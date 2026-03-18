सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे को गोद लेना प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार का हिस्सा है और इसी के साथ उसने मंगलवार को उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि किसी महिला को मातृत्व अवकाश तभी मिलेगा जब वह तीन महीने से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि गोद लेने वाली मां को बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए।

पीठ ने कहा, ‘2020 संहिता की धारा 60(4), जो दत्तक माता को मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए गोद लिए गए बच्चे की आयु तीन महीने तक सीमित करती है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।’ शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वह पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने के लिए प्रावधान लाए। यह फैसला अधिवक्ता हम्सानंदिनी नंदूरी द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 60(4) को चुनौती दी गई थी। इस धारा के तहत दत्तक मां को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश तभी मिलता था, जब वह तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती।

माता-पिता और बच्चे की जरूरतों का ध्यान

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने वाला कानून लाए। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि इस अवकाश की अवधि ऐसी होनी चाहिए जो माता-पिता और बच्चे, दोनों की ज़रूरतों के हिसाब से तय की जाए। पीठ ने यह सिफ़ारिश एक ऐसे मामले में की, जिसमें उस प्रावधान की संवैधानिकता पर विचार किया जा रहा है, जो गोद लेने वाली माताओं को मातृत्व अवकाश तभी देता है, जब गोद लिए गए बच्चे की उम्र तीन महीने से कम हो।

पितृत्व अवकाश का मतलब उस सवेतन या बिना वेतन वाले अवकाश से है, जो किसी बच्चे के जन्म या गोद लेने के बाद पिता को दिया जाता है। इससे पिता बच्चे की शुरुआती देखभाल में हिस्सा ले पाता है और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद के समय में मां का सहारा बन पाता है। इस अवधारणा की जड़ें इस मान्यता में हैं कि बच्चों की परवरिश एक साझा ज़िम्मेदारी है और बच्चे के शुरुआती जीवन में माता-पिता, दोनों की मौजूदगी उसके बेहतर विकास में योगदान देती है। यह एक व्यापक समानता के उद्देश्य को भी पूरा करता है, क्योंकि यह उन पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देता है जो देखभाल की ज़िम्मेदारी सिर्फ महिलाओं तक सीमित रखती हैं।

भारत में पितृत्व अवकाश को मान्यता नहीं

इस तरह यह घरेलू ज़िम्मेदारियों के अधिक संतुलित बंटवारे को बढ़ावा देता है और महिलाओं को कार्यबल में अपनी भागीदारी जारी रखने में मदद करता है। भारत में अभी तक पितृत्व अवकाश को मान्यता नहीं मिली है। हालांकि महिलाओं के लिए 26 हफ्ते तक का सवेतन मातृत्व अवकाश मान्य है। कानून के अनुसार, जिन महिलाओं के दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 26 हफ्ते का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलता है और जिनके दो या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, उन्हें 12 हफ्ते का अवकाश मिलता है। जिसमें से 8 हफ्ते तक का अवकाश प्रसव से पहले लिया जा सकता है।

जिस याचिका पर अदालत ने यह फैसला दिया है, वह मूल रूप से 2021 में दायर की गई थी। जिसमें मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 5(4) को चुनौती दी गई। इस धारा में मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधन किया गया। जिसके तहत गोद लेने वाली माँ को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश केवल तभी दिया जाता है, जब गोद लिया गया बच्चा तीन महीने से कम उम्र का हो।

सुप्रीम कोर्ट ने एक गोद लेने वाली माँ द्वारा दायर जनहित याचिका पर 12 नवंबर 2024 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस माँ ने 2017 से अब तक दो बच्चों को गोद लिया। बाद में, जब पिछले नवंबर में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 लागू हुई और उसने मातृत्व लाभ अधिनियम को निरस्त कर दिया तो 2020 की संहिता में मौजूद संबंधित प्रावधान पर ध्यान केंद्रित हो गया।

याचिकाकर्ता ने क्या कहा था?

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह प्रावधान मनमाना है और अनुच्छेद 19(1)(ह) का उल्लंघन करता है क्योंकि यह उन महिलाओं के लिए कानूनी बाधाएँ खड़ी करता है, जो शिशुओं को गोद लेना चाहती हैं। विशेष रूप से केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियात्मक समय-सीमाओं को देखते हुए। उन्होंने बताया कि छोड़े गए या अनाथ बच्चों के मामलों में बाल कल्याण समिति को बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने में दो से चार महीने लग सकते हैं। जबकि जैविक माता-पिता द्वारा सौंपे गए बच्चों के मामले में 60 दिनों की पुनर्विचार अवधि लागू होती है।

न्यायालय ने 29 जनवरी 2025 को प्रावधान की वैधता पर दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गोद लेने की प्रक्रिया किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 द्वारा नियंत्रित होती है। साथ ही तर्क दिया कि जो गोद लेने वाली माताएँ तीन महीने से अधिक उम्र के बच्चों को गोद लेती हैं, उन्हें मातृत्व लाभों से पूरी तरह वंचित कर दिया जाता है।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने उम्र की सीमा तीन महीने निर्धारित करने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या इस वर्गीकरण तथा इसके माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच कोई तार्किक संबंध है। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि जैविक माताओं को 18 सप्ताह का लंबा अवकाश इसलिए दिया जाता है, क्योंकि प्रसव के बाद उन्हें शारीरिक रूप से ठीक होने (रिकवरी) की आवश्यकता होती है।

कोर्ट ने किस बात पर जोर दिया

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके समक्ष मुख्य मुद्दा अवकाश की अवधि नहीं, बल्कि गोद लिए गए बच्चे की उम्र के आधार पर लाभों में की गई कटौती का था। न्यायालय ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि यदि किसी गोद लेने वाली माँ को मातृत्व लाभ से पूरी तरह वंचित कर दिया जाता है तो उससे अधिक उम्र में गोद लिए गए बच्चे की देखभाल करने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।