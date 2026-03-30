कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को दिल्ली हाई कोर्ट में कड़ी टिप्पणी का सामना करना पड़ा। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को आलोचना से ऊपर नहीं समझना चाहिए। उनके बयानों के वायरल वीडियो क्लिप से विवाद पैदा होने और कई मुकदमों को जन्म देने के बाद कथावाचक ने अदालत का रुख किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि वह धार्मिक नेता के व्यक्तित्व अधिकारों को अंतरिम संरक्षण प्रदान करेगा।

अनिरुद्धाचार्य के वकील द्वारा मामला उठाते ही जस्टिस तुषार राव गेडेला ने सवाल किया कि जब धार्मिक उपदेशक वृंदावन में हैं तो वकील दिल्ली हाई कोर्ट क्यों आए हैं। वकील के जवाब देने ही वाले थे कि न्यायाधीश ने कहा, “विवादित सामग्री मंगल ग्रह पर भी है, शायद बृहस्पति ग्रह पर भी। ये वेबसाइटें कहां से सुलभ हैं? यहां इन्हें कौन देख रहा है?”

हमें बताइए कि कहीं और जाने में इतनी दिक्कत क्यों- हाई कोर्ट

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, वकील ने तर्क दिया कि अनिरुद्धाचार्य के ज्यादातर दर्शक दिल्ली में रहते हैं। अदालत ने जवाब दिया, “यहीं क्यों? हमें बताइए कि कहीं और जाने में इतनी दिक्कत क्यों है? वहां क्यों नहीं? आपका अधिकार क्षेत्र पूरी दुनिया में है, जिसमें टिंबक्टू भी शामिल है। टिंबक्टू में क्यों नहीं? कृपया हमें बताएं। अगर हाई कोर्ट कोई आदेश पारित करता है, तो क्या गूगल और अन्य कंपनियां उसका पालन नहीं करेंगी? क्या इलाहाबाद और लखनऊ की अदालतें ऐसा नहीं करेंगी?”

जब अनिरुद्धचार्य के वकील ने जवाब दिया कि उनके व्यवसाय राष्ट्रीय राजधानी में स्थित हैं, तो न्यायाधीश ने कहा, “ओह, आपके पास कंपनियां भी हैं?” जस्टिस ने आगे कहा कि वह दिल्ली के प्रति इस प्रेम को समझना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “जब पूरे देश के हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उपलब्ध हैं, तो हम पर यह असाधारण अधिकार क्षेत्र क्यों थोपा गया है? ऐसा कोई दीवानी न्यायालय नहीं है जो यही आदेश पारित न कर सके।”

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आप आलोचना और तारीफ से ऊपर हैं- जस्टिस गेडेला

जस्टिस गेडेला ने एक सलाह देते हुए कहा, “नाम सीक्रेट रखते हुए, आपको इन सब बातों से ऊपर होना चाहिए। आप आलोचना, तारीफ और पहचान से परे हैं, आप हर इच्छा से ऊपर हैं। आप अपनी प्रतिष्ठा से जुड़े नहीं हैं। क्या आप हैं? हो ही नहीं सकते। अगर आप जुड़े हैं, तो यह आपके सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत होगा।”

अनिरुद्धाचार्य के वकील ने कहा कि वायरल वीडियो क्लिप से उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा, “जो कुछ भी प्रसारित हो रहा है, उससे मुझे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा।” जस्टिस ने कहा, “तकनीकी रूप से किसी व्यक्ति को आपके कथन पर आपत्ति जताने का वैध अधिकार है। आदि शंकराचार्य ने कभी मानहानि के मुकदमे दायर नहीं किए, वे बहस करते थे और उन्हें बताते थे कि वे गलत हैं।”

अनिरुद्धाचार्य के वकील ने फिर सोशल मीडिया हैंडल से मिली टिप्पणियों के माध्यम से अदालत का ध्यान खींचा और कहा कि उनके बयानों के वीडियो एक सट्टेबाजी वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “कुछ कंटेंट एआई द्वारा डाला गया है, इसे इस तरह दिखाया गया है जैसे मैं कह रहा हूं। जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।”

एक मौके पर जज ने अनिरुद्धाचार्य के वकील से कहा, “आपको बहुत सी बातें समझनी होंगी। जब आप इस तरह की कोई बात कहते हैं, तो आप किसी फिल्म अभिनेता की तरह मशहूर हस्ती नहीं हैं। उनके लिए शायद यह लोकप्रियता हासिल करने का एक और तरीका हो सकता है।” इसके बाद वकील ने डीपफेक का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें उन टिप्पणियों को करते हुए दिखाया जा रहा है जो उन्होंने नहीं की थीं। न्यायाधीश ने इस बात को स्वीकार किया और उपदेशक के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने ASI को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्थित 173 संरक्षित स्मारकों की स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रहने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल को अवमानना ​​का नोटिस जारी किया। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि यह विफलता उनके पूर्व आदेश का जानबूझकर उल्लंघन थी। पढ़ें पूरी खबर…