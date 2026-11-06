Supreme Court on Creamy Layer: सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण के तहत ‘क्रीमी लेयर’ तय करने के नियमों को लेकर एक बार फिर अपना कड़ा रुख साफ किया है। शीर्ष अदालत ने 11 मार्च के अपने फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें फैसले के क्रियान्वयन के लिए दो साल का समय मांगा गया था।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर की स्थिति तय करने के लिए केवल माता-पिता की आय को ही एकमात्र पैमाना नहीं माना जा सकता। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार की इस दलील को भी ठुकरा दिया कि इस फैसले को केवल भविष्य के मामलों में लागू किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

देश की सुप्रीम अदालत ने दो टूक कहा कि इस महत्वपूर्ण निर्णय के क्रियान्वयन को टालने के लिए सरकार के पास कोई भी ठोस या उचित कारण नहीं है। गौरतलब है कि 11 मार्च को कोर्ट ने सरकार को इस फैसले को लागू करने के लिए छह महीने का वक्त दिया था। शुक्रवार को मियाद पूरी होने पर कोर्ट ने समयसीमा को केवल आठ हफ्ते और बढ़ा दिया है।

सिविल सेवा परीक्षा 2025 के आवंटन पर होगा असर

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सिविल सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम 6 मार्च को घोषित हो चुका है, लेकिन अभी तक सेवाओं (सर्विसेज) का आवंटन फाइनल नहीं हुआ है। यह चयन प्रक्रिया अभी लंबित है, इसलिए 11 मार्च के फैसले में तय किए गए क्रीमी लेयर के सिद्धांत ही इस परीक्षा के OBC उम्मीदवारों के सेवा आवंटन पर लागू होंगे।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत भी दी है कि इस फैसले की वजह से पहले से पूरी हो चुकी नियुक्तियों, चयन प्रक्रियाओं या किसी अन्य की वरिष्ठता (सीनियरिटी) पर कोई असर नहीं पड़ेगा और पुरानी नियुक्तियों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

क्या था पूरा विवाद और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी?

यह पूरा कानूनी विवाद 8 सितंबर 1993 को जारी किए गए उस ऑफिस मेमोरेंडम (OM) से जुड़ा है, जिसमें OBC में क्रीमी लेयर की सीमा तय की गई थी। बाद में 14 अक्टूबर 2004 को एक स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया, जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के वेतन को भी क्रीमी लेयर की आय में जोड़ने का निर्देश दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इससे सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट/PSU कर्मचारियों के बच्चों के बीच अनुचित भेदभाव पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल वेतन के आंकड़ों के आधार पर यह तय करना कि कोई उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आता है या नहीं, कानूनन सही नहीं है। इसके लिए माता-पिता के पद और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के मानदंडों को देखना भी उतना ही जरूरी है।

भविष्य की नीतियों पर सरकार को स्वतंत्रता

अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि 11 मार्च के फैसले के बाद रोस्टर पॉइंट के हिसाब से होने वाली सभी नियुक्तियां और आरक्षण का क्रियान्वयन कोर्ट की नई व्याख्या के अनुसार ही होगा। साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर और सुप्रीम कोर्ट के तय सिद्धांतों के मुताबिक अपनी नई आरक्षण और क्रीमी लेयर नीति बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने प्रदूषण के अलग-अलग कारणों और उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान पराली जलाने, किसानों को मशीनें उपलब्ध कराने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा भी उठा। पढ़िए पूरी खबर…