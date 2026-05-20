सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर विधि अधिकारी पदों में महिला वकीलों के लिए 30% कोटा की मांग की गई है। याचिका के अनुसार, भारत के अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल के पद पर आज तक किसी भी महिला वकील को नियुक्त नहीं किया गया है, और वर्तमान में विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों में से कोई भी महिला नहीं है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में यह भी बताया गया कि कानूनी पदों पर महिलाओं की अनुपस्थिति का न्यायपालिका में उनके प्रतिनिधित्व पर सीधा असर पड़ता है। इस मामले की सुनवाई आज सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ द्वारा संक्षेप में की गई।

सुनवाई के दौरान, सीजेआई सूर्यकांत ने बताया कि कैसे एक महिला वकील ने हाल ही में महिला वकीलों के लिए बार एसोसिएशन की सीटों के आरक्षण का निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कल तेलंगाना बार एसोसिएशन में सचिव पद पर एक महिला की नियुक्ति हुई। वह मुझे धन्यवाद दे रही थीं। मैंने बार की कुल संख्या के बारे में पूछा… यह 19,000 है। लगभग 8,000 सदस्य नियमित रूप से आते हैं, जिनमें से 2,000 महिलाएं हैं। अब केवल एक महिला सदस्य नियुक्त हुई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए। उन्होंने महिला वकीलों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों पर एससीबीए के हालिया सर्वेक्षण का हवाला दिया और न्यायालय से सरकारी विधि अधिकारी पदों में महिलाओं की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि यह विधि पेशे में महिलाओं पर एससीबीए के सर्वेक्षण के अनुरूप है। उन्हें सरकारी पैनलों में शामिल किया जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि आपको पता है कि महिला सदस्यों के लिए भी समर्पित वजीफा है, लेकिन कई बार पूरे महीने में एक भी मामला दर्ज नहीं होता। एससीबीए की वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मोनिका गुसैन ने कहा कि महिला अधिवक्ताओं को कई अन्य कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की आगे की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

अदालत के समक्ष याचिका लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा दायर की गई थी, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाला एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सरकारी समितियों और संस्थागत कानूनी पदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, लैंगिक समानता की संवैधानिक गारंटी के बावजूद, भारत में विधि पेशे में संस्थागत पदानुक्रम के भीतर गहरा लैंगिक असंतुलन बना हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि यद्यपि महिलाएं बड़ी संख्या में विधि विद्यालयों और विधि पेशे में जा रही हैं, वहीं पेशेवर अधिकार के पदों पर उनका प्रतिनिधित्व तेजी से घट रही है। सांख्यिकीय आंकड़ों से पता चलता है कि भारत भर में पंजीकृत लगभग 15.4 करोड़ अधिवक्ताओं में से केवल 284,507 महिलाएं हैं, जो विधि कार्यबल का लगभग 15.31% हैं।

याचिका के अनुसार, यह लैंगिक असंतुलन उच्च न्यायपालिका में भी परिलक्षित होता है। यह प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि पर्याप्त संख्या में महिलाएं विधि पेशे में प्रवेश करती हैं, लेकिन संरचनात्मक बाधाओं के कारण वे धीरे-धीरे उच्च संस्थागत पदों से गायब हो जाती हैं।

याचिका के अनुसार, “न्यायमूर्ति एम. फातिमा बीवी के 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने के बाद से 35 वर्षों में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केवल 11 महिलाओं को ही पदोन्नत किया गया है। वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों में महिलाओं का अनुपात लगभग 5.88% और उच्च न्यायालयों में लगभग 13.76% है, जबकि प्रवेश स्तर के कानूनी पेशेवरों में महिलाओं का अनुपात कहीं ज्यादा है।”

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि न्यायिक पदोन्नति के अवसरों से महिलाओं के वंचित रहने का एक कारण सरकारी विधि अधिकारी पदों में उनका कम प्रतिनिधित्व है। यह भी बताया गया है कि ये पैनल अक्सर बार के भीतर न्यायिक पदोन्नति और नेतृत्व पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन का काम करते हैं। परिणामस्वरूप, ऐसे पैनलों से महिलाओं का व्यवस्थित बहिष्कार कानूनी व्यवस्था में उनकी पेशेवर उन्नति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार, 17 बड़े राज्यों में से 13 राज्यों में महिला पैनल वकीलों की संख्या 30% से कम है, और कई राज्यों में तो प्रतिनिधित्व बेहद कम है।

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पुराने सेवा नियमों के तहत पदोन्नति पाने का कोई निहित अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार किसी भी चरण में नए सेवा नियम लाकर चयन और पदोन्नति के तरीके और प्रक्रिया में बदलाव करने में सक्षम हैं, लेकिन वह मनमाने न हों। पढ़ें पूरी खबर।