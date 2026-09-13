गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़े जाने के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करने वाले कुलभूषण भारद्वाज को शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और उससे जुड़े संगठनों से लंबे समय से जुड़े रहे भारद्वाज ने विनोद राव को 244 वोटों से हराया।

छह उम्मीदवारों के बीच हुए मुकाबले में भारद्वाज को 1,834 वोट मिले, जबकि राव को 1,590 वोट मिले। कुल 4,963 वोटों की गिनती हुई। उनकी जीत से बार अध्यक्ष पद पर यादव उम्मीदवारों का लंबे समय से चला आ रहा वर्चस्व भी समाप्त हो गया, जहां पारंपरिक रूप से सामुदायिक लामबंदी की अहम भूमिका रही है।

भारद्वाज कई विवादित वकील विरोध प्रदर्शनों से जुड़े रहे हैं। 2021 में नमाज विरोधी आंदोलन के दौरान, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जब उन पर सदर बाजार से तलवार लेकर एक खुदाई मशीन पर रैली का नेतृत्व करने का आरोप लगा था। बाद में वे न्यायिक अधिकारी रूपम के कथित दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे वकीलों के साथ शामिल हो गए। इस आंदोलन के दौरान भारद्वाज और अन्य लोगों ने अदालत का गेट बंद कर दिया और कार्यवाही बाधित की।

इस अभियान से परिचित लोगों के अनुसार, उनके चुनाव अभियान को आरएसएस और उससे संबद्ध संगठनों का भी समर्थन मिला, जिन्होंने सदस्यों से उनके लिए वोट देने का आग्रह किया।

शहर में वकीलों और न्यायाधीशों के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच चुनाव हुए। भारद्वाज ने कहा कि उनकी प्राथमिकता संबंधों और अदालती ढांचे में सुधार करना होगी।

भारद्वाज ने कहा, “मैं सदस्यों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। न्यायाधीशों और वकीलों के बीच समन्वय सुधारने पर जोर दूंगा। अदालत परिसर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा।”

अधिवक्ता परिषद गुरुग्राम के महासचिव और बार के वरिष्ठ सदस्य मनीष शांडिल्य ने कहा कि नए निकाय को मतभेदों को दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि नया निकाय बार और बेंच के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा और सभी को चाहे वे किसी भी संगठन से जुड़े हों, साथ लेकर चलेगा।

शांडिल्य आगे कहा कि वकीलों को अपनी चिंताओं को उठाने पर उचित सम्मान मिलना चाहिए। भारद्वाज को 244 वोटों के अंतर से जीत मिली, जिससे छह उम्मीदवारों के बीच मुकाबले में उन्हें स्पष्ट जनादेश प्राप्त हुआ, लेकिन उनके चुनाव ने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया है कि क्या नया नेतृत्व जिला अदालत के भीतर लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम कर सकता है।

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रविवार को सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे मामले में आरोपी सुधांशु और शुभम को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस हादसे में सात छात्रों की मौत हो गई थी। पढ़ें पूरी खबर।



