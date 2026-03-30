इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पिता के बाद बच्चे पर मां का प्राकृतिक हक होता है। एक फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 (Hindu Minority and Guardianship Act 1956) के अनुसार, पिता के बाद मां नाबालिग बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक होती है। अदालत ने इसी अधिनियम के आधार पर कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने विधवा महला को अपनी नाबालिग बेटी के हिस्से ज्वॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी (संयुक्त पारिवारिक संपत्ति) को उसकी उच्च शिक्षा के हित में बेचने की अनुमति दे दी है।

23 मार्च को अपने एक आदेश में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एक बेंच ने कहा, ”अपीलकर्ता (मां) ने आवेदन देकर अनुरोध किया था कि वह अपनी नाबालिग बेटी की उच्च शिक्षा के लिए संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में उसकी 1/4 हिस्सेदारी बेचने की अनुमति चाहती हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने कक्षा 12 की परीक्षा दी है और आगे अपने करियर को जारी रखना चाहती है जिसके लिए काफी पैसे की जरूरत है।”

बेंच ने अपने बयान में आगे कहा, ”अपीलकर्ता (मां) 1956 के कानून की धारा 6 के तहत नाबालिग की प्राकृतिक अभिभावक (natural guardian) हैं, वयस्क सदस्य होने के नाते संयुक्त पारिवारिक संपत्ति (joint family property) की प्रबंधक के तौर पर काम कर सकती हैं और बच्चे के हित के लिए उसकी हिस्सेदारी बेच सकती हैं।”

1956 संरक्षकता अधिनियम (1956 Guardianship Act)

मां ने स्थानीय अदालत में दायर याचिका में अनुरोध किया था कि उन्हें अपनी बेटी का अभिभावक घोषित किया जाए और उसकी पढ़ाई के लिए संपत्ति में उसके हिस्से को बेचने की अनुमति दी जाए। उनकी सास ने भी मां की इस मांग का समर्थन करते हुए सहमति दी थी।

हालांकि, निचली अदालत ने मां को अभिभावक तो नियुक्त कर दिया लेकिन जमीन बेचने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद मां ने पिछले साल 17 जुलाई को मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की।

याचिकाकर्ता मां के वकील ने दलील दी कि निचली अदालत ने जमीन बेचने की अनुमति देने से गलत तरीके से इनकार किया क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 12 के तहत इस तरह मना करना उचित नहीं था।

न्यायमूर्ति अग्रवाल की पीठ ने कहा कि 1956 का यह कानून उन सभी लोगों पर लागू होता है जो किसी भी रूप में हिंदू धर्म का पालन करते हैं।

‘प्राकृतिक अभिभावक’ की अवधारणा

अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि इस कानून में ‘प्राकृतिक अभिभावक’ की अवधारणा दी गई है जिसमें पहले पिता और उसके बाद मां को नाबालिग (लड़का या लड़की) का अभिभावक माना जाता है। वहीं, शादीशुदा लड़की के मामले में उसका पति प्राकृतिक अभिभावक होता है।

अदालत ने कहा, ”सब-सेक्शन (2) प्राकृतिक अभिभावक की कुछ शक्तियों को सीमित करता है और इसमें यह प्रावधान है कि अदालत की अनुमति के बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखना, उस पर चार्ज बनाना या उसे बेचने, गिफ्ट करने, अदला-बदली करने या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर करना संभव नहीं है।” इसके साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि किसी संपत्ति के हिस्से को 5 साल से ज्यादा समय के लिए या उस अवधि से आगे (जब नाबालिग बालिग हो जाएगा) लीज पर देना भी केवल अदालत की अनुमति से ही किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि कानून की सब-सेक्शन (3) के अनुसार, अगर प्राकृतिक अभिभावक उपधारा (1) और (2) के नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी अचल संपत्ति का निपटान करता है तो उसे नाबालिग या उसके अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति रद्द (चुनौती) कर सकता है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ”यह स्पष्ट है कि अगर नाबालिग का संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा है और परिवार का कोई वयस्क सदस्य उसकी देखभाल करता है तो अलग से अभिभावक नियुक्त करने की जरूरत नहीं होती।”

इस मामले में अदालत ने माना कि नाबालिग हिंदू है और उसकी संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी है जिसकी देखरेख एक वयस्क सदस्य द्वारा की जा रही है। यहां मां ही संपत्ति की देखरेख कर रही हैं। अदालत ने आगे कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, 17 जुलाई 2025 को मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का दिया गया फैसला कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और उसे रद्द (सेट असाइड) किया जाता है।