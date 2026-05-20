इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में छह मुस्लिम युवकों को जमानत दी है। इन सभी पर वाराणसी में गंगा नदी में एक नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने, मांसाहारी भोजन करने और बचे हुए कचरे को नदी में फेंकने का आरोप है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें जमानत यह देखते हुए दी कि उसी एफआईआर में आठ आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। 15 मई को जारी अलग-अलग आदेशों में जस्टिस शुक्ला ने पांच आरोपियों को जमानत दी थी, जबकि जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने तीन आरोपियों को जमानत दी थी। सोमवार के आदेश के साथ, इस मामले के सभी 14 आरोपियों को अब जमानत मिल चुकी है।

वाराणसी की सत्र न्यायालय द्वारा 1 अप्रैल को उन्हें राहत देने से इनकार किए जाने के बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले, मुख्य न्यायिक न्यायाधीश न्यायालय ने भी उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। उन्हें 17 मार्च को वाराणसी पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रजत जायसवाल की शिकायत पर गिरफ्तार किया था।

इसके बाद उन पर जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, शत्रुता बढ़ाने समेत कई मामलों में केस दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी द्वारा पवित्र नदी में नाव पर बैठकर इफ्तार के दौरान चिकन बिरयानी खाना और बचे हुए हिस्से को पानी में फेंकना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय कृत्य था।

मुखबिर ने आगे दावा किया कि यह कृत्य जानबूझकर जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। जिससे सनातन अनुयायियों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची और व्यापक जन आक्रोश फैल गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 मई को पारित अपने 16-पृष्ठ के आदेश में जस्टिस शुक्ला ने टिप्पणी की कि यद्यपि आरोपियों के कथित कृत्य से हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन आरोपियों ने अपने शपथपत्रों में वास्तविक पश्चाताप प्रदर्शित किया है।

हालांकि, सिंगल जज ने आरोपी के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों को संदिग्ध पाया। पीठ ने कहा था कि यह मामला मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा आयोजित रोजा इफ़्तार पार्टी से संबंधित है। इस इफ़्तार पार्टी के दौरान, भोजन करते समय, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा मांसाहारी भोजन का सेवन किया गया, जिसके बाद उन्होंने बचे हुए भाग को गंगा नदी में फेंक दिया। न्यायालय की निष्पक्ष राय में, यह तथ्य हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला सिद्ध हुआ है।

कई बूचड़खाने बंद, गौ हत्या पर सख्ती… शुभेंदु राज में बंगाल के पशु व्यापारियों का कैसा हाल?

पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, गौ-हत्या को लेकर नियम और ज्यादा सख्त हो चुके हैं। एनिमल्स स्लॉटर कंट्रोल एक्ट, 1950 को सख्ती से लागू किया गया है। इस वजह से पूरे बंगाल में गाय का कारोबार करना मुश्किल हो गया है। पढ़ें पूरी खबर।