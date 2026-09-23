दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को निशु आजाद और उनके पिता संजय आजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दोनों ने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की।

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने पुलिस को इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अदालत वकील अमिता सचदेवा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वकील ने इससे पहले दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी।

क्या है मामला?

याचिका में सितंबर 2023 से अगस्त 2026 के बीच कथित तौर पर पोस्ट की गई चार सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया गया है। इनमें भगवान शिव, कृष्ण और देवी सरस्वती और दुर्गा से संबंधित पोस्ट शामिल हैं।

सचदेवा ने आरोप लगाया कि ये पोस्ट जानबूझकर डाली गई थीं और उन्हें हटाने का अनुरोध करने के बावजूद ये पोस्ट सोशल मीडिया पर बनी रहीं।

वकील ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और धारा 196 (दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देना) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

निशु आजाद और संजय आजाद हाल ही में तब भी चर्चा में आए थे, जब इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज ने एक वीडियो में दावा किया था कि उसने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए CJP प्रदर्शन के दौरान संजय आजाद के साथ मारपीट की थी।

बाद में भारद्वाज को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उसे अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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2006 के चर्चित निठारी हत्याकांड में आरोपी रहे और 2025 में बरी हुए सुरेंद्र कोली का शव शुक्रवार को हरिद्वार में मिला। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।