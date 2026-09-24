पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत न गुरुवार को आदेश दिया कि मिलन प्रधान को 2007 के एक मामले में गिरफ्तार नहीं माना जाए। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह 12 अक्टूबर तक इस मामले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे।

बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सिंगल बेंच के इस आदेश को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश आर. वी. घुगे की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी।

प्रधान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अयान भट्टाचार्य ने हाईकोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई में कहा गया था कि किसी मामले में प्रधान की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ”कल उन्हें 7 अक्टूबर तक जेल हिरासत में भेज दिया गया। मुझे 2007 के एक और मामले में फंसा दिया गया। मुझे इस मामले की जानकारी नहीं थी।”

इस पर राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने कहा, ”वारंट पहले ही जारी किया गया था। हमने कुछ नहीं छिपाया है। उन्हें 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और यह गिरफ्तारी वारंट के आधार पर हुई थी।”

राज्य सरकार से अदालत के सवाल

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सवाल किया कि पिछली सुनवाई के दौरान राज्य ने इस मामले की जानकारी अदालत को क्यों नही दी थी।

अदालत ने कहा, ”पिछली बार जब मामला आया था तो अदालत को बताया गया था कि पांच मामलों में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिर यह बताया गया कि उन पांच मामलों में कार्यवाही आगे नहीं बढ़ रही है और छठे मामले में वह आरोपी नहीं हैं। फिर यह कहने के बाद उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार क्यों किया गया? रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया। अदालत को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई?”

राज्य के AAG मजूमदार ने बताया कि ये सभी मामले 2007 के हैं और एक जनहित याचिका (PIL) के बाद दोबारा शुरू किए गए थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 2017 में इन मामलों को वापस ले लिया था जबकि ये हत्या के मामले थे। इसके बाद एक PIL दायर हुई और 2021 में सभी मामलों को फिर से बहाल कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह सबूत पेश करने को कहा कि प्रधान को प्रोडक्शन वारंट की जानकारी सही तरीके से दी गई थी। हालांकि सरकार ने कहा कि वह पहले ही उनकी गिरफ्तारी कर चुकी है।

इसके बाद प्रधान के वकील ने अदालत से कहा, ”वह 7 अक्टूबर तक हिरासत में हैं। चुनाव के बाद कृपया आदेश दें कि किसी दूसरे मामले में उन्हें गिरफ्तार न किया जाए।”

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में यह साबित नहीं होता कि प्रोडक्शन वारंट की जानकारी प्रधान को सही तरीके से दी गई थी। इसके बाद जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि खेजुरी थाने से जुड़े मामले में पुलिस 12 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई न करे और प्रधान को इस मामले में गिरफ्तार नहीं माना जाए।

हाईकोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि जांच अधिकारी ने 19 सितंबर को 2007 के एक आपराधिक मामले में प्रधान को गिरफ्तार दिखाने की मांग की थी। अदालत ने राज्य के वकील को मौखिक रूप से निर्देश दिया कि प्रधान को आगामी उपचुनाव लड़ने दिया जाए।

उपचुनाव के बीच हुई गिरफ्तारी

प्रधान को शुरुआत में नंदीग्राम थाने में दर्ज 2007 के तीन अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था। ये मामले भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े हैं। उन्हें इन मामलों में 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद पुलिस ने खेजुरी और नंदीग्राम थानों में दर्ज दो अन्य मामलों में भी गिरफ्तारी वारंट पेश किए।

प्रधान की गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी का गुट नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देगा। इससे पहले उनके गुट ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया था।

नंदीग्राम उपचुनाव 6 अक्टूबर को होना है। यह सीट मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नंदीग्राम सीट से इस्तीफा देकर भवानीपुर सीट बरकरार रखने के बाद खाली हुई थी। इस साल की शुरुआत में राज्य में सत्ता में आने के बाद यह सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए एक प्रमुख चुनावी परीक्षा मानी जा रही है।

बीजेपी ने इस सीट से हसीरानी रथ को उम्मीदवार बनाया है। वह चंद्रनाथ रथ की मां हैं। चंद्रनाथ रथ मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक थे जिनकी मई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

बंगाल उपचुनाव में क्या हो रहा है? नंदीग्राम-रेजीनगर में चुनावी जंग के बीच गिरफ्तारी और दबाव के आरोप

पश्चिम बंगाल में इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के बाद बीजेपी पहली बार किसी चुनावी परीक्षा से गुजर रही है। इस बीच विपक्ष के सामने दो अहम सीटों- नंदीग्राम और रेजीनगर पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने, गिरफ्तारियों और विपक्षी कार्यकर्ताओं पर पुलिस दबाव के आरोपों के बीच इन दोनों सीटों पर मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो गया है।