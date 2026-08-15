NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बॉडी स्टूडेंट बार काउंसिल ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की निंदा की है। छात्र संघ ने 2026 बैच पर लगाए गए उस बैन के लिए BCI की आलोचना की है जिसमें उसने कहा था कि इस बैच के छात्रों के एनरोलमेंट होने नहीं देंगे, जिसके बाद वह कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। हालांकि सीजेआई के फटकार के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया।

यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की चुनी हुई छात्र संघ, ने स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बारे में “आपत्तिजनक टिप्पणियां” करने के लिए BCI के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा से माफी की मांग की है।

कैसे शुरू हुआ विवाद?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब NALSAR के 1,400 में से लगभग 450 छात्रों ने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बुलाने का विरोध किया। इसी को लेकर गुरुवार को BCI ने सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया कि वे NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से 2026 में ग्रेजुएट होने वाले किसी भी छात्र को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल न करें, लेकिन आलोचना बढ़ने पर मनन मिश्रा ने जल्द ही यह आदेश वापस ले लिया।

घटना की निंदा करते हैं

छात्र संघ का पत्र शुक्रवार देर शाम जारी किया गया। जिसमें उन्होंने कहा, “हम (BCI) पत्रों को वापस लेने और कार्रवाई की वजह खत्म होने की बात मानते हैं। फिर भी, हमारे लिए चार स्तरों- कानूनी, संवैधानिक, बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर, और दमन व आजादी न होने जैसी व्यापक सामाजिक सच्चाइयों को ध्यान में रखते हुए इस घटना की निंदा करते हैं।”

आगे में कहा, “हम इस बात को नहीं मानते कि संविधान के प्रति निष्ठा का मतलब चुप रहना है, संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संस्था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और CJI भी शामिल हैं, जायज जांच-पड़ताल से ऊपर नहीं है। न्यायिक जवाबदेही, न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उसकी जरूरी सुरक्षाओं में से एक है। यूनिवर्सिटीज इन मूल्यों को विकसित करने, स्वतंत्र सोच, आलोचनात्मक जांच और सत्ता से सवाल पूछने का साहस पैदा करने के लिए होती हैं। जो यूनिवर्सिटी असहमति को जगह नहीं दे सकती, वह यूनिवर्सिटी नहीं रह जाती; जो कानूनी पेशा आलोचना से डरता है, वह संविधान की सेवा नहीं कर पाता।”

बयान में कहा गया कि BCI का शुरुआती पत्र काउंसिल के कानूनी कामों के अनुरूप नहीं है। आगे पत्र में लिखा, “यह पत्र कथित कैंपेन से जुड़े लगभग हर व्यक्ति की पहचान पर नजर रखने की कोशिश है जिसमें इसे शुरू करने वाले, ड्राफ्ट तैयार करने वाले, ऑर्गनाइजर, कोऑर्डिनेटर, मोबिलाइजर, प्रवक्ता, सोशल-मीडिया एडमिनिस्ट्रेटर, छात्र संगठनों के पदाधिकारी, फैकल्टी, रिसर्च स्कॉलर, पूर्व छात्र और बाहरी प्रतिभागी शामिल हैं। ऐसी जानकारी मांगना निजता में दखल देने वाला उल्लंघन है, क्योंकि इसमें छात्रों की पहचान उजागर करना शामिल है, जिन्हें भविष्य में लंबे समय तक इसके नतीजों का सामना करना पड़ सकता है।”

पत्रों की भाषा बहुत आपत्तिजनक थी

छात्रों ने बताया कि पत्रों की भाषा बहुत आपत्तिजनक थी क्योंकि उनमें यूनिवर्सिटी के अंदर “गुटबाजी” और “गंदी राजनीति” की बात की गई थी और “छात्रों को गुमराह करने, गलत रास्ते पर ले जाने और भड़काने” में फैकल्टी की भूमिका का जिक्र था। छात्रों ने लिखा, “ये आरोप गैर-पेशेवर, बेबुनियाद और बिना किसी ठोस आधार के हैं। जायज असहमति को शांतिपूर्ण ढंग से जाहिर करने के लिए यूनिवर्सिटी के सदस्यों के खिलाफ ऐसे दावे करना अनुचित है और इससे दुर्भावना साफ झलकती है।”

छात्रों ने आगे लिखा कि BCI की मांगें अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन करती हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सभी नागरिकों को बोलने और अपनी बात रखने की आजादी का अधिकार होगा।

पत्र में आगे लिखा, “NALSAR के सामने एक बड़ा चुनाव है: या तो लोकतंत्र को समाप्त मान लेना या तो यह मानना ​​है कि यूनिवर्सिटी सरकार का हिस्सा नहीं हैं, जो रेगुलेटर पॉलिटिकल राय पर नजर रखने का जरिया नहीं हैं, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल आजादी असुविधाजनक हो तो उसे खत्म नहीं किया जा सकता। यह कमिटमेंट हमें न सिर्फ खुद से, बल्कि उन सभी से लेना है जिनके पास एक एलीट इंस्टीट्यूशन के हिस्से के तौर पर वह खास अधिकार और पहचान नहीं है जो हमारे पास है। सवाल यह नहीं है कि असहमति आरामदायक है या नहीं; सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन रहेगी।

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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और NALSAR यूनिवर्सिटी के बीच विवाद थमता नहीं दिख रहा है। बीसीआई द्वारा 2026 बैच के छात्रों के नामांकन पर लगी रोक वापस लेने के बावजूद NALSAR के 440 पूर्व छात्रों ने बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को एक खुला पत्र लिखकर विरोध जताया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें