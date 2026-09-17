पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में नालंदा के एक अस्पताल से एक नवजात के कथित तौर पर गायब होने के मामले में पुलिस और जिले के अधिकारियों के असंवेदनशील रवैये की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि FIR कथित तौर पर लगभग दो महीने की देरी के बाद दर्ज की गई थी। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और सुनील दत्ता मिश्रा की डिवीजन बेंच ने 15 सितंबर को कहा कि यह मामला न केवल पुलिस अधिकारियों बल्कि नालंदा के जिलाधिकारी के भी असंवेदनशील रवैये का एक ‘ज्वलंत उदाहरण’ है, जिन्होंने FIR दर्ज करने में देरी की।

आदेश में लिखा था, “हाल ही में जुवेनाइल जस्टिस की एक दिन की स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस में, बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि एक साल में 14,500 से ज़्यादा बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट मिली है। अगर यह स्थिति है तो एक बात जो हम सभी को एकमत से तय करनी होगी, वह यह है कि पुलिस थानों का चार्ज सिर्फ़ पुलिस फ़ोर्स के संवेदनशील अधिकारियों को दिया जाए, उनका एटीट्यूड टेस्ट किया जाए और उनकी सोच को समझने के बाद ही कि वे इन मामलों में किस लेवल पर काम करने के लिए संवेदनशील हैं, उन्हें पुलिस थानों में पोस्ट किया जाए।”

क्या है मामला?

कोर्ट एक ऐसे आदमी की अर्ज़ी पर सुनवाई कर रहा था जिसका नवजात बच्चा कथित तौर पर नालंदा के एक अस्पताल से गायब हो गया था। कोर्ट को बताया गया कि अस्पताल का लाइसेंस कैंसल करने की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने कोर्ट को बताया कि जांच में यह देखा जा रहा है कि क्या नवजात बच्चों को कथित तौर पर उठाने और बेचने में इंटर-डिस्ट्रिक्ट या इंटर-स्टेट गैंग या ब्रोकर शामिल हो सकते हैं।

बच्चे के पिता और चाचा से बातचीत के दौरान याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि SHO ने DNA टेस्ट के दौरान उसे धमकाया था और पुलिस ने शुरू में लापता बच्चे के बारे में उसकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया, जिससे उसे लगभग दो महीने तक एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ा। उसने यह भी आरोप लगाया कि पहले जांच अधिकारी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने दी। कोर्ट ने SP को इन आरोपों को वेरिफाई करने और FIR दर्ज न करने या गोल्डन ऑवर के अंदर सही कार्रवाई न करने के लिए जिम्मेदार किसी भी अधिकारी की पहचान करने का निर्देश दिया।

अधिकारियों को लगाई फटकार

कोर्ट ने लापता बच्चों के बड़े मुद्दे पर चिंता जताई। कोर्ट ने देखा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और नवजात बच्चों की बिक्री पर कई सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के बावजूद, शुरुआती अहम समय में पुलिस की निष्क्रियता से बच्चे का पता लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस स्टेशनों को ऐसे अधिकारियों द्वारा लीड किया जाना चाहिए जो ऐसे मामलों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हों और सुझाव दिया कि अधिकारियों को पुलिस स्टेशनों का इंचार्ज बनाने से पहले उनका एटीट्यूड टेस्ट किया जाना चाहिए। जांच के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित SHO को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से अलग कर दिया जाए और कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि हाल ही में कुछ लोग उसके घर आए थे और उससे केस सेटल करने या वापस लेने के लिए कहा था। कोर्ट ने आरोप की तुरंत जांच करने का निर्देश दिया और कहा कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो FIR दर्ज की जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बच्चे के परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गुंडा एक्ट के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट, 1970 का इस्तेमाल दमन के एक हथियार के तौर पर कर रही है, जबकि अदालतें बार-बार इस कानून के दुरुपयोग को लेकर सरकार को आगाह करती रही हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।