दिल्ली हाई कोर्ट से मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका देत हुए उनका याचिका खारिज कर दी। लालू यादव द्वारा अपने और अपने परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ रेलवे नौकरियों के लैंड फॉर जॉब केस को रद्द करने के लिए दायर की गई थी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस रविंदर दुदेजा ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। लालू यादव ने सीबीआई द्वारा 2022 में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने न्यायालय से सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्रों और उन पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेशों को भी रद्द करने की अपील की थी।

इससे पहले हाई कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को बरकरार रखा।

लालू यादव का कहना था कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने से पहले उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 17-ए के तहत अनिवार्य अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने में विफल रही थी। इस प्रावधान के तहत लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से पहले सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है, खासकर तब जब ऐसे अपराध उनके कर्तव्यों के निर्वहन में की गई आधिकारिक सिफारिशों या निर्णयों से संबंधित हों। यह प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 के माध्यम से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जोड़ा गया था।

यह भी बताया गया कि कथित अपराध 2004-2009 के दौरान किए गए थे, लेकिन एफआईआर लगभग 14 साल की देरी के बाद केवल 2022 में दर्ज की गई थी।

जस्टिस दुदेजा ने आज फैसला सुनाया कि धारा 17ए भावी प्रकृति की है और चूंकि मामला 2004 से 2009 के बीच किए गए अपराधों से संबंधित है, इसलिए यह वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती है।

कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान के तहत पूर्व स्वीकृति का अभाव प्रारंभिक जांच, एफआईआर के पंजीकरण, जांच या माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित संज्ञान आदेशों को अमान्य नहीं करता है। न्यायालय ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

यह मामला सीबीआई द्वारा लगाए गए उन आरोपों से संबंधित है कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, नाममात्र की कीमतों पर अपने परिवार को हस्तांतरित की गई लैंड फॉर जॉब के बदले में रेलवे में ग्रुप डी पदों पर नियुक्तियों की सुविधा प्रदान की।

सीबीआई के अनुसार, कई नौकरी चाहने वालों या उनके रिश्तेदारों ने कथित तौर पर पटना और अन्य स्थानों में यादव के परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं को बिना किसी सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया के, लेन-देन की व्यवस्था के तहत जमीन बेची या उपहार में दी। लालू यादव ने कहा कि यह सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।

पश्चिम बंगाल को छोड़कर, हर जगह यह प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित अन्य वादियों से कहा कि वे पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित अपनी शिकायतों को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें। पश्चिम बंगाल में विवादों से घिरी एसआईआर प्रक्रिया का जिक्र करते हुए सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस राज्य को छोड़कर पूरे देश में यह प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हुई है। पढ़ें पूरी खबर।