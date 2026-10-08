उत्तर प्रदेश में एक उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल फोन फटने से घायल हुए व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मोबाइल निर्माता और स्थानीय विक्रेता को फोन बदलने या उसकी कीमत वापस करने का आदेश दिया है। आयोग ने उपभोक्ता को इलाज के खर्च के लिए 36,139 रुपये और मुकदमे के खर्च के तौर पर 5,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया।

मामला वर्ष 2023 का है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने वर्ष 2020 में करीब 29,500 रुपये में एक मोबाइल फोन खरीदा था। कुछ समय बाद फोन गर्म होने लगा। शिकायतकर्ता के अनुसार, जब उसने इस समस्या की जानकारी दी तो उसे कथित तौर पर बताया गया कि मोबाइल का गर्म होना कभी-कभी सामान्य है।

गर्म होने लगा था मोबाइल, शिकायत के बाद भी नहीं मिली राहत

शिकायतकर्ता का आरोप था कि फोन दोबारा गर्म होने के बावजूद स्थानीय विक्रेता की ओर से उसकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद एक दिन मोबाइल फोन उसकी जेब में ही फट गया। इस घटना में उसके अंगूठे में चोट आई। हादसे के बाद उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई।

मोबाइल में मौजूद शादी की तस्वीरें और वीडियो भी हुए खराब

शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष यह भी आरोप लगाया कि मोबाइल फोन खराब होने के कारण उसके विवाह से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भी नष्ट हो गए। उसका दावा था कि इस नुकसान से उसे मानसिक आघात पहुंचा और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

उसने यह भी कहा कि शादी की यादों को दोबारा संजोने के लिए उसे और उसकी पत्नी को फिर से विवाह समारोह आयोजित करना पड़ा तथा नई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करानी पड़ी।

शिकायतकर्ता ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए 51 लाख रुपये तथा मानसिक परेशानी, कथित अवसाद और इलाज आदि के लिए 48 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। कुल दावा करीब 99.29 लाख रुपये था। हालांकि, उपभोक्ता आयोग की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के कारण उसने अपना दावा 50 लाख रुपये तक सीमित कर दिया।

निर्माता और विक्रेता के खिलाफ नहीं हुआ प्रभावी प्रतिवाद

मामले की सुनवाई के दौरान मोबाइल निर्माता ने अपना जवाब निर्धारित अवधि के बाद दाखिल किया। आयोग ने इस देरी को मामले के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना। वहीं, स्थानीय विक्रेता ने शिकायत का प्रभावी रूप से विरोध नहीं किया।

आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने कहा कि शिकायतकर्ता के आरोपों का कोई प्रभावी खंडन नहीं किया गया। आयोग ने अपने आदेश में माना कि मोबाइल सेट दोषपूर्ण था और सर्विस में कमी हुई थी।

इलाज के खर्च के लिए 36,139 रुपये

आयोग ने शिकायतकर्ता के मेडिकल रिकॉर्ड पर भी गौर किया। रिकॉर्ड से यह सामने आया कि घटना के बाद वह अस्पताल में भर्ती रहा और उसके इलाज पर 36,139 रुपये खर्च हुए। इसी आधार पर आयोग ने इलाज की पूरी राशि दिलाने का आदेश दिया। इसके अलावा, मुकदमे की प्रक्रिया में हुए खर्च के लिए 5,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया गया।

फोन बदलना होगा या 29,500 रुपये लौटाने होंगे

उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल निर्माता और स्थानीय विक्रेता को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता को नया मोबाइल फोन उपलब्ध कराएं या मोबाइल की खरीद कीमत 29,500 रुपये वापस करें। इलाज पर खर्च हुए 36,139 रुपये का भुगतान करें और मुकदमे के खर्च के रूप में 5,000 रुपये दें।

उपभोक्ताओं के लिए क्या है इस फैसले का मतलब?

यह मामला उन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनके इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में गंभीर खराबी के कारण उन्हें शारीरिक नुकसान या आर्थिक हानि होती है। यदि कोई मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खरीदने के बाद असामान्य रूप से गर्म होता है, फटता है या उससे उपभोक्ता को चोट लगती है, तो उपभोक्ता को शिकायत से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए।

इनमें खरीद की रसीद, वारंटी दस्तावेज, सर्विस सेंटर की शिकायत, मेडिकल रिकॉर्ड, पुलिस शिकायत, फोटो या वीडियो और विक्रेता या निर्माता के साथ हुई बातचीत महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। इस मामले में भी मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर इलाज के खर्च को साबित किया गया, जिसके चलते आयोग ने 36,139 रुपये की चिकित्सा राशि दिलाई।

शिकायत होने पर कहां करें संपर्क?

उपभोक्ता अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की उपभोक्ता हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए विवरण के अनुसार हेल्पलाइन नंबर 1800180030 है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता सहायता के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) के नंबर 1915 पर संपर्क किया जा सकता है।

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