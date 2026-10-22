लेफ्ट छात्र संघ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा कि कल वह शाम 6 बजे अपना फैसला सुनाएगा। आदेश सुरक्षित रखने से पहले, कोर्ट ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनीं।

नेहा बोरा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस के नोटिस को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की थी, जिसपर आज सुनवाई पूरी हो गई है। दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर को लहरा दो तिरंगा प्रदर्शन में शामिल होने के बाद जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 10000 का पर्सनल बॉन्ड और एक श्योरिटी भरने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस में नेहा से जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए एक जमानतदार के साथ 10,000 रुपये का बॉन्ड भरने को कहा गया है।

नेहा बोरा ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट से कहा कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन का आह्वान करने में कुछ भी गलत नहीं है।

दोनों पक्षों के 2.5 घंटे से अधिक दलील सुनने के बाद जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि अब शुक्रवार की शाम 6 बजे आर्डर सुनाए जाएंगे।

नेहा बोरा ने स्पेशल एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ओर से 17 अक्टूबर को जारी नोटिस को धारा 126 और धारा 130, बीएनएसएस, धारा 135(3) के तहत जारी किया।

नेहा बोरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि याचिकाकर्ता, जो AISA की लीडर हैं, ने 16 अक्टूबर को प्रदर्शन का आह्वान किया था, जो शांतिपूर्ण था और उन्होंने कभी किसी हिंसा का आह्वान नहीं किया गया था।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि जब नेहा बोरा 16 अक्टूबर की शाम को मंडी हाउस गईं तो उन्हें 10 से 15 मिनट के अंदर ही हिरासत में ले लिया गया और उस तारीख में उन पर शांति भंग करने समेत कोई भी आरोप नहीं लगे।

उन्होंने कहा कि नेहा को हिरासत में लेना पूरी तरह गैर-कानूनी था और वह किसी दूसरे संगठन यानी सीजेपी के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने के आह्वान वाले अलग विरोध प्रदर्शन में शामिल भी नहीं थीं।

गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि नेहा को हिरासत में लेने के बाद उसे तुरंत अपने परिवार या वकीलों से बात करने की इजाजत नहीं दी गई, साथ ही कहा कि जिस इलाके से बोरा को हिरासत में लिया गया था, वहां धारा 163 बीएनएसएस लागू नहीं किया गया था। हालांकि वहां लगे लाउडस्पीकर से बताया जा रहा था कि धारा 163 लागू है।

उन्होंने कहा कि मामले में एसईएम असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हैं। साथ ही सवाल किया क्या उनके आर्डर या नोटिस में कोई दम है। उन्होंने कहा कि पर्सनल बॉन्ड भरने का स्टेज अभी तक नहीं आया है और यह तभी आएगा जब जांच शुरू होगी। उन्होंने आगे कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी करने का मकसद जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को यह समझाना होगा कि पीस बॉन्ड क्यों नहीं देना चाहिए।

गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, यह नोटिस सेक्शन 136 (सिक्योरिटी देने का ऑर्डर) के तहत कानून की शर्तों को पूरा नहीं करता है।

नेहा बोरा के वकील ने कहा, नोटिस मैकेनिकल था क्योंकि अंतरिम बॉन्ड भरने के लिए अंतरिम बॉन्ड पर लोगों का जवाब मांगने से पहले एक शुरुआती जांच जरूरी है।

जैसे ही एएसडी चेतन शर्मा ने दिल्ली पुलिस के लिए अपनी बातें रखनी शुरू की, तो कोर्ट ने पूछा की, “मान लीजिए कि कोर्ट मजिस्ट्रेट को बताता है कि एक्स वहां नारे लगा रहा था, और इस आधार पर वह 126 जारी करता है। पूछताछ करने से पहले, यह पता लगाए बिना कि एक्स वहां है ही नहीं क्या मजिस्ट्रेट के लिए यह जरूरी है या नहीं कि वह खुद को तसल्ली देने के लिए मिली जानकारी भरोसा करने लायक है, खुद ही एक अलग सर्च करे?”

कोर्ट ने आगे पूछा कि जब जांच की जाती है और जब कारण बताओ नोटिस पर सुनवाई होती है तो क्या व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं।