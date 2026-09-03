बॉम्बे हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि ‘मुस्लिम’ एक धर्म है, जाति नहीं। इसलिए किसी जाति के नाम के आगे या पीछे ‘मुस्लिम’ शब्द लिखे होने भर से जाति प्रमाण पत्र को अमान्य नहीं किया जा सकता।

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नागपुर बेंच की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और जस्टिस राज वाकोडे की खंडपीठ ने यह टिप्पणी 17 वर्षीय हसनैन रियाजुद्दीन चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। कोर्ट ने यवतमाल जिला जाति जांच समिति के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें छात्र के ‘लोहार’ जाति के दावे को खारिज कर दिया गया था।

दस्तावेजों में दर्ज था ‘लोहार मुस्लिम’

हसनैन ने अपने जाति दावे के समर्थन में कई पुराने दस्तावेज पेश किए थे। इनमें उनके परदादा के पूर्व-संवैधानिक दस्तावेज, चचेरे दादा और दादा के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र समेत अन्य रिकॉर्ड शामिल थे।

इन दस्तावेजों में जाति का उल्लेख ‘लोहार मुस्लिम’, ‘मुस्लिम लोहार’ और ‘मुसलमान लोहार’ जैसे शब्दों के साथ किया गया था। जाति जांच समिति ने इन दस्तावेजों को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि इनमें कहीं ‘लोहार’ के साथ ‘मुस्लिम’ शब्द आगे या पीछे लिखा हुआ है।

इसके आधार पर समिति ने हसनैन के जाति दावे को खारिज कर दिया था।

सिर्फ ‘मुस्लिम’ शब्द से दस्तावेज खारिज नहीं किए जा सकते: कोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों में लगातार यह दर्ज है कि याचिकाकर्ता के पूर्वजों की जाति ‘लोहार’ थी। सिर्फ इस वजह से कि कुछ दस्तावेजों में ‘मुस्लिम’ शब्द जाति के आगे या पीछे लिखा गया है, उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ‘मुस्लिम’ धर्म को दिखाता है ना कि जाति को। इसलिए जाति के साथ ‘मुस्लिम’ शब्द जुड़ा होने के आधार पर दस्तावेजों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

रिश्तेदारों को पहले मिल चुका था जाति वैधता प्रमाण पत्र

कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता के कुछ करीबी रिश्तेदारों को पहले ही जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका था। जाति जांच समिति ने इन प्रमाण पत्रों को चुनौती नहीं दी थी।

समिति ने यह भी नहीं कहा था कि याचिकाकर्ता के रिश्तेदारों ने धोखाधड़ी करके ये प्रमाण पत्र हासिल किए थे। कोर्ट ने माना कि ऐसे में हसनैन के जाति दावे को खारिज करने का फैसला महाराष्ट्र के 2012 के जाति प्रमाण पत्र नियमों के नियम 16 के अनुरूप नहीं था।

कोर्ट ने दो हफ्ते में प्रमाण पत्र जारी करने का दिया आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर 2025 के यवतमाल जिला जाति जांंच समिति के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने हसनैन को ‘लोहार’ जाति का सदस्य घोषित किया।

अदालत ने जिला जाति जांच समिति को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर हसनैन के नाम पर ‘लोहार’ जाति का वैधता प्रमाण पत्र जारी करे। तब तक याचिकाकर्ता इस फैसले की प्रति संबंधित अधिकारियों के सामने पेश कर इसका इस्तेमाल कर सकता है।

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसओ अहमद पेश हुए जबकि राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक एस हैदर ने पैरवी की।

मामले का नाम: Hasnain Riyazuddin Chauhan vs District Caste Scrutiny Committee

केस नंबर: Writ Petition 1001 of 2026

रिपोर्टेड सिटेशन: 2026 LiveLaw (Bom) 422

मुस्लिमों में बहुविवाह पर रोक की मांग: याचिका की सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह (पॉलिगैमी) पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी सुधारों की भी मांग की गई है।

यह याचिका महिला अधिकार कार्यकर्ता जाकिया सोमन की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (BMMA) के साथ कुछ शिक्षाविद और पत्रकार भी शामिल हैं।