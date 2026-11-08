“न्याय शक्ति” हमारी विशेष सीरीज है। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट की महिला जजों के जीवन, उनके संघर्ष, शिक्षा, कानूनी सफर और ऐतिहासिक उपलब्धियों को जानने की कोशिश करते हैं। यह उन महिला जजों की कहानियां हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से न्यायपालिका के शिखर तक का रास्ता तय किया। यह सिर्फ उनकी कामयाबी की कहानियां नहीं हैं, बल्कि उस दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और बदलाव की दास्तान है, जिसने भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की भूमिका को एक नई पहचान दी है। इससे पहले पिछले रविवार को हमने सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस वी. मोहना के बारे में आपको बताया था। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस नागरत्ना के बारे में।

देश की न्यायपालिका के इतिहास में एक नया अध्याय साल 2027 के सितंबर महीने में जुड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ जज जस्टिस बीवी नागरत्ना देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बनने जा रही हैं। 24 सितंबर 2027 को वह इस ऐतिहासिक पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। हालांकि, उनका कार्यकाल महज 37 दिनों का होगा, लेकिन यह उपलब्धि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी।

जस्टिस नागरत्ना अभी तक कई ऐसे फैसले दिए और टिप्पणियां भी कीं, जिनकी वजह से वह मीडिया की सुर्खियों में भी रहीं। उन्हीं में से एक है सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ में उनकी अहम टिप्पणियां।

सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर लगी पारंपरिक रोक से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने महिलाओं के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव पर कड़ी टिप्पणी की थी।

सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि वह एक महिला होने के नाते उस सामाजिक प्रथा से सहमत नहीं हैं, जिसमें मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तीन दिनों तक अलग-थलग रखा जाता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि महीने में तीन दिन महिलाओं के साथ अस्पृश्यता जैसा व्यवहार किया जाए और बाकी दिनों में उन्हें सामान्य माना जाए। इस पर संविधान पीठ में धार्मिक आस्था, व्यक्तिगत अधिकार, समानता और संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण बहस हुई।

शराब और औद्योगिक अल्कोहल मामले में भी अहम भूमिका

जस्टिस नागरत्ना एक अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले में भी नौ जजों की पीठ का हिस्सा रहीं। यह मामला औद्योगिक अल्कोहल के नियमन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों के बंटवारे से जुड़ा था।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 1989 के उस फैसले की कानूनी शुद्धता पर विचार कर रही, जिसमें औद्योगिक अल्कोहल और मानव उपभोग के लिए इस्तेमाल होने वाली शराब के नियमन से जुड़े सवालों पर निर्णय दिया गया था। खास बात यह है कि 1989 के इस फैसले में जस्टिस नागरत्ना के पिता और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ईएस वेंकटरमैया भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान वह लगातार औद्योगिक अल्कोहल, मानव उपभोग वाली शराब और नशीली शराब के बीच अंतर को लेकर सवाल उठा रही हैं।

इस मामले में राज्यों का तर्क है कि औद्योगिक अल्कोहल के नियमन का अधिकार राज्यों के पास होना चाहिए, जबकि केंद्र और राज्यों के अधिकारों को लेकर संवैधानिक प्रावधानों की अलग-अलग व्याख्या सामने आ रही है।

पिता के बाद बेटी बनेगी देश की मुख्य न्यायाधीश

जस्टिस बीवी नागरत्ना की उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि उनके पिता जस्टिस ईएस वेंकटरमैया भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्होंने 19 जून 1989 से 17 नवंबर 1989 तक देश के सीजेआई का पद संभाला था।

अब उनकी बेटी जस्टिस नागरत्ना 24 सितंबर 2027 को देश की पहली महिला सीजेआई बनेंगी। यह भारतीय न्यायपालिका में पहली बार होगा, जब किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश की बेटी भी इस सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचेगी।

इससे पहले जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ और उनके बेटे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। हालांकि, जस्टिस नागरत्ना का मामला पिता-बेटी की जोड़ी के लिहाज से ऐतिहासिक होगा।

बेंगलुरु में जन्म, दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई

जस्टिस बीवी नागरत्ना का जन्म 30 अक्टूबर 1962 को बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने 1984 में दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद जुलाई 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की।

कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1987 में केएसवीवाई एंड कंपनी, एडवोकेट्स के साथ वकालत शुरू की। जुलाई 1994 में उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस शुरू कर दी। अपने वकालत करियर के दौरान उन्होंने प्रशासनिक कानून, संवैधानिक कानून, वाणिज्यिक कानून और पारिवारिक कानून जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया।

उन्होंने कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का भी प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा कई मामलों में उन्हें न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया।

कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर

जस्टिस नागरत्ना को 18 फरवरी 2008 को कर्नाटक हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 17 फरवरी 2010 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया।

कर्नाटक हाई कोर्ट में रहते हुए उन्होंने कर्नाटक न्यायिक अकादमी की अध्यक्ष और बेंगलुरु मेडिएशन सेंटर की अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रकाशित पुस्तक ‘कोर्ट्स ऑफ इंडिया’ में कर्नाटक की अदालतों से जुड़े अध्याय में योगदान दिया। इसके अलावा अप्रैल 2021 में इस पुस्तक के कन्नड़ अनुवाद की जिम्मेदारी संभालने वाली समिति की अध्यक्ष भी रहीं। 31 अगस्त 2021 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

29 अक्टूबर 2027 को होगा कार्यकाल पूरा

जस्टिस बीवी नागरत्ना 29 अक्टूबर 2027 को 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होंगी। इस तरह 24 सितंबर से 29 अक्टूबर 2027 तक उनका सीजेआई के रूप में कार्यकाल करीब 37 दिनों का होगा। भले ही यह कार्यकाल छोटा हो, लेकिन देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव उन्हें भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान दिलाएगा। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के अधिकारों पर उनकी टिप्पणी हो या औद्योगिक अल्कोहल मामले में संवैधानिक सवालों पर उनकी सक्रियता, जस्टिस नागरत्ना की न्यायिक भूमिका लगातार चर्चा में है। अब पूरे देश की निगाहें 2027 में उनके ऐतिहासिक कार्यभार संभालने पर टिकी हैं।

मां का सपना, पति का साथ और खुद की मेहनत…तमिलनाडु से सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचीं जस्टिस वी. मोहना?

जस्टिस मोहना ने साल 1983-1988 के बीच कोयंबटूर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से पांच साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स किया था। वह इस कोर्स के पहले बैच की छात्रा थीं। उस समय देश में पहली बार 12वीं के बाद पांच साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स शुरू किया गया था। पढ़ें पूरी खबर।





