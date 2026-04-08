इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वैवाहित विवाद को लेकर अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी पत्नी और उसके रिश्तेदारों को केवल इसलिए पति की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने वैवाहिक विवाद को लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कहा कि केवल मामला दर्ज होने से भले ही वे झूठे क्यों न हों, आईपीसी धारा 306 के तहत आपराधिक इरादे सिद्ध नहीं करते।

जस्टिस समीर जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह देखते हुए कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चले कि मृतक (पति) को आत्महत्या के लिए उकसाने का उनका कोई आपराधिक इरादा था।

सिंगल बेंच ने कहा कि इस न्यायालय के विचार में केवल झूठे मामले दर्ज करने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदकों का मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आपराधिक इरादा था। पीठ ने यह भी कहा कि भले ही मृतक ‘झूठे’ मामलों के कारण व्यथित था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।

कोर्ट ने मूल रूप से पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी । जिसमें पति की आत्महत्या के संबंध में सहारनपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र और लंबित कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी ।

मृतक के पिता ने अगस्त 2022 में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि पत्नी (याचिकाकर्ता) पैतृक संपत्ति में हिस्से के लिए उनके बेटे पर दबाव डाल रही थी और जब उसने इनकार कर दिया तो उसने और उसके करीबी रिश्तेदारों (अन्य याचिकाकर्ताओं) ने कथित तौर पर उसे परेशान किया और झूठे मामले दर्ज कराए।

यह भी दावा किया गया कि मृतक को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और लंबित मामले के कारण वह अत्यधिक तनाव में था। अंततः, जुलाई 2022 में उसने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच के दौरान पुलिस को एक कथित सुसाइड लेटर मिला। जिसमें यह बताया गया था कि आवेदकों द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण मृतक अत्यधिक पीड़ा में था, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे थे और इसलिए वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ।

जांच के बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। जिस पर संबंधित न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ताओं को समन जारी किया। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने मामले की कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि यदि पति अपनी पत्नी द्वारा दायर अदालती मामलों के कारण आत्महत्या कर लेता है, तब भी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह तर्क भी दिया गया कि आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध साबित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि व्यक्ति के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में इसे साबित करने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है।

राज्य और शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आवेदकों ने मृतक को इस तरह से परेशान किया था कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था।

इन दलीलों के मद्देनजर हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 306 के आवश्यक तत्वों की जांच की और पाया कि मृतक द्वारा की गई कथित आत्महत्या आरोपी के उकसावे के परिणामस्वरूप होनी चाहिए।

जस्टिस जैन ने टिप्पणी की कि यद्यपि मृतक वास्तव में अपनी पत्नी द्वारा दर्ज किए गए मामलों का सामना कर रहा था और उनका वैवाहिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं था। प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आत्महत्या आवेदकों द्वारा दर्ज किए गए मामलों का परिणाम थी।

इसके अलावा, अमलेंदु पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यदि आवेदक पक्ष द्वारा दर्ज किए गए झूठे मामलों के कारण मृतक मानसिक पीड़ा में था, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

हाई कोर्ट ने कमरुद्दीन दस्तगीर सनादी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया , जिसमें यह कहा गया था कि घरेलू जीवन में कलह और मतभेद समाज में काफी आम हैं और आत्महत्या का कारण पीड़ित की मानसिक स्थिति पर काफी हद तक निर्भर करता है।

इन तमाम बिंदुओं पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी या उसके परिवार की ओर से किसी भी प्रकार के दोषी इरादे को दर्शाने वाला कोई सबूत नहीं था। कोर्ट ने माना कि आरोप पत्र कानून की दृष्टि से गलत था। अतः न्यायालय ने आवेदनों को स्वीकार करते हुए आरोपपत्र और आवेदकों के विरुद्ध लंबित सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया।

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