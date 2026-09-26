मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक खबर पर गंभीर चिंता जताई है, जिसमें बताया गया था कि जुलूस में बज रहे तेज लाउडस्पीकर के शोर के कारण सात साल के एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने कहा कि अदालत के जजों ने भी काम से घर लौटते समय कई जगहों पर ध्वनि प्रदूषण के नियमों का खुलेआम उल्लंघन होते देखा।

अदालत ने कहा कि अदालत से घर जाते समय उन्हें लगभग हर दिशा से तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। कई जगहों पर लाउडस्पीकर तय ध्वनि सीमा से कहीं ज्यादा तेज बजाए जा रहे थे। बेंच ने एक अखबार की खबर का भी जिक्र किया, जिसमें बताया गया था कि एक जुलूस के दौरान बज रहे लाउडस्पीकर की तेज आवाज के कारण सात साल के बच्चे की स्कूल में मौत हो गई।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, 24 सितंबर को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कानूनों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए बनाए गए हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार किया जाए।

हाई कोर्ट इंदौर में लाउडस्पीकर, डीजे, धार्मिक कार्यक्रमों, जुलूस, शादी समारोह और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में होने वाले तेज शोर से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। यह याचिका 2023 में दायर की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि इस तरह का अत्यधिक शोर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। इसमें शांतिपूर्ण तरीके से सोने का अधिकार भी शामिल है।

मामले की हालिया सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में विस्तृत जवाब दाखिल किया गया। इसमें कहा गया कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस जवाब के बाद कोर्ट शुरुआत में मामले को बंद करने पर विचार कर रहा था। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि जमीनी स्थिति सरकारी दावों से बिल्कुल अलग नजर आ रही है।

अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को वातावरण को प्रदूषित करने वाली ये तेज आवाजें सुनाई ही नहीं दे रही हैं। अधिकारियों की ओर से ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तृत जवाब दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत काफी गंभीर है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की आगे भी निगरानी करने का फैसला किया।

डिवीजन बेंच ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2000 और मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी आदेश दिया।

साइलेंस जोन को लेकर भी निर्देश

कोर्ट ने अधिकारियों को व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में निर्धारित साइलेंस जोन की सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मंगाने को कहा गया, ताकि अन्य प्रमुख स्थानों को भी साइलेंस जोन घोषित करने पर विचार किया जा सके।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायत दर्ज कराने के लिए उपलब्ध संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि लोग आसानी से शिकायत कर सकें। राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर नई अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी।

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