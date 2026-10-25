इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत यौन अपराध की पीड़िताओं को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पीड़िताओं को केवल इस आधार पर आर्थिक सहायता देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे Penetrative Sexual Assault को दर्शाने वाली चोट की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई।

जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2015 के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए चोट की रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है। इसलिए कोर्ट ने उस शर्त को रद्द कर दिया जिसके तहत गंभीर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के मामलों में मेडिकल जांच रिपोर्ट पेश करना जरूरी था।

अदालत ने अपने फैसले में कहा, ” जहां मेडिकल रिपोर्ट या चोट की रिपोर्ट उपलब्ध है, वहां उसे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी रिपोर्ट का अभाव आर्थिक सहायता प्राप्त करने में पूर्ण बाधा नहीं बन सकता। इसलिए, संबंधित दस्तावेजी शर्त को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द किया जाता है।”

ये नियम उन महिलाओं और बच्चों को फाइनेंशियल मदद देने का प्रावधान करते हैं जो घिनौने और हिंसक अपराधों, खासकर सेक्सुअल अपराधों के शिकार होते हैं। हालांकि, एक शर्त के मुताबिक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के पीड़ितों को FIR, चार्जशीट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जानकारी देने वाली इंजरी रिपोर्ट की एक कॉपी दिखानी होगी।

कोर्ट ने कहा कि तीनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी अपने आप में कहे गए अपराध के होने का ज्यूडिशियल फैसला नहीं है और केस का फैसला पूरे सबूतों के आधार पर किया जाता है। इसमें बताया गया कि क्रिमिनल ट्रायल में भी, किसी आरोपी को सिर्फ़ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता क्योंकि इंजरी रिपोर्ट नहीं है या जो रिपोर्ट मौजूद है, उसमें पेनिट्रेटिव इंजरी दर्ज नहीं है।

कोर्ट ने कहा, “इसलिए, सोशल-वेलफेयर स्कीम के तहत शुरुआती पैसे की राहत के लिए उसी रिपोर्ट को पूरी तरह से शर्त बनाना अजीब होगा। खासकर तब जब FIR में अपराध का खुलासा हो और जांच के बाद POCSO एक्ट के संबंधित नियमों के तहत चार्जशीट दाखिल हो गई हो। “

अदालत ने कहा कि चोट की रिपोर्ट का होना आरोप की गंभीरता, पीड़िता की विश्वसनीयता या उसे पैसे की राहत की ज़रूरत तय नहीं करता। हालांकि कोर्ट ने माना कि राज्य योग्य दावों की पहचान करने और पब्लिक फंड की सुरक्षा के लिए एक सही प्रक्रिया तय कर सकता है, लेकिन उसने कहा कि एक प्रक्रिया से जुड़े बचाव को ऐसी रुकावट में नहीं बदला जा सकता जो किसी योग्य पीड़ित को बाहर कर दे।

क्या है पूरा मामला?

हाई कोर्ट एक नाबालिग पीड़िता की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जो उसने अपनी मां के जरिए दी थी। पीड़िता के साथ कथित तौर पर 2024 में रेप हुआ था, जब वह 8 साल की थी। केस दर्ज होने के समय, उसने कथित तौर पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़ी मेडिकल जांच के लिए सहमति नहीं दी थी। बाद में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और अभी केस का ट्रायल चल रहा है।

जब उसने स्कीम के तहत मुआवजे के लिए अप्लाई किया, तो राज्य ने उसकी एप्लीकेशन इसलिए मना कर दी क्योंकि वह मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिखा सकी। फिर उसने कोर्ट का रुख किया, यह दलील देते हुए कि जनवरी में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इस आधार पर मुआवज़ा देने से मना नहीं किया जा सकता कि मेडिकल रिकॉर्ड में प्राइवेट पार्ट्स में चोट का कोई संकेत नहीं है।

जवाब में राज्य ने कहा कि पहले के कोर्ट के फैसले में दिखने वाली फिजिकल चोट की जरूरत को खत्म कर दिया गया था, लेकिन चोट की रिपोर्ट पेश करने की जरूरत को खत्म नहीं किया गया था।

23 अक्टूबर को दिए गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में उंगली डाली और फिर अपना पेनिस उसके मुंह में डाल दिया। इसमें कहा गया है कि POCSO अधिनियम की धारा 3 से पता चलता है कि प्रवेशात्मक यौन हमला उस कृत्य तक सीमित नहीं है, जिसमें आवश्यक रूप से दृश्यमान शारीरिक चोट हो।

इसमें कहा गया कि इसमें किसी भी हद तक पेनेट्रेशन, किसी चीज़ या शरीर के हिस्से को अंदर डालना, पेनेट्रेशन के लिए मैनिपुलेशन और कुछ खास ओरल एक्ट शामिल हैं। मेडिकल सबूत आरोप को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कानूनी अपराध इस बात पर निर्भर नहीं करता कि शरीर पर कोई चोट दिख रही है।

इस तरह, कोर्ट ने कहा कि चोट की रिपोर्ट बिना कोई नतीजा निकाले भी काम की हो सकती है। कोर्ट ने आगे कहा कि इसकी सबूतों की वैल्यू को इतना नहीं बढ़ाया जा सकता कि यह पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को पहचानने का अकेला तरीका बन जाए।

कोर्ट ने पहले के फैसले पर भी ध्यान दिया जिसमें कहा गया था कि मौजूद चोट की रिपोर्ट में पेनिट्रेशन से हुई शारीरिक चोट को पक्का रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं है। मेडिकल जांच से इनकार करने के सवाल पर अदालत ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 184(7) पीड़ितों को सहमति से इनकार करने की अनुमति देती है।

बेंच ने कहा, “अगर कानून सहमति देने से इनकार करने को सुरक्षा देता है और क्रिमिनल केस सिर्फ़ इसलिए फेल नहीं होता क्योंकि इंटरनल जांच नहीं की गई थी, तो उसी इनकार को पीड़िता को वेलफेयर स्कीम से बाहर करने के लिए काफ़ी कारण नहीं माना जा सकता।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि ज़रूरी चोट-रिपोर्ट की शर्त पीड़िता को एक गलत मुश्किल में डाल देती है या तो वह खास जांच करवाए या फिर उसके रिहैबिलिटेशन के लिए दी जाने वाली फाइनेंशियल मदद खो दे।

इसमें कहा गया कि पहला विकल्प शारीरिक आज़ादी से समझौता कर सकता है जिसे कानून बचाता है, दूसरा विकल्प उस समय मदद से मना कर सकता है जब पीड़िता सबसे कमज़ोर होती है। कोई वेलफेयर स्कीम बिना सहमति के उस काम को करने के लिए इनडायरेक्टली मजबूर नहीं कर सकती जिसे सरकारी कानून मना करता है।

कोर्ट ने इस शर्त को आर्टिकल 14 का उल्लंघन भी माना और कहा कि यह एक ही अपराध का आरोप लगाने वाले पीड़िताओं को दो कैटेगरी में बांटता है- वे जिनके लिए चोट की रिपोर्ट उपलब्ध है और वे जिनके लिए नहीं है।

बेंच ने कहा कि बाद वाली क्लास में वह पीड़ित शामिल हो सकता है जो संबंधित जांच के लिए सहमति नहीं देता है, जिसकी जांच शारीरिक लक्षण गायब होने के बाद की जाती है, या वह जो ऐसे काम का आरोप लगाता है जिससे आम तौर पर कोई दिखने वाली चोट नहीं होती है। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने राज्य को दस दिनों के अंदर याचिकाकर्ता को 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद जारी करने का निर्देश दिया।

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