ट्रेन का रूट बदलने के कारण एक शख्स दिल्ली में एक बैठक में शामिल नहीं हो सका। इसके चलते रेलवे ने उसे 35,000 रुपये का मुआवजा दिया। हैदराबाद के एक उपभोक्ता आयोग ने दक्षिणी रेलवे को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि ट्रेन का रूट बदलने की सूचना न दिए जाने के कारण एक बिजनेसमैन की जरूरी मीटिंग और फ्लाइट छूट गयी। इस मामले में ट्रेन 16 घंटे लेट पहुंची।

हैदराबाद स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दक्षिणी रेलवे को सेवा में कमी का दोषी पाया है। आरोप है कि रेलवे ने सिग्नल संचालन में सुधार के लिए ट्रेन के मार्ग परिवर्तन की सूचना एक यात्री को नहीं दी जिसके कारण ट्रेन को 16 घंटे की देरी हुई। आयोग ने रेलवे को 35,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

अध्यक्ष बी उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी और सदस्य सी लक्ष्मी प्रसन्ना और वी जनार्दन रेड्डी एक व्यवसायी रामकृष्ण टी द्वारा दायर शिकायत की सुनवाई कर रहे थे जिसने कथित तौर पर एक व्यावसायिक बैठक के लिए चेन्नई से नई दिल्ली जाने के लिए तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस में प्रीमियम तत्काल टिकट बुक किया था। 20 जुलाई के आदेश में कहा गया है, “हमारे विचार में, यात्री या शिकायतकर्ता को ट्रेन के मार्ग परिवर्तन के संबंध में सूचित न करना विपक्षी पार्टियों की ओर से सेवा में कमी के अलावा और कुछ नहीं है।”

ट्रेन का रूट बदलने का मैसेज यात्री तक नहीं पहुंचा

अभियुक्त के वकील, एडवोकेट एस दिवाभिमानम ने आयोग को बताया कि अभियुक्त की 30 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली स्थित एक कंपनी के एमडी से मुलाकात थी। उन्होंने ट्रेन संख्या 12621 में प्रीमियम तत्काल योजना के तहत 1,428.15 रुपये में स्लीपर बर्थ बुक की थी। 28 सितंबर, 2024 को चेन्नई स्टेशन पहुंचने पर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बोर्ड पर “मार्ग परिवर्तित” लिखा हुआ था और इस परिवर्तन के बारे में उन्हें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी।

वकील ने दलील दी कि ट्रेन को 30 सितंबर को सुबह 6:30 बजे तक नई दिल्ली पहुंचना था लेकिन वह उसी दिन रात 10:30 बजे पहुंची, यानी 16 घंटे की देरी हुई। नतीजतन, उस व्यक्ति की मीटिंग और वापसी की फ्लाइट दोनों छूट गईं। उसे अगले दिन के लिए एक नया, अधिक महंगा हवाई टिकट बुक करना पड़ा।

रेलवे का तर्क

दक्षिणी रेलवे के वकील एडवोकेट के श्रीनिवास राव ने तर्क दिया कि ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक सिग्नल संचालन को अपग्रेड करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा किए जा रहे पूर्व-गैर-इंटर लॉकिंग और गैर-इंटर लॉकिंग कार्यों के कारण मार्ग परिवर्तन जरूरी हो गया था। रेलवे की ओर से गवाह के रूप में पेश हुईं संभागीय वाणिज्य प्रबंधक मंजू चंद्रन ने बताया कि 5 सितंबर, 2024 की अधिसूचना में तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन की घोषणा की गई थी और विजयवाड़ा, खम्मम, वारंगल, बलहरशाह और नागपुर स्टेशनों पर चढ़ने वाले यात्रियों को मार्ग परिवर्तन संबंधी संदेश भेजे गए थे। चूंकि उस व्यक्ति को चेन्नई सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन में चढ़ना था इसलिए उसे ऐसा कोई संदेश नहीं भेजा गया था।

आयोग ने गौर किया कि 5 सितंबर की अधिसूचना में विशेष रूप से निर्देश दिया गया था कि प्रभावित ट्रेनों के सभी यात्रियों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाए और रेलवे के पास अधिसूचना और यात्रा की तारीख के बीच अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय था। आयोग ने पाया कि देरी के कारण न तो अप्रत्याशित थे और न ही अचानक, और डायवर्जन रूट स्टेशनों पर चढ़ने वाले यात्रियों को ही सूचित करने के बारे में रेलवे का स्वयं का स्पष्टीकरण उसकी अपनी अधिसूचना के विपरीत था।

यात्री को 35 हजार रुपये मुआवजा देगा रेलवे

आयोग ने सेवा में कमी के लिए व्यक्ति को मुआवजे का हकदार माना, लेकिन उसने पाया कि उसने व्यापारिक लाभ की हानि के अपने दावे को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए थे। आयोग ने मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये और लागत के रूप में 10,000 रुपये देने का आदेश दिया, जिसका भुगतान 45 दिनों के भीतर करना होगा। भुगतान न करने पर शिकायत दर्ज करने की तिथि से भुगतान तक मुआवजे की राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा।

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दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे को एक यात्री को मुआवजे देने का निर्देश दिया है। इस यात्री को ट्रेन यात्रा के दौरान एक अजनबी के साथ कंबल शेयर करना पड़ा था। आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर सेवा में कमी का दोषी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें