ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने अपनी राय व्यक्त की है। पार्टी ने कहा कि अगर उन्हें 21 जुलाई को एस्प्लेनेड स्थित विक्टोरिया हाउस के सामने रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उन्हें दक्षिण कोलकाता के बिड़ला तारामंडल के सामने रैली आयोजित करने की इजाजत दी जाए।

जस्टिस सौगता भट्टाचार्य की अदालत में ममता गुट के वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि दो-तीन वर्षों को छोड़कर, यह रैली 1993 से ममता बनर्जी के नेतृत्व में मध्य कोलकाता के विक्टोरिया हाउस के सामने आयोजित की जा रही है। उन्होंने मेट्रो चैनल या एस्प्लेनेड पर स्थित डोरिना क्रॉसिंग को वैकल्पिक स्थल के रूप में भी सुझाया।

जस्टिस भट्टाचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि वे विक्टोरिया हाउस के सामने रैली की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि इससे शहर के मध्य में स्थित प्रमुख चित्तरंजन एवेन्यू पर यातायात अवरुद्ध हो जाएगा।

कल्याण बनर्जी ने कहा कि पुलिस ने इस दिन के लिए दो अन्य रैलियों की अनुमति दी। एक दूसरे गुट द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मायो रोड पर और दूसरी कांग्रेस पार्टी द्वारा शहीद मीनार मैदान पर, दोनों 21 जुलाई को आयोजित की गईं।

ममता बनर्जी गुट की याचिका में कोलकाता पुलिस की ओर से एस्प्लेनेड स्थित विक्टोरिया हाउस के आसपास के क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने को चुनौती दी गई है। उन्होंने एस्प्लेनेड में मेट्रो चैनल पर या बिड़ला तारामंडल के सामने एक वैकल्पिक स्थान का सुझाव दिया, जो उस दिन की अन्य दो रैलियों से लगभग दो किलोमीटर दूर है।

उन्होंने बताया कि 21 जुलाई 1993 को एक रैली के दौरान 13 कांग्रेस कार्यकर्ता मारे गए थे, जब ममता बनर्जी युवा कांग्रेस की अध्यक्ष थीं, और तब से इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।

अदालत के एक प्रश्न के उत्तर में वकील ने बताया कि लगभग 15,000 से 20,000 लोग भाग लेंगे। एडवोकेट जनरल सुरोजित नाथ मित्रा ने कहा कि पुलिस अनुमति देने के लिए अनिच्छुक नहीं है, लेकिन रैली किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जानी चाहिए। अदालत ने पूछा कि यदि दो रैलियों की अनुमति दी गई है, तो पर्याप्त पुलिस व्यवस्था के साथ आसपास के क्षेत्र में एक और रैली की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है।

‘ममता मानें कांग्रेस छोड़ने की गलती…’, 21 जुलाई से पहले बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष का टीएमसी सुप्रीमो को बड़ा चैलेंज

कोलकाता के शहीद दिवस कार्यक्रम को लेकर बंगाल में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने ममता बनर्जी को रैली में आमंत्रित करते हुए कांग्रेस छोड़ने की भूल स्वीकार करने और सार्वजनिक रूप से ‘प्रायश्चित’ करने का खुला चैलेंज दिया है। पढ़ें पूरी खबर।

