कर्नाटक हाई कोर्ट में मंगलवार को एक वकील ने कांग्रेस सरकार के वंदे मातरम पर लिए गए फैसले को चुनौती दी है। कांग्रेस सरकार ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल की मौजूदगी वाले कार्यक्रमों को छोड़कर बाकी सभी कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ के सिर्फ शुरुआती दो स्टैंजा गाए जाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के 6 स्टैंजा को गाने का प्रावधान किया है।

अपनी PIL में वकील गिरीश भारद्वाज में कहा कि इस बारे में 8 सितंबर को जारी सरकारी आदेश, कार्यकारी शक्ति का ऐसा इस्तेमाल है जो ऐसे क्षेत्र में किया गया है जहाँ राज्य के पास कोई विधायी शक्ति नहीं है।

‘राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं’

हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार को ऐसी पाबंदी लगाने का अधिकार नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय गीत संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II या सूची III में शामिल कोई विषय नहीं है।

याचिका के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई को सभी राज्यों को एक आदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि “जब भी राष्ट्रीय गीत गाया जाए, तो सामूहिक गायन में केवल आधिकारिक संस्करण ही गाया जाना चाहिए।”

याचिका में आगे कहा गया कि कर्नाटक सरकार का फैसला कि किसी भी राज्य के सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम् का आधिकारिक वर्जन नहीं गाया जाएगा। यह फैसला न सिर्फ केंद्र सरकार की मदद न करने जैसा है, बल्कि यह राज्य की कार्यकारी शक्ति का ऐसा काम है जो केंद्र की शक्ति के फैसले के सीधे विरोध में है।

कांग्रेस का प्रस्ताव हुआ था पास

अगस्त में कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती दो स्टैंजा गाने का फैसला किया। पार्टी की सबसे बड़ी फैसला लेने वाली संस्था, सीडब्ल्यूसी ने अपने इस फैसले के समर्थन में 1937 के सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव का हवाला दिया।

कांग्रेस ने इस पर तर्क दिया कि महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर समेत आजादी की लड़ाई के प्रमुख नेताओं ने वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से सिर्फ शुरुआत दो स्टैंजा तक ही गाने का समर्थन किया था।

केंद्र ने बनाया कानून

केंद्र में एनडीए सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम 2026 पारित किया है, जिसके तहत वंदे मातरम को गाने या बजाने से रोकने या उसमें बाधा डालने की कोशिश करना एक अपराध हो गया है।

केंद्र सरकार के वर्जन में गाया जाए वंदे मातरम

कांग्रेस सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली इस याचिका में यह भी कहा गया है कि इसमें किसी को भी वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करने का निर्देश नहीं मांगा जा रहा है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि जब भी किसी सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत गाया जाए तो उसे उसी रूप में गाया जाए जिसे केंद्र की ओर तय किया गया है।”

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JNU के पूर्व छात्र नेता और दिल्ली दंगों के मामले में ट्रायल से पहले जेल में बंद आरोपी उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) में होनी थी, लेकिन ABVP के ऑब्जेक्शन के बाद इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रेसिडेंट बी के हरिप्रसाद ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें