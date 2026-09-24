पटना हाई कोर्ट ने अवैध तरीके से मकान गिराने को ‘ब्रह्म हत्या’ (महापाप) जैसा बताते हुए पूर्वी चंपारण प्रशासन को तीन याचिकाकर्ताओं को अंतरिम मुआवजे के तौर पर 5.5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। इन याचिकाकर्ताओं के मकान और चारदीवारी को 2017 में गिरा दिया गया था।

जस्टिस राज कुमार ने टिप्पणी की कि अधिकारियों की उपस्थिति में बिना किसी आदेश के चारदीवारी और घर को ध्वस्त कर दिया गया और फिर भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अदालत ने कहा, “जिस घर में कोई व्यक्ति रह रहा होता है, उसे गिरा दिए जाने पर यह ‘ब्रह्म हत्या’ के समान है। ऐसे में आर्थिक मुआवजा केवल घर के पुनर्निर्माण या मरम्मत में सहायक हो सकता है और रहने वालों को एक नई शुरुआत करने में सक्षम बना सकता है। हालांकि, यह व्यक्ति या परिवार के साथ जो हुआ उसकी भरपाई नहीं कर सकता।”

इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के घर को बिना किसी आधिकारिक निर्णय के और अतिक्रमण की कार्यवाही के बीच भीड़ द्वारा ध्वस्त कर देना अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता।

कोर्ट ने मुआवजा क्यों दिया?

याचिकाकर्ताओं ने अपने मकान और अन्य निर्माण गिराए जाने के एवज में मुआवजे तथा जमीन पर उनके कब्जे की सुरक्षा की मांग को लेकर हाई कोर्ट का रुख किया था। उनका दावा था कि उन्होंने यह जमीन रजिस्टर्ड सेल डीड (पंजीकृत बिक्री विलेख) के जरिए खरीदी थी। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, 2016-17 में उनके खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की गई थी। मामला लंबित रहने के दौरान एक सार्वजनिक सभा के बाद अधिकारी कथित तौर पर JCB मशीन लेकर मौके पर पहुंचे और जमीन पर बने मकान व अन्य निर्माण को गिरा दिया।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिना किसी कानूनी आदेश या अधिकार के मकान गिराए गए। उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई मौका भी नहीं दिया गया और कानून में तय प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि अधिकारियों की ओर से मकान गिराने की अनुमति देने वाला कोई आदेश पेश नहीं किया गया। इसके अलावा, मौके पर मौजूद लोगों को गिराए गए मकान के सामान और निर्माण सामग्री को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी गई।

राज्य ने तर्क दिया कि अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन विध्वंस का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। उसने विध्वंस में अपनी किसी भी भूमिका से भी इनकार किया और दावा किया कि ढांचों को भीड़ ने नुकसान पहुंचाया था।

न्यायालय ने कहा कि आश्रय का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जब संविधान किसी नागरिक को आश्रय का अधिकार प्रदान करता है, तो इससे वंचित करना न केवल एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि इससे उस व्यक्ति और उसके परिवार को भी गहरा दुख और पीड़ा पहुंचती है जो ऐसी विपत्ति से प्रभावित होते हैं।

अदालत ने कहा कि घर महज चार दीवारों और ढांचे से बनी इमारत नहीं है, बल्कि यह उसमें रहने वाले परिवार के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव का भी प्रतीक है। घर को गिराना व्यक्ति की पहचान की जड़ पर प्रहार करता है और परिवार को ऐसा आघात पहुंचाता है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती।

कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने भीड़ की अवैध कार्रवाई के खिलाफ तुरंत कदम उठाने और दोषियों की पहचान करने के बजाय याचिकाकर्ताओं की जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस दौरान अधिकारियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मकान गिराए जाने से याचिकाकर्ताओं को कितनी परेशानी और उनके जीवन में कितना उथल-पुथल झेलनी पड़ी।

न्यायालय ने पूर्वी चंपारण के आयुक्त को निर्देश दिया कि वह एक याचिकाकर्ता को 1.5 लाख रुपये और अन्य दो याचिकाकर्ताओं को 2-2 लाख रुपये का भुगतान दो महीने के अंदर करें। कोर्ट ने आगे आयुक्त को विस्तृत जांच करने और याचिकाकर्ताओं को दिए जाने वाले अंतिम मुआवजे की राशि तय करने का निर्देश दिया। यह प्रक्रिया अंतरिम मुआवजा दिए जाने के बाद तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी।

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