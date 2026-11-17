पंजाब के लुधियाना में एक्सपायरी आटे से बनी रोटियां खाने के बाद एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई। उसे पेट में संक्रमण और दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जांच में पता चला कि जिस आटे से रोटियां बनाई गई थीं, उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी।

इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टोर को आटे की कीमत वापस करने और पीड़ित को 20 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एक्सपायरी आटे से बनी रोटियां खाने के बाद बिगड़ी तबीयत

मामला पंजाब के लुधियाना का है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति ने 22 मई को एक सुपरमार्केट चेन से 10-10 किलो के दो बैग गेहूं का चक्की आटा खरीदा था। इसके लिए उसने कुल 682 रुपये का भुगतान किया था। आटा खरीदने के बाद उसने इससे रोटियां बनाईं और परिवार के साथ भोजन किया।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, आटे से बनी रोटियां खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे पेट में दर्द और संक्रमण की शिकायत हुई। हालत खराब होने पर उसे लुधियाना के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसका इलाज किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे दूषित भोजन खाने की वजह से संक्रमण हुआ है।

खरीदने से 12 दिन पहले ही एक्सपायर हो चुका था आटा

अस्पताल से लौटने के बाद व्यक्ति ने आटे के पैकेट की जांच की। इस दौरान उसे पता चला कि आटे की एक्सपायरी डेट 10 मई थी, जबकि उसने इसे 22 मई को खरीदा था। यानी स्टोर ने उसे एक्सपायरी डेट निकलने के 12 दिन बाद आटा बेचा था।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि एक्सपायरी हो जाने के बावजूद स्टोर ने आटे के पैकेट को अपनी शेल्फ से नहीं हटाया और उसे बेच दिया। इसके बाद उसने स्टोर के कर्मचारियों से संपर्क कर अपनी तबीयत बिगड़ने और पेट में संक्रमण होने की जानकारी दी।

हालांकि, व्यक्ति के मुताबिक स्टोर ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उसने आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और मामले को खत्म करने के लिए 2,000 रुपये देने की पेशकश की। इसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और मुआवजे के साथ मुकदमे का खर्च देने की मांग की।

स्टोर के खिलाफ एकतरफा सुनवाई, आयोग ने सुनाया फैसला

मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लुधियाना में हुई। आयोग के अध्यक्ष संजीव बत्रा और सदस्य मोनिका भगत ने मामले से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार किया। स्टोर को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद आयोग ने स्टोर के खिलाफ एकतरफा (Ex Parte) कार्रवाई की।

3 नवंबर को दिए गए फैसले में आयोग ने कहा कि उपभोक्ता को सुरक्षित सामान खरीदने का कानूनी अधिकार है। अगर किसी दुकानदार या स्टोर की लापरवाही से उपभोक्ता की सेहत प्रभावित होती है और उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, तो वह उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकता है।

आयोग ने माना कि स्टोर ने एक्सपायरी आटा बेचकर सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार किया है। इस वजह से शिकायतकर्ता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के साथ मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा।

स्टोर को 20 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश

आयोग ने स्टोर को शिकायतकर्ता को एक बैग एक्सपायरी आटे की कीमत 341 रुपये वापस करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इस रकम पर बिल की तारीख से भुगतान होने तक 8 फीसदी सालाना ब्याज भी देना होगा।

इसके साथ ही स्टोर को शिकायतकर्ता को 20,000 रुपये की संयुक्त लागत (Composite Cost) देने का आदेश दिया गया है। आयोग ने यह भुगतान आदेश की कॉपी मिलने के 30 दिनों के भीतर करने को कहा है।

उपभोक्ता शिकायत कहां कर सकते हैं?

इस मामले से यह समझा जा सकता है कि सामान खरीदते समय उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जांचना कितना जरूरी है। अगर कोई दुकानदार एक्सपायरी या असुरक्षित सामान बेचता है, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकते हैं।

इसके लिए उपभोक्ता अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की उपभोक्ता हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के नंबर 1915 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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