देश में तेजी से ऑनलाइन पॉपुलर होने वाली ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के लिए बड़ी मुश्किल अब खड़ी हो सकती है। लोकप्रिय होने के कुछ दिनों बाद ही इस पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, राजा चौधरी नाम के व्यक्ति ने यह याचिका दायर की है। इस याचिका में सीजेपी कथित फर्जी वकीलों और फर्जी कानून की डिग्रियों की जांच की मांग की गई है, जिसमें दावा किया गया कि मुद्दे कानूनी प्रणाली के भीतर पेशेवर मानकों के गहर पतन को दर्शाते हैं।

याचिका में क्या कहा गया?

इस याचिका में कहा गया है कि एक राजनीतिक संगठन का गठन और उसके बाद पार्टी के नाम CJP के लिए ट्रेडमार्क का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों का चुनिंदा इस्तेमाल और सनसनीखेज प्रचार करने जैसा है, जो उन लोगों के संदर्भ में की गई थीं जो फर्जी डिग्रियां हासिल करके कानून और मीडिया के पेशे में आते हैं।

क्या है कॉकरोच जनता पार्टी?

कॉकरोच जनता पार्टी एक ऑनलाइन व्यंग्यात्मक आंदोलन के रूप में पूरे देश में छा गई है। यह पार्टी तब अस्तित्व में आई जब सीजेई सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी थी। हालांकि उन्होंने बाद में इसके सफाई दी कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया।

इसने कुछ ही दिनों में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करते हुए इंस्टाग्राम पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर लिए। इसके बाद सरकार ने इसका एक्स अकाउंट पर प्रतिबंधित कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दावा किया कि इस आंदोलन की वेबसाइट और अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हालांकि इसके समर्थन में लोगों ने कहा कि सीजेपी बेरोजगारी, असमानता और आम नागरिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की भावना के खिलाफ एक व्यंग्यपूर्ण और तीखा विरोध है। जबकि आलोचकों ने इसके ऑनलाइन समर्थन आधार और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में इसकी गंभीरता पर सवा उठाए हैं।

सीजेपी संस्थापक के घर पर पुलिस का सुरक्षा

पुलिस ने रविवार को अभिजीत दिपके के घर पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। अधिकारियों ने बताया कि अभिजीत दिपके के छत्रपति संभाजीनगर स्थित घर पर सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई है, जहां उनके माता-पिता रहते हैं। अभिजीत दिपके अमेरिका के बोस्टन में पढ़ाई कर रहे हैं।

डीसीपी अतुलकर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, “हमने एमआईडीसी वालुज क्षेत्र में स्थित अभिजीत दिपके के आवास को चौबीसों घंटे पुलिस सुरक्षा प्रदान की है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि उनके घर पर भीड़भाड़ न हो, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का मुद्दा इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।”

हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनके अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त हुई थी।

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व्यंग्यात्मक डिजिटल मुहिम ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रही है। अब इस मुहिम की शुरुआत करने वाले संस्थापक अभिजीत दीपके के माता-पिता को यह डर सताने लगा है कि उनका बेटा मुसीबत में पड़ सकता है या उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सीजेपी को एक सप्ताह पहले ही बोस्टन विश्वविद्यालय के छात्र अभिजीत ने शुरू किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें