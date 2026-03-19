एनआईए ने प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटने के मामले में मुख्य साजिशकर्ता एम. के. नज़र की जमानत रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला साल 2010 का है। एनआईए ने ऐसा एम. के. नज़र के खिलाफ एक नया आपराधिक मामला दायर होने की वजह से किया है।

एम. के. नज़र के खिलाफ यह मामला इस साल जनवरी में पुलिस ने दर्ज किया था। नजर पर इस बात का आरोप है कि उसने 61 साल के एक बुजुर्ग के घर में घुसकर उन पर हमला किया था। बुजुर्ग का नाम 61 वर्षीय मोहम्मद कुंजू है और वह कडुंगल्लूर के कुंजुन्निकारा के रहने वाले हैं।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया से जुड़ा है नज़र

एम. के. नज़र प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया से जुड़ा हुआ है। जोसेफ का हाथ काटने के मामले में उसे एनआईए की अदालत ने मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी हालांकि बाद में केरल हाईकोर्ट ने उसकी सजा को रद्द कर दिया था और उसे जमानत दे दी थी।

एनआईए का कहना है कि एम. के. नज़र का नाम एक नए आपराधिक मुकदमे में आया है और ऐसा करके उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। एनआईए की कोर्ट के जज पी.के. मोहनदास ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में अपीलीय अदालत द्वारा दी गई सजा को बदलने या नजर को हाई कोर्ट के द्वारा दी गई जमानत को रद्द करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सूत्रों का कहना है कि एनआईए इस मामले में केरल हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर करेगी।

जोसेफ के साथ क्या हुआ था?

4 जुलाई, 2010 को सात लोगों के एक गिरोह ने जोसेफ पर हमला किया था और उनके दाएं हाथ की कलाई काट दी थी। ये सभी लोग पीएफआई से जुड़े हुए थे। हमलावरों का आरोप था कि जोसेफ के द्वारा थोडुपुझा के न्यूमैन कॉलेज के लिए मलयालम में तैयार किए गए प्रश्न पत्र से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

इस मामले में चले मुकदमे के बाद कुल 19 लोगों को दोषी ठहराया गया था। मुख्य आरोपी सवाद को साल 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया था। सवाद लगभग 14 साल तक फरार रहा था और जब उसे एनआईए ने कन्नूर से गिरफ्तार किया तो वह वहां शाहजहां के फर्जी नाम से रह रहा था।

एनआईए ने इस मामले में यूपीए सहित कई अन्य कानूनों की अलग-अलग धाराओं के तहत 27 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

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भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में एनआईए द्वारा छह नागरिकों की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद यूक्रेन ने विदेश मंत्रालय (एमईए) के समक्ष आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।