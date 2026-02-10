Calcutta High Court Latest News: कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के एक कॉन्स्टेबल को हटाने का फैसला रद्द कर दिया है और कहा है कि ड्यूटी पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने जैसे काम के लिए नौकरी से निकालने की आखिरी सजा में सुधार होना चाहिए, लेकिन करियर बर्बाद करने की कीमत पर नहीं।

जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय एक CISF कॉन्स्टेबल की अर्जी पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें अपील करने वाले और रिविजनल अधिकारियों ने उसे नौकरी से निकालने का आदेश दिया था, क्योंकि कथित तौर पर नाइट शिफ्ट के दौरान अपने मोबाइल फोन पर बात करने और बाद में अपने सीनियर को डिवाइस देने से मना करने पर ऐसा किया गया था।

गलत काम को माफ नहीं किया जा सकता- कोर्ट

कोर्ट ने 6 फरवरी को कहा, “गलत काम को माफ नहीं किया जा सकता। इसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन करियर बर्बाद करने की कीमत पर नहीं।” आदेश में यह भी कहा गया कि CISF को अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन इस गलत काम से कोई ठोस नुकसान नहीं हुआ। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सर्विस डिसिप्लिन के नाजुक मामले में, फेयरनेस को दुश्मन नहीं, बल्कि साथी होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एक सजा जो सही हो, उसे सिर्फ सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे सुधारना, बैलेंस करना और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए।

आखिर क्या था पूरा मामला?

CISF कांस्टेबल के खिलाफ़ डिसिप्लिनरी कार्रवाई अगस्त और सितंबर 2013 में हुई दो घटनाओं से शुरू हुई थी। उस पर नाइट शिफ्ट और एक एक्स्ट्रा ड्यूटी शिफ्ट के दौरान अपने मोबाइल फोन पर बात करने का आरोप था और बाद में उसने अपने सीनियर्स को डिवाइस देने से मना कर दिया था। एक एनकाउंटर के दौरान, उसने आखिरकार एक कंपनी कमांडेंट को दो मोबाइल फोन और तीन SIM कार्ड सौंप दिए।

इसके अलावा, अधिकारियों ने उसके रिकॉर्ड का हवाला दिया, जिसमें ड्यूटी से गैरहाजिर रहना, एक आम आदमी के साथ झगड़ा करना और अपने ड्यूटी एरिया में चोरी की एक घटना जैसी गलतियों के लिए पांच छोटी सजाएं शामिल थीं। यह आरोप लगाया गया था कि पिटीशनर ने डिसिप्लिन को लगातार नजरअंदाज किया और खुद को यूनिफॉर्म वाली फोर्स में काम करने के लायक नहीं समझा। CISF रूल्स, 2001 के रूल 36 के तहत जांच के बाद, उन्हें जनवरी 2014 में सर्विस से हटा दिया गया।

इस फैसले को 2014 में अपील करने वाली अथॉरिटी और 2015 में रिविजनल अथॉरिटी, दोनों ने सही ठहराया और फिर कांस्टेबल हाई कोर्ट चले गए। पिटीशनर की ओर से पेश वकील सोहिनी सामंत ने दलील दी कि यह कार्रवाई दुश्मनी और भेदभाव से हुई थी और कहा कि हटाने की सजा का कथित गलत काम से कोई लेना-देना नहीं था।

उन्होंने आगे दलील दी कि नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन माना जा सकता है क्योंकि जांच प्रोसेस में गड़बड़ी की वजह से खराब हुई थी, नतीजे सबूत के बजाय अंदाजे, कंजंक्चर और पहले से तय फैसले पर आधारित थे। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से वकील स्वप्न कुमार नंदी और बनानी भट्टाचार्य ने सीपीसी के सेक्शन 80 (नोटिस) के तहत कानूनी नोटिस की कमी और कोर्ट जाने में हुई देरी का हवाला देते हुए याचिका के मेंटेनेबिलिटी को चुनौती दी।

