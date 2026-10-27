हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी महिला के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में होने या उससे सगाई हो जाने का मतलब यह नहीं है कि पुरुष को उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाने का अधिकार मिल जाता है। कोर्ट ने मंगेतर के साथ कथित यौन उत्पीड़न और मारपीट के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस चिराग भानु सिंह ने आरोपी के कथित आचरण को ‘पूरी तरह अमानवीय’ बताते हुए कहा कि यह ‘बर्बर और शैतानी मानसिकता’ को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि महिला के शरीर पर जलने के निशान और अन्य चोटों से जुड़े मेडिकल साक्ष्य उसके आरोपों को समर्थन देते हैं।

12 अक्टूबर को दिए गए आदेश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लंबे समय तक रिश्ते में रहने के बावजूद किसी व्यक्ति को अपनी मंगेतर के साथ जबरन यौन संबंध बनाने का अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने कहा, “‘ना’ का मतलब ‘ना’ ही होता है।”

10 साल से रिश्ते में थे दोनों, साथ भी रहते थे

मामले के अनुसार, महिला और आरोपी करीब 10 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों की सगाई हो चुकी थी और वे साथ रह रहे थे। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि अगस्त में साथ रहने के दौरान आरोपी ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर उसे चोटें पहुंचाईं।

महिला ने यह भी दावा किया कि आरोपी की वजह से गर्दन में चोट लगने के कारण उसे पहले 15 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। शिकायत के मुताबिक, आरोपी नशीले पदार्थों का सेवन करता था, जिसका महिला विरोध करती थी।

महिला ने कथित घटना के दो दिन बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद आरोपी ने गिरफ्तारी से पहले जमानत पाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।

आरोपी ने क्या दी दलील?

आरोपी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एनएस चंदेल ने अदालत में दलील दी कि दोनों करीब 10 साल से रिश्ते में थे और उनकी सगाई भी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि घटना के दो दिन बाद शिकायत दर्ज की गई और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी ने ही अपराध किया है।

आरोपी ने यह भी दावा किया कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है और उसके फरार होने की आशंका नहीं है। उसने खुद को परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य बताते हुए कहा कि जांच पूरी होने के बाद उसे हिरासत में रखने से न्याय के उद्देश्य को कोई लाभ नहीं होगा।

हालांकि, महिला की ओर से पेश एडवोकेट शीतल व्यास ने इन दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप या प्रेम संबंध अपने आप में यौन संबंध बनाने की सहमति का प्रमाण नहीं है। महिला के वकील ने यह आरोप भी लगाया कि जमानत याचिका दायर होने के बाद भी आरोपी महिला और अन्य गवाहों से संपर्क कर उन्हें प्रभावित करने, दबाव डालने और डराने की कोशिश कर रहा था।

चोटों और मेडिकल साक्ष्यों पर कोर्ट ने जताई चिंता

हाईकोर्ट ने माना कि महिला ने कथित घटना के दो दिन बाद शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, अदालत ने कहा कि दोनों के लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को देखते हुए जमानत के स्तर पर शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी को अभियोजन के मामले के लिए निर्णायक नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने महिला के शरीर पर मिले जलने के निशान और अन्य चोटों का भी संज्ञान लिया। जज ने आरोपी के कथित व्यवहार को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि किसी रिश्ते में होना यौन उत्पीड़न करने का लाइसेंस नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि अग्रिम जमानत का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन जमानत पर फैसला लेते समय न्याय और निष्पक्षता के हितों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

समाज पर अपराध के प्रभाव को भी देखना जरूरी

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमानत से जुड़े मामलों में अपराध की गंभीरता और समाज पर उसके प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है। हालांकि, हर मामले में फैसला उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अदालत ने आरोपी की दलीलों और मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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