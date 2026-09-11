मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक आदमी को दिए गए तलाक को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि पत्नी का बार-बार और गलत तरीके से ससुराल से जाना और पति पर अलग घर बनाने की ज़िद करना क्रूरता है। जस्टिस पी टी आशा और एन माला की बेंच ने क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने के फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ महिला की अपील खारिज कर दी।

27 अगस्त के आदेश में कोर्ट ने कहा, “अपील करने वाली (पत्नी) ने रेस्पोंडेंट (पति) से शादी की, यह अच्छी तरह जानते हुए कि वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है और बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने के लिए वह ज़िम्मेदार है। पत्नी ने बेवजह पति पर अलग घर बनाने का दबाव डाला, जो क्रूरता है।”

पति ने लगाया था आरोप

पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी अक्सर ससुराल छोड़कर महीनों तक अपने मायके में रहती थी। पति के मुताबिक पत्नी ने यह भी ज़िद की कि वह अलग घर बनाए। हालांकि उसके पास एक घर था और वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था, फिर भी वह लीज पर घर लेने के लिए तैयार हो गया। बाद में पति फिर से पत्नी के मायके के पास रहने लगा। हालांकि पति ने आरोप लगाया कि पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके लौट रही थी। इसके बाद पति ने एक फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी।

पत्नी ने आरोपों का विरोध किया। पत्नी ने दावा किया कि उसे अपने पति और उसके माता-पिता द्वारा पैदा की गई समस्याओं (जिसमें दहेज की कथित मांग भी शामिल है) की वजह से घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज रिश्ता था और उसने गुज़ारा भत्ता देने और दूसरी शादी करने से बचने के लिए तलाक के लिए अर्जी दी थी। फैमिली कोर्ट ने मौखिक और कागजी सबूतों के आधार पर तलाक की अर्जी मंजूर कर ली। आदेश से नाराज होकर पत्नी हाई कोर्ट चली गई।

हाई कोर्ट ने पत्नी को लगाई फटकार

हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने फैमिली कोर्ट के सामने चल रही कार्रवाई में सहयोग नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि उसे सबूत पेश करने और अपने पति के केस का मुकाबला करने के कई मौके दिए गए, लेकिन उसने अपने आरोपों को साबित करने के लिए क्रॉस-एग्जामिनेशन या सबूत पेश नहीं किए।

हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी की अपनी दलीलों से भी पता चलता है कि जब उसने जॉइंट फ़ैमिली में रहने की इच्छा नहीं जताई, तो दंपति अलग घर में शिफ्ट हो गया था। बाद में पति ने भी अपना घर उसके माता-पिता के घर के पास शिफ्ट कर लिया था।

कोर्ट ने कहा, “पति-पत्नी का रिश्ता आपसी रिश्ता होता है और यह किसी भी पति-पत्नी के कहने पर नहीं हो सकता। शादी के बंधन को दया, आपसी तालमेल और प्यार से निभाना होता है।” कोर्ट ने कहा कि गलत वजहों से उसका बार-बार मायके जाना क्रूरता माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के व्यवहार से पति-पत्नी में असुरक्षा की भावना और डर पैदा हो सकता है कि दूसरा पति-पत्नी झगड़ा करके बिना सोचे-समझे छोड़कर चला जाएगा।

कोर्ट ने आगे कहा कि महिला ने यह जानते हुए भी उस आदमी से शादी की थी कि वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है और उसे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करनी होगी। इसके बावजूद कोर्ट के मुताबिक, उसने गलत तरीके से उस पर अलग घर बनाने का दबाव डाला। दलील में कोई दम नहीं पाते हुए कोर्ट ने दलील खारिज कर दी।

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