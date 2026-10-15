सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी न्यायपालिका को डरा-धमका नहीं सकता और अदालतें ‘आइवरी टावर’ यानी दुनिया से कटकर नहीं बैठी हैं।

उन्होंने कहा, ”हमें हर चीज की जानकारी है।” दिल्ली में विपक्ष के प्रदर्शन से जुड़े मामलों पर CJI ने कहा कि सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया जा रहा है और केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा जाएगा। इन याचिकाओं में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कुछ राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इन मामलों की सुनवाई की।

इसके साथ ही SC ने राहुल गांधी की याचिका पर चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया है। हालांकि, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में मार्च निकालने के राहुल गांधी के कदम पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।

किस-किसने दाखिल की है याचिका?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा तृणमूल कांग्रेस की ओर से सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना (UBT) के संजय राउत, माकपा के एमए बेबी, भाकपा के डी राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, एनसीपी (शरद पवार गुट) की सुप्रिया सुले, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी मोहम्मद बशीर, वीसीके के थोल थिरुमावलवन और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू भी याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं।

याचिका में SIR की प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड अदालत में पेश करने, चुनाव आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया की न्यायिक जांच कराने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। साथ ही, चुनाव कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की भी अपील की गई है।

याचिकाकर्ताओं की प्रमुख मांगें हैं: