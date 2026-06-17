बिहार के पूर्वी चंपारण जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निसान और उसके डीलरों को सेवा में लापरवाही का दोषी ठहराते हुए एक ग्राहक को 10.82 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। ग्राहक ने वर्ष 2014 में 11 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की निसान इवालिया कार खरीदी थी। कार का इंजन खराब होने के बाद उसे कंपनी की वर्कशॉप में खड़ा कर दिया गया, जहां वह लगभग आठ वर्षों तक पड़ी रही। जबकि कार विस्तारित वारंटी (एक्सटेंडेड वारंटी) के दायरे में थी। आयोग ने इसे कंपनी की गलती मानते हुए ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया।

आयोग के अध्यक्ष गिरीश मिश्रा और सदस्य संजीव कुमार रक्सौल निवासी कमल कुमार सर्राफ द्वारा निसान मोटर इंडिया , उसके डीलर नेटवर्क और संबंधित सेवा केंद्रों के खिलाफ दायर एक उपभोक्ता शिकायत की सुनवाई कर रहे थे। जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी वारंटी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने और उनके वाहन की मरम्मत करने में विफल रही है।

आयोग ने 11 जून को कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता के वाहन का इंजन विस्तारित वारंटी के अंतर्गत निर्धारित माइलेज सीमा के भीतर खराब हो गया था, इसलिए मरम्मत कराने की जिम्मेदारी विपक्षी पार्टियों की थी। उनका यह आचरण सेवा में कमी का वृत्तांत है।

एक्सटेंडेड वारंटी के साथ खरीदी गई कार

शिकायत के अनुसार, कमल कुमार सर्राफ ने बैंक से ऋण लेकर 29 जनवरी, 2014 को एक अधिकृत निसान डीलर से निसान इवालिया खरीदी थी। उन्होंने निसान वाहन के लिए 11,46,379 रुपये और विस्तारित वारंटी पैकेज के लिए अतिरिक्त 11,322 रुपये का भुगतान किया।

शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि हालांकि उसने विस्तारित वारंटी के लिए भुगतान किया था, लेकिन उसे कभी भी उचित वारंटी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए और न ही निसान द्वारा इसके विस्तृत नियमों और शर्तों के बारे में सूचित किया गया।

कई वर्षों तक वाहन ने सही काम किया और नियमित रूप से उसकी सर्विसिंग की जाती रही। हालांकि, 23,000 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा चलने के बाद, 2018 में निसान वाहन में स्टार्टिंग और इंजन संबंधी दिक्कतें होने लगीं।

मरम्मत के बिल ने ग्राहक को चौंकाया

सर्राफ ने बताया कि उन्होंने अगस्त 2018 में अधिकृत सर्विस सेंटर से संपर्क किया और शुरू में उन्हें बताया गया कि मरम्मत में लगभग 50,000 रुपये का खर्च आएगा। बाद में उनसे 21,000 रुपये जमा करने के लिए कहा गया और उन्हें बताया गया कि इंजन को काफी नुकसान पहुंचा है।

शिकायत के अनुसार, बाद में सर्विस कर्मियों ने उन्हें सूचित किया कि इंजन को बदलना पड़ेगा और लाखों रुपये के अनुमानित खर्चे बताए। एक समय तो मरम्मत के लिए कथित तौर पर 3,91,308 रुपये का अनुमान भी प्रस्तुत किया गया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, कंपनी ने विस्तारित वारंटी का पालन नहीं किया और लगातार पैसे की मांग करती रही। उन्होंने यह भी दावा किया कि वाहन को उनकी सहमति के बिना ही खोल दिया गया और मरम्मत किए बिना कई वर्षों तक वर्कशॉप में खड़ा रखा गया।

निसान ने दावों का खंडन किया

निसान के प्रतिनिधियों और कुछ विपक्षी पार्टियों ने आरोपों का खंडन किया और तर्क दिया कि शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने आयोग के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि वाहन की निर्धारित समय पर सर्विसिंग की गई थी और शिकायतकर्ता को इंजन की समस्या के बारे में बताया गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, विस्तारित वारंटी की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसलिए मरम्मत वारंटी प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती थी। कंपनी की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि मरम्मत के अनुमानों के बारे में उचित रूप से जानकारी दी गई थी और सर्विस में कोई कमी नहीं थी।

कमीशन संबंधी प्रश्नों और वारंटी प्रबंधन

बिलों, सेवा रिकॉर्ड, वारंटी से संबंधित दस्तावेजों और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद आयोग ने विस्तारित वारंटी के तरीके में कई विसंगतियां पाईं। आयोग ने पाया कि निसान द्वारा उपभोक्ता से विस्तारित वारंटी पैकेज के लिए पैसे तो ले लिए गए थे, लेकिन उस समय उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसमें यह भी पाया गया कि विवाद उत्पन्न होने के समय वाहन केवल लगभग 23,290 किलोमीटर ही चला था, जो आयोग के समक्ष प्रस्तुत वारंटी कवरेज में उल्लिखित 80,000 किलोमीटर की सीमा से काफी कम है।

पीठ ने सवाल उठाया कि जिस उपभोक्ता ने विस्तारित वारंटी के लिए अलग से भुगतान किया था, उससे वाहन का इंजन वारंटी अवधि के भीतर खराब होने पर इतना बड़ा मरम्मत बिल क्यों वहन करने को कहा जा रहा है। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता का वाहन वर्षों तक वर्कशॉप में पड़ा रहा और बार-बार पैसों की मांग की जाती रही। ऐसा व्यवहार कानून के विरुद्ध है।

आयोग ने ग्राहक को राहत दी

लंबे समय से चल रहे विवाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वाहन 2018 से कार्यशाला में ही पड़ा हुआ था। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि इस स्तर पर मरम्मत का निर्देश देना व्यावहारिक नहीं होगा। अतः आयोग ने विपक्षी पक्षों को वाहन के मूल्य के रूप में 10,82,181 रुपये की राशि, साथ ही 1 सितंबर, 2018 से भुगतान होने तक सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया।

आयोग ने शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी के खर्चों के मुआवजे के तौर पर 25,000 रुपये भी दिए जाएं। इसके अतिरिक्त, अदालत ने यह भी कहा कि मुआवजे की राशि का भुगतान करने के बाद शिकायतकर्ता कार्यशाला में खड़ी गाड़ी पर कब्जा लेने का हकदार होगा।

दो महीने की समय सीमा

आयोग ने निसान कंपनी और डीवरों को दो महीने के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन न करने की स्थिति में, शिकायतकर्ता को आदेश के प्रवर्तन हेतु उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी गई है।

इस फैसले को वारंटी संबंधी विवादों में शामिल उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जा रहा है, जो इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि निर्माता और अधिकृत सेवा केंद्र वारंटी शुल्क वसूल नहीं कर सकते और बाद में पर्याप्त औचित्य के बिना कवरेज से इनकार नहीं कर सकते। सर्राफ के लिए आयोग का यह निर्णय एक ऐसे वाहन को लेकर था, जो आठ साल तक कंपनी की कार्यशाला में खड़ा रहा।

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रूसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी। जिसके तहत NEET-UG री-एग्जाम से पहले एप पर अस्थायी रोक लगाई गई है। कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई करेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को सरकार की तरफ से टेलीग्राम पर बैन की जानकारी दी थी। यह रोक 22 जून 2026 तक लागू रहेगी। टेलीग्राम का मैसेज-एडिटिंग फीचर भी 30 जून तक बंद किया गया है। पढ़ें पूरी खबर।