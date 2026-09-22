सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वंदे मातरम मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि जो व्यक्ति अंतरात्मा के आधार पर इसकी एक या सभी अंतरे नहीं गाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं होननी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कर्नाटक संगीत के गायक टी. एम. कृष्णा की याचिका पर केंद्र को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। कृष्णा ने वंदे मातरम की छह अंतरों को गाने को अनिवार्य बनाने वाले 2026 के कानूनी संशोधन और केंद्र सरकार के निर्देशों को चुनौती दी है।

वंदे मातरम नहीं गाने पर आपराधिक मुकदमा नहीं

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने 1986 के Bijoe Emmanuel v. State of Kerala फैसले का जिक्र किया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उन स्कूली बच्चों को संरक्षण दिया था जो धार्मिक मान्यताओं के कारण राष्ट्रगान नहीं गाते थे। लेकिन उसके सम्मान में खड़े रहते थे।

जस्टिस बागची ने कहा कि उस फैसले में तय किया गया कानूनी सिद्धांत अभी भी लागू है। उनके अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अंतरात्मा के आधार पर वंदे मातरम् की एक या सभी पंक्तियां नहीं गाता तो केवल इस आधार पर उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए।

कृष्णा की याचिका में Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 की धारा 3 में 2026 में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है। संशोधित प्रावधान के तहत राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकना अथवा ऐसे कार्यक्रम में रुकावट डालना जहां इनका गायन हो रहा हो, अपराध है। इसके लिए तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है।

याचिका में क्या-क्या कहा गया?

याचिका में गृह मंत्रालय की ओर से जारी उन निर्देशों पर भी सवाल उठाया गया है जिनमें सरकारी, औपचारिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी छह अंतरों के गायन की बात कही गई है। कृष्णा का तर्क है कि यह व्यवस्था केवल कार्यक्रम के प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं है। बल्कि नागरिकों पर गीत के अंतिम चार अंतरे गाने का दबाव डालती है।

याचिका के मुताबिक, इन अंतरों में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे हिंदू देवी-देवताओं का जिक्र है। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि छह अंतरों के अनिवार्य गायन से अंतरात्मा, अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं।

कृष्णा ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1), 19(1)(a), 21 और 25(1) के तहत मिले अधिकारों का हवाला दिया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पहले दो अंतरे मूल रूप से अलग देशभक्ति गीत के रूप में रचे गए थे जबकि बाकी चार अंतरे बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंदमठ में शामिल किए गए।

याचिका में 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले का भी उल्लेख है जिसमें मुस्लिम सदस्यों की आपत्तियों के बाद राष्ट्रीय सभाओं में गीत के पहले दो अंतरों तक सीमित रखने की बात कही गई थी।

कानून की भाषा पर उठे सवाल

कृष्णा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने सुनवाई के दौरान कानून की भाषा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि संबंधित कानून में ‘राष्ट्रीय गीत’ की परिभाषा स्पष्ट नहीं है और ऐसे में दंडात्मक प्रावधान के गलत इस्तेमाल की गुंजाइश बन सकती है।

मुरलीधर ने यह भी दलील दी कि केवल एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए किसी गीत की व्याख्या तय करके उसके उल्लंघन पर आपराधिक दंड नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि दंडात्मक कानून अस्पष्ट नहीं होना चाहिए।

इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 51A में राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है और परंपरा व प्रचलन के आधार पर अब तक वंदे मातरम् को दो अंतरों के साथ राष्ट्रीय गीत के रूप में समझा जाता रहा है।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने औपचारिक नोटिस जारी करने से पहले सरकार को याचिका की प्रति देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मामले में नोटिस जारी करने से अनावश्यक सनसनी पैदा हो सकती है। सुनवाई के दौरान मुरलीधर और मेहता के बीच तीखी बहस भी हुई।

मेहता ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर टिप्पणी करते हुए ‘नक्सली’ शब्द का इस्तेमाल किया। मुरलीधर ने एक कानून अधिकारी द्वारा इस तरह की भाषा के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। मेहता ने अपनी टिप्पणी वापस लेने से इनकार किया।

कृष्णा ने सुप्रीम कोर्ट से संशोधित धारा 3 को रद्द करने और यह घोषित करने का अनुरोध किया है कि वंदे मातरम के छह अंतरों में से केवल पहले दो को राष्ट्रीय गीत माना जाए। उन्होंने अंतिम फैसला आने तक चुनौती दिए गए प्रावधानों के प्रभाव से अंतरिम संरक्षण की भी मांग की है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई सरकार के जवाब के बाद होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गिरफ्तारी को लेकर महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे वजह लिखित में बताना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर गिरफ्तारी गैरकानूनी मानी जाएगी। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने यदि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए हैं तो उसके खिलाफ विभागीय जांच होगी।