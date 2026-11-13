कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने बनर्जी से कहा कि आपने दावा किया था कि कुछ जज बीजेपी के राजनीतिक दबाव के आगे झुक गए हैं और उनके साथ हैं यानी उनके पक्ष में हैं।

जस्टिस कृष्ण राव बनर्जी के सिक्योरिटी कवर को Z+ कैटेगरी में अपग्रेड करने की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। तभी राज्य के वकील ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी के विवादित टिप्पणी पर ध्यान दिलाया।

बेंच ने अभिषेक बनर्जी के इस दावे पर कड़ी नाराजगी जताई कि कई जज रूलिंग भाजपा के फेवर में हैं और पॉलिटिकल विरोधियों या आम नागरिकों से जुड़े मामलों की तुरंत सुनवाई नहीं होती।

जस्टिस कृष्ण राव ने अभिषेक बनर्जी के वकील से कहा, “अपने क्लाइंट से BJP और TMC पार्टी के जजों की लिस्ट मांगो। आपका क्लाइंट जजों की ACR (एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट) लिख रहा है!”

एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) बिलवादल भट्टाचार्य ने कल कोर्ट को बनर्जी के उन आरोपों के बारे में बताया कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उनकी पिटीशन पर सुनवाई नहीं हो रही है।

मीडिया को दिए गए बयान में अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर कहा था कि जस्टिस राव ने हाई कोर्ट की हाल की एक हफ़्ते की त्योहार की छुट्टियों से पहले सिक्योरिटी के लिए उनकी अर्जेंट अर्ज़ी नहीं सुनी, क्योंकि उन पर पॉलिटिकल प्रेशर था।

एएजी भट्टाचार्य ने बनर्जी के एक वीडियो क्लिप का भी हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि न्यायपालिका का एक वर्ग मूकदर्शक की भूमिका निभा रहा है। वे भी चाहते हैं कि विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हो जाए, ताकि भाजपा के गुंडों और पुलिस के हाथों उनकी हत्या कर दी जाए।

एएजी (अतिरिक्त महाधिवक्ता) ने यह भी कहा कि इंटरव्यू के दौरान बनर्जी ने न्यायमूर्ति राव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया।

बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने कहा था, “पिछले दिन भी मैंने कहा था कि हमारी न्यायपालिका में, चाहे वह उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय, कई अच्छे न्यायाधीश हैं, जिन्होंने अपनी रीढ़ नहीं बेची है और जो संविधान की रक्षा के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि न्यायपालिका का एक वर्ग पूरी तरह से भाजपा के हाथों बिक चुका है। यह कैसी न्यायपालिका है? देश के लिए इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि न्यायपालिका ही संविधान के खिलाफ काम करे? आप किस बात से इतने डरे हुए हैं? बेहतर होगा कि आप कह दें कि अभिषेक बनर्जी को मार डालो।”

अभिषेक बनर्जी के वकील ने जवाब दिया कि इस तरह के कमेंट्स TMC लीडर की उस परेशानी की वजह से हैं, जो उन्हें और उनके परिवार को लगातार खतरे में डाल रही है। बनर्जी के वकील ने कहा, “मुझे (बनर्जी को) भेड़ियों के हवाले किया जा रहा है।”

हालांकि, जस्टिस राव इस बात से खुश नहीं थे और उन्होंने कहा कि अगर बनर्जी हाई कोर्ट के जवाब से खुश नहीं हैं तो वे दूसरे तरीके अपना सकते हैं। जस्टिस राव ने कहा कि अगर आप तुरंत इलाज चाहते हैं, तो आप दूसरे फोरम पर भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ इस कोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच भी हैं।” कोर्ट ने बनर्जी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

अमृतपाल सिंह को मिली एक दिन की पैरोल, दादी के अंतिम संस्कार में हो सकेगा शामिल

खंडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को एक दिन की पैरोल दी गई है। अमृतपाल को उनकी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल दी गई है। अमृतपाल सिंह पिछले तीन सालों से असम की जेल में बंद है। अमृतपाल के वकील ने दो दिन पहले अमृतसर कोर्ट में उन्हें पैरोल दिए जाने को लेकर याचिका दायर की थी। पढ़ें पूरी खबर।