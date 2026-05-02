उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने सिंगल जज के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें बैंक को एक पुलिस कांस्टेबल की विधवा को बीमा लाभ के रूप में 25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ सिंगल जज के फैसले को चुनौती देने वाली बैंक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने 30 अप्रैल को कहा था कि अपीलकर्ता बैंक इस बात से इनकार नहीं करता कि प्रतिवादी के पति का बैंक में वेतनभोगी खाता (Salaried Account) था।

आदेश में यह भी कहा गया कि वेतन जमा करने में कोई चूक नहीं हुई थी। हालांकि, दावे को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार यह है कि प्रतिवादी के पति का नाम पुलिस विभाग द्वारा भेजी गई कर्मचारियों की सूची में शामिल नहीं था।

कांस्टेबल की मौत का मामला

प्रतिवादी दिवंगत पुलिसकर्मी की विधवा हैं, जो उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति पर चालक के रूप में तैनात थे। 7 अगस्त, 2021 को ड्यूटी के दौरान एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। वह अपने पीछे पत्नी और तीन बेटियों को छोड़ गए।

मृतक का उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में 2015 से एक सक्रिय वेतन खाता था। 12 अप्रैल, 2021 को बैंक ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) के सहयोग से “मुफ्त पुलिस आकस्मिक मृत्यु बीमा कवर (Complimentary Police Accidental Death Insurance Cover)” शुरू किया।

इस योजना का उद्देश्य कैडर की परवाह किए बिना, बैंक में वेतन खाता रखने वाले सभी पुलिस कर्मियों को 25 लाख रुपये का कवरेज प्रदान करना था। जिसमें प्रीमियम की लागत बैंक द्वारा वहन की जाती थी।

बैंक का इनकार और कानूनी चुनौती

पति की मृत्यु के बाद विधवा ने बीमा लाभ के लिए आवेदन किया, लेकिन बैंक ने मई 2022 में उसका दावा खारिज कर दिया। बैंक ने तर्क दिया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि पुलिस विभाग द्वारा कवरेज के लिए मूल रूप से प्रस्तुत 676 कर्मचारियों की सूची में उसके पति का नाम शामिल नहीं था। इससे पहले एक एकल न्यायाधीश ने बैंक द्वारा अस्वीकृति को रद्द करते हुए बीमा राशि के साथ-साथ 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके बाद बैंक ने इस फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी।

कोर्ट ने क्या निष्कर्ष निकाला

इस मामले में जिन तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है, वे यह हैं कि उसका पति पुलिस विभाग का कर्मचारी था और अपीलकर्ता बैंक में उसका वेतनभोगी खाता था।

अपीलकर्ता बैंक द्वारा संचालित योजना एक लाभार्थी योजना थी जो अपीलकर्ता बैंक में वेतनभोगी खाता रखने वाले पुलिस कर्मियों (उनके कैडर की परवाह किए बिना) को बीमा कवर प्रदान करती थी, और प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा ही किया जाना था।

हमने अपीलकर्ता के वकील से पूछा कि क्या प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया जाना था और अपीलकर्ता बैंक के वकील ने यह स्वीकार किया कि प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा ही किया जाना था।

“मुफ्त पुलिस आकस्मिक मृत्यु बीमा कवर (Complimentary Police Accidental Death Insurance Cover)” एक लाभकारी योजना थी और प्रतिवादी के पति द्वारा वेतन खाते के चालू स्थिति में होने की आवश्यक शर्त पूरी की गई थी।

उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए पूर्व शर्त यह थी कि अपीलकर्ता बैंक में एक वेतन खाता हो, जो चालू हो और जिसमें नियमित रूप से वेतन जमा होता हो।

अपीलकर्ता का यह तर्क था कि प्रतिवादी का पति उक्त योजना के लाभ का हकदार नहीं था, जो कि निराधार है और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के विपरीत है।

रिट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में कोई खामी नहीं है, और हम रिट न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के इच्छुक नहीं हैं।

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