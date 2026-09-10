सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व और मौजूदा विधायकों को मिलने वाली पेंशन और दूसरी सुविधाओं पर सवाल उठाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। NGO लोक प्रहरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश के विधायकों (MLA) और विधान परिषद सदस्यों (MLC) को मिलने वाली पेंशन, भत्तों और दूसरी सुविधाओं को चुनौती दी है।

जस्टिस जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार को इस नोटिस का जवाब चार हफ्ते के भीतर देना होगा।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, NGO लोक प्रहरी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (सदस्यों के वेतन और पेंशन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली उसकी जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य विधानसभा को अपने मौजूदा और पूर्व सदस्यों के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं देने का अधिकार है।

हाई कोर्ट ने 1980 अधिनियम की धारा 4, 5, 9, 13(3), 13(4), 15(2), 17-ए और अध्याय VIII को बरकरार रखा। ये प्रावधान मौजूदा सदस्यों को विभिन्न भत्ते और सुविधाएं तथा पूर्व सदस्यों, उनके परिवारों और साथियों को पेंशन और पारिवारिक पेंशन के अलावा लाभ प्रदान करते हैं।

लोक प्रहरी का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 195 में राज्य के विधायकों के वेतन और भत्तों का प्रावधान है, लेकिन इसमें पेंशन का जिक्र नहीं है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि जब कोई व्यक्ति विधायक या MLC नहीं रहता, तो उसे सरकारी खजाने से लगातार आर्थिक लाभ क्यों दिया जाए?

1952 में विधायकों का 200 रुपये था वेतन

याचिका में यह भी बताया गया कि 1952 में विधायकों को सिर्फ 200 रुपये वेतन और सीमित भत्ते मिलते थे। अब यह रकम बढ़कर 1.25 लाख रुपये से ज्यादा महीने की हो गई है। इसके अलावा मुफ्त यात्रा, आवास, इलाज, फोन और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं।

लोक प्रहरी ने इन सुविधाओं को संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ भी बताया है।

हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि विधायक एक अलग वर्ग हैं, क्योंकि वे कानून बनाने और सरकार की निगरानी जैसे संवैधानिक काम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यूपी सरकार का पक्ष सुनेगा। चार हफ्ते बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।

कोर्ट से मिला इंसाफ, लेकिन सीमा पार धकेली गईं 43 साल की मुमताज बेगम लापता; तलाश में जुटा परिवार

असम में फॉरनर्स ट्रिब्यूनल और पुलिस की जल्दबाजी के कारण 43 वर्षीय मुमताज बेगम को बिना पूरा कानूनी मौका दिए बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए असम सरकार और राज्य की मशीनरी पर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने पाया कि राज्य मशीनरी ने मिलकर काम किया, ताकि महिला कानून का सहारा न ले सके। पढ़ें पूरी खबर।