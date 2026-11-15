“न्याय शक्ति” हमारी विशेष सीरीज है। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट की महिला जजों के जीवन, उनके संघर्ष, शिक्षा, कानूनी सफर और ऐतिहासिक उपलब्धियों को जानने की कोशिश करते हैं। यह उन महिला जजों की कहानियां हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से न्यायपालिका के शिखर तक का रास्ता तय किया। यह सिर्फ उनकी कामयाबी की कहानियां नहीं हैं, बल्कि उस दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और बदलाव की दास्तान है, जिसने भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की भूमिका को एक नई पहचान दी है। इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस वी. मोहना के बारे में आपको बताया था। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस सुनीता अग्रवाल के बारे में।

फैजाबाद की गलियों से शुरू हुआ एक सफर…इलाहाबाद हाईकोर्ट में 21 साल की वकालत…फिर न्यायाधीश, गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश और आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक का सफर। यह कहानी है जस्टिस सुनीता अग्रवाल की है।

एक ऐसी महिला न्यायाधीश, जिन्होंने उस दौर में वकालत शुरू की, जब अदालतों में महिलाओं की मौजूदगी बेहद कम थी। अपने संघर्ष, मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में एक अलग पहचान बनाई।

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के साथ उन्होंने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, लेकिन जस्टिस सुनीता अग्रवाल की कहानी सिर्फ एक पद या उपलब्धि तक सीमित नहीं है। यह कहानी उन तमाम युवा महिला वकीलों के लिए प्रेरणा है, जो न्यायपालिका में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं।

गुजरात हाईकोर्ट से विदाई के वक्त भी उन्होंने महिला वकीलों को यही संदेश दिया था कि परिस्थितियों, सामाजिक अपेक्षाओं और दूसरों के संदेह को कभी अपनी सफलता की सीमा न बनने दें। यानी परिस्थितियों से हारें नहीं, बल्कि अपने सपनों को नई उड़ान दें।

फैजाबाद में जन्म, लखनऊ और अवध विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा

जस्टिस सुनीता अग्रवाल का जन्म 30 अप्रैल 1966 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। उनके पिता टैक्सेशन मामलों के वकील थे। परिवार में कानून के प्रति समझ और जुड़ाव का माहौल था। उन्होंने अपनी शुरुआती और माध्यमिक शिक्षा फैजाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज से हासिल की।

इसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की और फिर अवध विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1989 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने न्यायिक और कानूनी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया।

जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में महिला वकीलों की संख्या थी बेहद कम

16 दिसंबर 1990 को जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने इलाहाबाद में अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया। यह वह दौर था, जब न्यायिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। बार में महिलाओं की संख्या काफी कम थी और पेशेवर चुनौतियां भी कम नहीं थीं। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य रूप से सिविल मामलों की पैरवी शुरू की।

करीब 21 वर्षों तक उन्होंने वकालत की। इस दौरान उन्होंने कानूनी बारीकियों को समझा और अदालत में अपनी मजबूत पहचान बनाई। यही अनुभव आगे चलकर उनके न्यायिक करियर की मजबूत नींव बना।

2011 में न्यायाधीश बनीं, 2013 में मिली स्थायी नियुक्ति

लंबे समय तक वकालत करने के बाद जस्टिस सुनीता अग्रवाल के करियर में एक बड़ा पड़ाव आया। 21 नवंबर 2011 को उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद 6 अगस्त 2013 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन शुरुआती न्यायाधीशों के समूह में शामिल थीं, जिन्हें मध्यस्थता और सुलह प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया था।

न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वर्ष 2016 में वह हाईकोर्ट की यौन उत्पीड़न संबंधी आंतरिक शिकायत समिति की सदस्य बनीं। इसके अलावा उन्होंने परिवार न्यायालयों में संवेदनशीलता बढ़ाने वाली समिति सहित कई अन्य समितियों में भी काम किया। अप्रैल 2023 में उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

कई अहम फैसलों से बनाई अलग पहचान

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस सुनीता अग्रवाल कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करने वाली पीठों का हिस्सा रहीं।

उन्होंने LGBTQ समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव और HIV/AIDS से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण फैसले दिए।

कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन बांटने वाले लोगों की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने रोक लगाई थी।

वर्ष 2023 में वह सात न्यायाधीशों की उस पीठ का हिस्सा थीं, जिसने जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद, इन री मामले में कानपुर बार एसोसिएशन के वकीलों के खिलाफ अवमानना के आरोप तय किए थे। यह मामला हाईकोर्ट के उस आदेश के उल्लंघन से जुड़ा था, जिसमें जिला जज के तबादले की मांग को लेकर वकीलों की हड़ताल पर रोक लगाई गई थी।

गुजरात हाईकोर्ट की पहली नहीं, बल्कि 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनीं

जस्टिस सुनीता अग्रवाल के करियर में जुलाई 2023 एक और बड़ा मोड़ लेकर आया। 5 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें गुजरात हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की।

कॉलेजियम ने उनकी वरिष्ठता के साथ-साथ उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व की जरूरत को भी ध्यान में रखा था। उस समय देश के किसी भी हाईकोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं थीं। गुजरात हाईकोर्ट में यह पद जस्टिस सोनिया गोकानी के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुआ था, जो गुजरात की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थीं।

23 जुलाई 2023 को जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने गुजरात हाईकोर्ट की 29वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इस तरह उन्होंने देश की न्यायिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली।

तीन साल के कार्यकाल में 11000 से ज्यादा मामलों का निपटारा

गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने न्यायिक कामकाज के साथ संस्थागत सुधारों पर भी जोर दिया। उनके कार्यकाल के दौरान हाईकोर्ट में ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन की दिशा में कई कदम उठाए गए। इनमें पेपरलेस कोर्ट की पायलट परियोजना की शुरुआत भी शामिल रही।

गुजरात के एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने उनके विदाई समारोह में बताया था कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में तीन साल और दो महीने के कार्यकाल के दौरान जस्टिस अग्रवाल ने करीब 11,129 मामलों का निपटारा किया।

विदाई के वक्त उन्होंने कहा था कि गुजरात आकर उन्होंने इस संस्थान की सेवा करने का संकल्प लिया था, लेकिन अब वह यहां से इस भावना के साथ जा रही हैं कि वह खुद इस संस्थान का हिस्सा बन चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पद और पदनाम बदलते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने काम और योगदान से जो विरासत छोड़ता है, वही आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाती है।

युवा महिला वकीलों को दिया संघर्ष और आत्मविश्वास का संदेश

गुजरात हाईकोर्ट में अपने विदाई समारोह के दौरान जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने युवा महिला वकीलों को एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां, अपेक्षाएं और दूसरों के संदेह कभी भी किसी की उपलब्धियों की सीमा तय नहीं करने चाहिए।

उन्होंने अपने करियर का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी पेशेवर जीवन में ऐसी ही बाधाओं का सामना किया है, लेकिन निरंतर प्रयास और दृढ़ता ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने स्थापित महिला वकीलों और न्यायाधीशों से अपील की कि वे नई पीढ़ी की महिला वकीलों का हाथ थामें, उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दें।

युवा वकीलों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा था कि हर अवसर को स्वीकार करें, खूब पढ़ें, हर मुकदमे की तैयारी ऐसे करें जैसे वह उनका पहला केस हो और अदालत में अपनी दलीलें रखते समय हमेशा विनम्र बने रहें। उन्होंने यह भी कहा कि वकालत में सफलता अलग-अलग लोगों को अलग-अलग समय पर मिलती है, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और विनम्रता से बनी प्रतिष्ठा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है।

28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश

जस्टिस सुनीता अग्रवाल के लंबे न्यायिक सफर में 28 सितंबर 2026 एक ऐतिहासिक तारीख बनकर आया। इस दिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने उनके साथ दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के नामों की भी सिफारिश की।

इसके बाद 6 अक्टूबर 2026 को जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में नियुक्त होने वाली 13वीं महिला न्यायाधीश बनीं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बाद गुजरात हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली वह दूसरी महिला न्यायाधीश भी हैं।

सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की चुनौती

जस्टिस सुनीता अग्रवाल की नियुक्ति एक बड़ी उपलब्धि जरूर है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट में 37 न्यायाधीशों की कार्यशील संख्या के मुकाबले अब केवल तीन महिला न्यायाधीश हैं। यानी कुल संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 8.1 फीसदी है। वहीं, देश के हाईकोर्ट में 814 कार्यरत न्यायाधीशों में केवल 116 महिलाएं हैं। इसके उलट जिला और अधीनस्थ अदालतों में महिलाओं की भागीदारी करीब 38 फीसदी है। ये आंकड़े बताते हैं कि निचली अदालतों में महिलाओं की मौजूदगी बेहतर होने के बावजूद उच्च न्यायपालिका तक पहुंचते-पहुंचते उनकी संख्या काफी कम हो जाती है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्जल भुइयां भी इस असमानता पर चिंता जता चुके हैं। उन्होंने सुझाव दिया था कि कॉलेजियम की कार्यवाही में महिला न्यायाधीश को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि न्यायिक नियुक्तियों में महिलाओं का दृष्टिकोण और अनुभव भी सामने आ सके।

एक न्यायाधीश से आगे, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा

जस्टिस सुनीता अग्रवाल का सफर केवल एक न्यायाधीश की व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है। यह उस दौर की कहानी है, जब कानूनी पेशे में महिलाओं के लिए अवसर सीमित थे और अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें कई स्तरों पर संघर्ष करना पड़ता था।

फैजाबाद से निकलकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करना, फिर न्यायाधीश बनना, गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालना और अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना उनके लंबे पेशेवर सफर को दर्शाता है। उनकी विदाई के वक्त कही गई एक बात इस पूरे सफर का सार बताती है। उनके मुताबिक, संस्थान में हर व्यक्ति इतिहास के एक पन्ने की तरह होता है और उस पन्ने पर क्या लिखा जाएगा, यह उसके अपने हाथों में होता है।

जस्टिस सुनीता अग्रवाल की कहानी यही संदेश देती है कि अवसर मिलने का इंतजार करने के साथ-साथ अपनी मेहनत, तैयारी और दृढ़ इच्छाशक्ति से रास्ता भी बनाया जा सकता है। उनका सफर उन तमाम युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदों तक पहुंचने का सपना देखती हैं।

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