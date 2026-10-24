सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के काम करने के तरीके में इंस्टीट्यूशनल कमियों की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है। कमेटी की अध्यक्षता देश के किसी पूर्व चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज से कराने के लिए कहा गया है।

वकील विशाल तिवारी की तरफ से फाइल की गई इस याचिका में ECI को धार्मिक टैग, धार्मिक निशान, सांप्रदायिक अपील, सांप्रदायिक पहचान या हेट स्पीच का इस्तेमाल करके चुनाव प्रचार पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

पिटीशन में कहा गया है कि इसका उद्देश्य गैर-दलीय और भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुधारों की मांग करना है। याचिकाकर्ता किसी राजनीतिक दल या पदाधिकारी के खिलाफ फैसला देने की मांग नहीं कर रहा है और न ही किसी चुनाव के परिणाम को चुनौती दे रहा है।

यह याचिका द इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर की एक रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा एकतरफा लिए गए फैसलों को लेकर दस महीनों में कम-से-कम 14 बार लिखित रूप में आपत्तियां दर्ज की थीं।

पिटीशन के मुताबिक, इन आपत्तियों का संबंध निम्नलिखित मुद्दों से था- वैधानिक फॉर्म 6 में बिना उचित अनुमति के बदलाव करना। चुनावी डेटाबेस का केंद्रीकरण करना। पश्चिम बंगाल में बिना स्वीकृति के अपीलें दाखिल करना। कार्यों के आवंटन से संबंधित आदेश जारी करना।

याचिका में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने इन असहमति संबंधी टिप्पणियों को स्वीकार तो किया, लेकिन उन्हें नियमित सुझाव बताते हुए खारिज कर दिया। हालांकि, आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि फॉर्म 6 में बदलाव करने की अनुमति किसने दी थी।

याचिका में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा भी उठाया गया है। इसमें निर्वाचन आयोग के एक हलफनामे से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा गया है कि मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों ने लगभग 38.20 लाख अपीलें दायर की थीं, जिनमें से केवल करीब 1.02 लाख अपीलों का निपटारा हुआ था। बताया गया है कि आयोग ने अपीलीय न्यायाधिकरणों की संख्या 19 से बढ़ाकर 42 करने की मांग की थी।

याचिका में उद्धृत एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र की मसौदा मतदाता सूची में 2,70,313 मतदाताओं की उम्र 101 से 150 वर्ष के बीच दर्ज दिखाई गई थी। ऐसा जन्म-वर्ष दर्ज करने की प्रणाली में डिफॉल्ट संबंधी तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ था।

इन सभी मुद्दों के मद्देनजर, याचिका में मांग की गई है कि भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में सामने आई कमियों की जांच विशेषज्ञों की एक समिति से कराई जाए। याचिका के अनुसार, प्रस्तावित कमेटी में संवैधानिक कानून, चुनाव प्रशासन, स्टैटिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के एक्सपर्ट्स शामिल होने चाहिए।

‘जीवन के अधिकार’ का हिस्सा’, दिल्ली HC ने सार्वजनिक शौचालयों के निरीक्षण के लिए टीम बनाने का दिया प्रस्ताव

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अंतर्गत आने वाले इलाकों में सार्वजनिक शौचालयों का औचक निरीक्षण करने के लिए तीन समाज विज्ञान संस्थानों के छात्रों की एक टीम बनाने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही कहा है कि साफ-सुथरे सार्वजनिक शौचालयों तक पहुंच ‘जीवन के अधिकार’ का हिस्सा है। पढ़ें पूरी खबर।