सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में क्रीमी लेयर का दर्जा केवल माता-पिता की आय के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आर. महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर अपीलों के एक समूह को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

इस तरह शीर्ष अदालत ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच समानता के लंबे समय से लंबित प्रश्न का समाधान किया। बता दें, ‘क्रीमी लेयर’ उन ओबीसी लोगों को कहा जाता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे लोगों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। यहां इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का सार और इसके संभावित प्रभाव बताए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 30 अक्टूबर, 2025 को फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा, “क्रीमी लेयर को बाहर रखने का उद्देश्य… एक ही सामाजिक वर्ग के समान स्थिति वाले सदस्यों के बीच कृत्रिम (Artificial) भेदभाव पैदा करना नहीं है… समान स्थिति वाले ओबीसी उम्मीदवारों के साथ असमान व्यवहार न केवल कानूनी रूप से गलत होगा, बल्कि संवैधानिक रूप से भी अस्वीकार्य है।”

यह पीठ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा 14 अक्टूबर, 2004 को जारी किए गए एक पत्र के कारण उत्पन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। जिसमें क्रीमी लेयर मानदंड के संबंध में सितंबर 1993 में जारी किए गए एक आधिकारिक ज्ञापन (ओएम) को स्पष्ट किया गया था।

अदालत ने गौर किया कि जहां एक ओर ओएम ने क्रीमी लेयर का दर्जा निर्धारित करने के लिए आय/संपत्ति परीक्षण से वेतन और कृषि आय को बाहर रखा था। वहीं 14 अक्टूबर, 2004 के पत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन आय को शामिल करने का निर्देश दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के आश्रितों के बीच भेदभाव हुआ।

न्यायालय ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के बच्चे को सिर्फ उसके माता-पिता की सैलरी के आधार पर ओबीसी आरक्षण से बाहर कर दिया जाए, तो यह सही नहीं होगा। अदालत के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र या अन्य नौकरियों में काम करने वाले लोगों के बच्चों के साथ केवल आय देखकर भेदभाव करना गलत है, खासकर तब जब उनके पद (जैसे ग्रुप A, B, C या D) को ध्यान में न रखा जाए। ऐसा करने से एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार होगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में दिए गए समानता के अधिकार के खिलाफ है।

ओबीसी कोटा में मलाईदार परत (Creamy Layer) की उत्पत्ति

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में 1992 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसे मंडल फैसला भी कहा जाता है। ओबीसी के भीतर ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा पेश की गई थी।

8 सितंबर, 1993 को विभाग ने एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया कि ओबीसी के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है और उनमें से क्रीमी लेयर में कौन आता है।

सरकारी नौकरियों में क्रीमी लेयर का मतलब उन ओबीसी परिवारों से है जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत मानी जाती है। ऐसे परिवारों के बच्चों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।

क्रीमी लेयर में आमतौर पर ये लोग आते हैं–

संवैधानिक पदों पर बैठे लोग

अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय और राज्य सेवाओं के ग्रुप-A (क्लास-I) अधिकारी

केंद्र और राज्य सरकार के ग्रुप-B (क्लास-II) अधिकारी

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारी

सशस्त्र बलों के अधिकारी

बड़े व्यापारी, उद्योगपति और पेशेवर लोग

अधिक संपत्ति या ज्यादा आय वाले परिवार

सरल नियम समझें

अगर माता-पिता में से कोई एक ग्रुप-A अधिकारी है (सीधी भर्ती से या 40 साल की उम्र से पहले पदोन्नति से), तो उनके बच्चों को ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा।

अगर दोनों माता-पिता ग्रुप-B अधिकारी हैं और सीधे भर्ती हुए हैं, तो उनके बच्चे भी क्रीमी लेयर में माने जाएंगे और आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी जिन परिवारों की सरकारी नौकरी या आर्थिक स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है, उनके बच्चों को ओबीसी कोटे का लाभ नहीं दिया जाता।

सशस्त्र बलों के लिए, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक के अधिकारी ओबीसी कोटा का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उच्च रैंक वाले अधिकारी क्रीमी लेयर में आते हैं।

सरकारी क्षेत्र में कार्यरत न होने वालों के लिए आय सीमा का मानदंड 1993 में 1 लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। समय के साथ इसमें संशोधन किया गया और 2017 से यह आय सीमा 8 लाख रुपये है।

1993 का DoPT ओएम और अक्टूबर 2004 का स्पष्टीकरण क्या हैं?

विभाग ने 14 अक्टूबर 2004 को सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया था। जिसके अनुच्छेद 9 में कहा गया कि जिन संगठनों में काम करने वाले लोगों के पदों की सरकारी पदों से तुलना तय नहीं की गई है, वहां उनके बच्चों की क्रीमी लेयर स्थिति माता-पिता की आय के आधार पर तय की जाएगी।

सरल नियम इस प्रकार है:

माता-पिता की वेतन (सैलरी) और अन्य स्रोतों से होने वाली आय अलग-अलग देखी जाएगी।

सैलरी और कृषि भूमि की आय को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

अगर माता-पिता की अन्य स्रोतों से आय लगातार तीन साल तक 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से ज्यादा हो जाती है (जो उस समय क्रीमी लेयर की सीमा थी) तो उनके बच्चों को क्रीमी लेयर में माना जाएगा और उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

यानी ऐसे मामलों में सरकार ने तय किया कि बच्चों की क्रीमी लेयर स्थिति माता-पिता की गैर-वेतन आय के आधार पर तय होगी, यदि वह तय सीमा से ज्यादा हो।

DoPT का लेटर 2014 तक अच्छे से लागू नहीं हुआ, जब तक UPA सरकार सत्ता में थी और OBCs को लुभाने की कोशिश कर रही थी। इसे सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2015 (बैच 2016) से प्रभावी ढंग से लागू किया गया था, जिसमें विभाग ने इस स्पष्टीकरण के आधार पर जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया था।

केंद्र सरकार ( जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने अगस्त 2025 में विशेष रूप से रिपोर्ट किया था ) विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच “समानता” लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट नोट का मसौदा आगे नहीं बढ़ाया गया।

विभाग के स्पष्टीकरण का क्या प्रभाव पड़ा?

2016 बैच से, करीब 100 OBC कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जिन्हें अलग-अलग अथॉरिटी से जाति सर्टिफिकेट जारी किए गए थे और उन्होंने CSE पास कर लिया था, लेकिन DoPT स्क्रूटनी में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। असल में, जबकि उन्होंने OBC कैंडिडेट के तौर पर दूसरे एग्जाम पास कर लिए थे, DoPT ने CSE में उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया।

इसके बाद प्रभावित उम्मीदवारों में से कुछ ने मद्रास, दिल्ली और केरल जैसे विभिन्न उच्च न्यायालयों में याचिका दायर की। इनमें से एक मामला रोहित नाथन ने मद्रास हाई कोर्ट में दायर किया था और शशांक रत्नू ने इसे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था।

नाथन की तरह, पेशे से वकील रत्नू भी प्रभावित उम्मीदवार हैं। उन्होंने 688वीं रैंक हासिल की थी और 2016 में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में भर्ती होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और वे किसी भी सेवा में शामिल नहीं हो सके।

EWS कोटा

सितंबर 1993 के परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि “वेतन” या “कृषि” से होने वाली आय को क्रीमी लेयर का दर्जा तय करने के लिए आय और संपत्ति के परीक्षण में नहीं गिना जाएगा।

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2019 में शुरू किए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि EWS श्रेणियों और OBC के लिए आय मानदंड 8 लाख रुपये पर समान क्यों है, तो वकील ने तत्कालीन राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता वाली समिति के आधार पर, उसी 1993 के परिपत्र का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया कि ओबीसी में “क्रीमी लेयर” के लिए आय की गणना करते समय, “वेतन या कृषि भूमि से आय” को “बाहर रखा गया” था, जबकि EWS के मामलों में इसे “शामिल” किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसे फायदा होगा?

अब से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के अलावा, अन्य लोगों को भी लाभ मिलेगा। रत्नू ने कहा, “विभिन्न सेवाओं में पहले से कार्यरत लोगों को उच्च श्रेणी की सेवाएं आवंटित की जाएंगी। उनमें से कुछ को अलग-अलग कैडर मिल सकते हैं (यदि वे तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से हैं)। कुछ ऐसे लोग जिन्हें सेवा नहीं मिल पाई थी, उन्हें अब ओबीसी उम्मीदवार होने के नाते उनकी संशोधित रैंक के आधार पर सेवा आवंटित की जाएगी।”

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, “…हमें ऐसे अतिरिक्त पदों के सृजन का निर्देश देने में कोई कठिनाई नहीं है, जैसा कि इस निर्णय में स्पष्ट किए गए गैर-क्रीमी लेयर मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए आवश्यक है, बशर्ते कि वे अन्य पात्रता शर्तों को भी पूरा करते हों।”

