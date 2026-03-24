Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि केवल हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है।

जस्टिस पी.के. मिश्रा और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने फैसला सुनाया कि ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाला दलित व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायालय ने फैसला सुनाया, “हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो सकता। किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है।”

कोर्ट ने कहा, “संविधान या अधिनियम या राज्य विधानमंडल के तहत कोई भी वैधानिक लाभ, संरक्षण या आरक्षण या हक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है जिसे धारा 3 के तहत अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता है। यह प्रतिबंध पूर्ण है।”

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क्या था पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मई 2025 के फैसले के खिलाफ पादरी चिंथदा आनंद की तरफ से दायर अपील पर सुनाया गया है। आनंद ने आरोप लगाया कि उन्हें अक्काला रामिरेड्डी और अन्य लोगों द्वारा जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। उन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज की। इसके बाद रामिरेड्डी ने मामले को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया।

जस्टिस एन हरिनाथ ने एफआईआर को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आनंद ने ईसाई रिलीजन में परिवर्तित में परिवर्तित होने पर अपना अनुसूचित जाति का दर्जा खो दिया था और इसलिए, वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि आनंद के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होने से उसके मामले में कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि ईसाई धर्म में धर्मांतरण, जहां जातिगत भेदभाव मौजूद नहीं है, अनुसूचित जाति की स्थिति को अमान्य कर देता है। इसके बाद आनंद ने अपील में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।