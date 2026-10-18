सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिब्बल ने कहा कि साल 2014 से सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे पहले मीडिया को अपने प्रभाव में लिया गया, ताकि आम लोगों की समस्याओं और जमीनी हकीकत की खबरें जनता तक न पहुंच सकें।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, कपिल सिब्बल ने कहा कि मीडिया के बाद विश्वविद्यालयों, राज्यपालों और दूसरी संस्थाओं को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने नियंत्रण में नहीं ले पाएगी और अदालत लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी।

सिब्बल ने कहा कि जब दूसरी संस्थाओं पर सवाल उठने लगे तो अब मतदाता सूची को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठे विवाद पर भी अपनी बात रखी।

दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और विरोध-प्रदर्शनों पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर भी कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संविधान के तहत लोगों का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार पर रोक तभी लगाई जा सकती है, जब उसके लिए संविधान के तहत उचित आधार मौजूद हों, जैसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत।

उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों पर भी सवाल उठाए। सिब्बल ने कहा कि प्रशासन को यह बताना होगा कि इन पाबंदियों को लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा और उन्हें पूरा भरोसा है कि अदालत लोगों के विरोध-प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करेगी।

‘पूर्ण इंटरनेट बंद बच्चों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन’, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिए नियम बनाने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए पूर्णत: इंटरनेट बंद न करने की वकालत की। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को अपनी सुरक्षा और इंटरनेट इस्तेमाल करने की आजादी के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इंटरनेट तक पहुंच को एक मौलिक अधिकार माना है। पढ़ें पूरी खबर।