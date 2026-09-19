नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब वह 3 अक्टूबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में रहेंगे। उन्हें 19 साल पुराने हत्या के मामले सहित कई आरोपों में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। मिलन प्रधान को शुक्रवार को गिरफ्तारी के बाद हल्दिया उपमंडल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा कि मिलन प्रधान को नंदीग्राम में 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए दंगा, हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और आपराधिक धमकी से संबंधित गैर-जमानती मामलों में कथित संलिप्तता के लिए जारी चार लंबित गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

मिलन प्रधान की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, “अदालत ने नंदीग्राम पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों से जुड़े तीन वारंटों के सिलसिले में मिलन प्रधान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खेजुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों में जारी चौथे वारंट के संबंध में उन्हें सोमवार को कोंटाई अदालत में पेश किया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा, “अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि प्रधान पिछले 19 वर्षों से फरार थे और पुलिस उनका पता लगाने में असमर्थ रही। पुलिस ने उन्हें अब गिरफ्तार किया है।”

Congress candidate Milan Pradhan, who was arrested ahead of the Nandigram bypoll, was remanded to 14 days of judicial custody. pic.twitter.com/ryKdEWW10g — IANS (@ians_india) September 19, 2026

कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में उनके समर्थन की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर हुई, जब उनकी पार्टी की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था।

ममता बनर्जी के कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों गुटों ने आरोप लगाया है कि इस मामले का इस्तेमाल चुनाव से पहले विपक्ष को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि गिरफ्तारी एक लंबित आपराधिक मामले से संबंधित है।

ममता बनर्जी के समर्थन के ऐलान के बाद कांग्रेस के नंदीग्राम उम्मीदवार गिरफ्तार, हत्या से जुड़ा है मामला

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को एक पुराने कथित हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया था। नंदीग्राम सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। पढ़ें पूरी खबर।



