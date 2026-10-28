तेलंगाना के एक उपभोक्ता आयोग ने ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप को एक ग्राहक से सामान की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) से ज्यादा पैसे वसूलने के मामले में कुल 57000 रुपये देने का निर्देश दिया है। इसमें 2000 रुपये ग्राहक को मुआवजे के तौर पर, 5000 रुपये मुकदमे का खर्च और 50000 रुपये रंगा रेड्डी जिला उपभोक्ता आयोग के उपभोक्ता कानूनी सहायता खाते में जमा करने के लिए कहा गया है।

मामले में ग्राहक पेशे से वकील है। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कच्चा कटहल और इंस्टेंट पोहा का एक पैकेट ऑर्डर किया था। सामान के लिए उससे कुल 293 रुपये लिए गए, जिसमें 288 रुपये सामान की कीमत और 5 रुपये हैंडलिंग चार्ज शामिल था। ग्राहक का आरोप था कि जिस कटहल की अधिकतम खुदरा कीमत 150 रुपये थी, उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर छूट से पहले 214 रुपये में दिखाया गया और छूट के बाद भी उससे 184 रुपये वसूले गए।

रंगा रेड्डी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष चितनेनी लता कुमारी और सदस्य कात्यायनी खंडविल्ली ने माना कि एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलना और फिर उसी बढ़ी हुई कीमत पर छूट दिखाना अनुचित व्यापार है।

आयोग ने 13 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में कहा कि ऑनलाइन ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म की यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती कि उत्पादों की कीमतें समय-समय पर बदल सकती हैं और कीमत या दूसरी जानकारी दर्ज करते समय अनजाने में गलती हो सकती है। आयोग के मुताबिक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलना अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है।

क्या है पूरा मामला?

ग्राहक ने बताया कि वह संबंधित ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी कंपनी का नियमित ग्राहक है। उसने 28 सितंबर 2023 को शाम करीब 6 बजे कंपनी के प्लेटफॉर्म से कुछ किराने का सामान ऑर्डर किया था। इसमें कच्चा कटहल और पोहा शामिल थे।

ग्राहक के मुताबिक, पूरे ऑर्डर का बिल 293 रुपये बना। इसमें सामान की कीमत 288 रुपये थी, जबकि कंपनी ने हैंडलिंग चार्ज के नाम पर अतिरिक्त 5 रुपये लिए।

MRP से ज्यादा कीमत वसूलने का आरोप

ग्राहक ने बताया कि उसने ऑनलाइन भुगतान किया और उसी दिन सामान उसके पते पर पहुंचा दिया गया। उसका आरोप था कि ऑनलाइन स्टोर ने उसके उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया है।

ग्राहक के अनुसार, कटहल की एमआरपी 150 रुपये थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर इसकी कीमत छूट से पहले 214 रुपये दिखाई गई। बाद में छूट देने के बाद भी उससे 184 रुपये लिए गए, जो MRP से 34 रुपये ज्यादा थे।

उसने यह भी कहा कि ऑनलाइन स्टोर पहले कीमत बढ़ाकर दिखाता है और फिर उसी बढ़ी हुई कीमत पर छूट देने का दावा करता है। ग्राहक के मुताबिक, इस तरह की छूट से ग्राहकों को कीमत के बारे में गलत तस्वीर दिखाई जाती है और वे धोखे में पड़ सकते हैं।

इससे परेशान होकर ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और कंपनी पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाने की मांग की। उसने कहा कि यह मांग कंपनी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराने और उसके कामकाज के लिए जवाबदेह बनाने के इरादे से की गई है। आयोग के सामने ग्राहक की ओर से अधिवक्ता शिवानी वर्मा ने पक्ष रखा।

ऑनलाइन स्टोर ने क्या सफाई दी?

ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर की ओर से एम आर एसोसिएट्स ने आयोग के सामने अपना पक्ष रखा। कंपनी ने कहा कि वह खुद कोई सामान बनाती या तैयार नहीं करती, बल्कि दूसरे निर्माताओं के बनाए सामान को उसी स्थिति में ग्राहकों को बेचती है, जिस स्थिति में वह उसे मिलता है। कंपनी ने यह भी कहा कि ग्राहक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सेवाओं का इस्तेमाल करते समय उस पर दी गई शर्तों को मानने के लिए सहमत होता है।

स्टोर ने दावा किया कि ग्राहक की शिकायत मिलने के तुरंत बाद कीमत से जुड़ी तकनीकी और टाइपिंग की गलती ठीक कर दी गई थी। इसके बाद प्लेटफॉर्म पर सामान की सही एमआरपी दिखाई जाने लगी।

कंपनी ने यह भी बताया कि उसने ग्राहक के प्रति सद्भावना दिखाते हुए केवल ज्यादा वसूली गई रकम लौटाने के बजाय संबंधित सामान के लिए 29 सितंबर 2023 को ग्राहक से ली गई पूरी रकम वापस कर दी थी।

आयोग ने कहा- यह ग्राहकों के साथ गलत व्यवहार है

मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने पाया कि ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर ने सामान को उसकी अधिकतम खुदरा कीमत यानी एमआरपी से ज्यादा दाम पर बेचा था। आयोग ने यह भी कहा कि बढ़ी हुई कीमत पर छूट देना अपने आप में ग्राहकों को गुमराह करने वाला व्यापारिक तरीका है।

आयोग ने कहा कि कंपनी के इस व्यवहार में पारदर्शिता की कमी है। इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले सामान की कीमतों को लेकर ग्राहकों का भरोसा कमजोर होता है।

ग्राहक को हुए परेशानी भरे अनुभव को ध्यान में रखते हुए आयोग ने कंपनी को ग्राहक को 2,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसके अलावा मुकदमे पर हुए खर्च के लिए ग्राहक को 5,000 रुपये देने को भी कहा गया।

आयोग ने यह भी कहा कि प्लेटफॉर्म पर सामान की कीमतें साफ और सही तरीके से नहीं दिखाना और फिर बढ़ी हुई कीमतों पर छूट देना उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में ग्राहकों को अपने अधिकारों के लिए कानूनी रास्ता अपनाने में काफी समय भी खर्च करना पड़ता है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रंगा रेड्डी जिला उपभोक्ता आयोग के उपभोक्ता कानूनी सहायता खाते में 50,000 रुपये जमा करने का आदेश दिया।

इस तरह कंपनी को कुल 57,000 रुपये देने होंगे। इसमें ग्राहक को 2,000 रुपये का मुआवजा, 5,000 रुपये मुकदमे का खर्च और 50,000 रुपये उपभोक्ता कानूनी सहायता खाते में जमा करने की रकम शामिल है।

इस फैसले से ग्राहकों को क्या सीख मिलती है?

यह फैसला साफ करता है कि ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी सामान की एमआरपी से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकते। केवल छूट दिखा देने से एमआरपी से ज्यादा कीमत पर सामान बेचना सही नहीं हो जाता। अगर कोई कंपनी इस तरह ग्राहकों को गुमराह करती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय ग्राहकों को सामान की एमआरपी, प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई कीमत और बिल में वसूली गई रकम का मिलान करना चाहिए। अगर किसी सामान के लिए एमआरपी से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, तो ग्राहक शिकायत कर सकता है और उचित कानूनी मदद ले सकता है।

शिकायत कहां करें?

अगर किसी ग्राहक को लगता है कि ऑनलाइन खरीदारी के दौरान उससे गलत तरीके से ज्यादा पैसे वसूले गए हैं या उसके उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह अपने राज्य की उपभोक्ता हेल्पलाइन से संपर्क कर सकता है।

तेलंगाना उपभोक्ता हेल्पलाइन: (0771-2582902), राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन: 1915

ग्राहक इन माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज कराने और आगे की कार्रवाई के लिए मदद मांग सकते हैं।

यह भी पढ़ें: मोबाइल गर्म होने की शिकायत की, नहीं हुई सुनवाई, जेब में फटा फोन तो आयोग ने दिलाए 41,139 रुपये

उत्तर प्रदेश में एक उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल फोन फटने से घायल हुए व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मोबाइल निर्माता और स्थानीय विक्रेता को फोन बदलने या उसकी कीमत वापस करने का आदेश दिया है। आयोग ने उपभोक्ता को इलाज के खर्च के लिए 36,139 रुपये और मुकदमे के खर्च के तौर पर 5,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक