मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुवन्नामलाई ज़िला स्तरीय विजिलेंस कमेटी के एक फैसले को रद्द कर दिया गया है। फैसले में अधिकारियों ने एम. रविकुमार के अनुसूचित जाति समुदाय से होने के दावे को नहीं माना था और उनके कम्युनिटी सर्टिफिकेट को असली नहीं माना था।

अधिकारियों ने एम. रविकुमार के अनुसूचित जाति समुदाय से होने के दावे की जांच की, तो उन्होंने उनके परिवार के धार्मिक इतिहास, उनके दस्तावेजों और उनके रूप-रंग पर ध्यान दिया था। उन्होंने देखा कि वे गोरे, लंबे और अच्छी कद-काठी वाले थे, तमिल और अंग्रेजी बोलते थे और उनके बाल घुंघराले थे।

फिर से करें विचार- कोर्ट

सुनवाई के दौरान मद्रास हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शारीरिक और भाषाई विशेषताओं का जांच से कोई लेना-देना नहीं हो सकता है, और अन्य निष्कर्षों के समर्थन में कोई सबूत नहीं था।

जस्टिस डी. भरथा चक्रवर्ती के 11 सितंबर के आदेश में कमेटी को इस मामले पर फिर से विचार करने के लिए कहा। 18 सितंबर को अपलोड किए गए इस आदेश से रविकुमार के हक का फैसला अभी नहीं हुआ है।

चेन्नई कस्टम्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर रविकुमार ने दिसंबर 1986 में हिंदू आदि द्रविड़ समुदाय का सर्टिफिकेट बनवाया था और नौकरी के लिए यही डाक्यूमेंट लगाए थे। आदेश के मुताबिक 30 मई 2026 को उनके तय रिटायरमेंट से कुछ समय पहले ही वेरिफिकेशन शुरू हुआ था और 4 मई को कमेटी का उनके खिलाफ फैसला आया।

क्या था मुख्य विवाद?

विवाद का मुख्य मुद्दा यह था कि क्या हिंदू धर्म में उनकी वापसी असली थी और क्या उनके समुदाय ने उन्हें स्वीकार किया था। होईकोर्ट के जज ने अपने आदेश में लिखा, “इस मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति से है।” उन्होंने विवाद के असली मुद्दे को धर्म-परिवर्तन के बाद फिर से हिंदू धर्म अपनाने के दावे की सच्चाई बताया।

चूंकि रविकुमार के पिता मूल रूप से हिंदू ‘आदि द्रविड़’ थे, जिन्होंने 1960 में ईसाई धर्म अपनाया था। रविकुमार का जन्म 1966 में एक ईसाई परिवार में हुआ था। उनके मुताबिक, पिता व पुत्र दोनों ने 1983 में चेन्नई के आर्य समाज केंद्र में आयोजित समारोहों के जरिए हिंदू धर्म अपना लिया था।

उनके पिता का नाम R Ayyavoo James से बदलकर R Munusamy हो गया और उनका अपना नाम A Soundararajan से बदलकर M Ravikumar हो गया। 1986 के सर्टिफिकेट में धर्म-परिवर्तन और फिर से धर्म-परिवर्तन के इतिहास का साफ तौर पर जिक्र भी था।

कमेटी के सामने भी रविकुमार ने कहा था कि वह और उनकी पत्नी हिंदू धर्म को मानते है, उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश हिंदू रीति-रिवाजों से की और हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की। उनके वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट (मानवविज्ञानी) ने उनके घर का दौरा भी किया था और पूजा-घर देखा था। तस्वीरों में उनकी शादी, बच्चों के मुंडन और कान छिदवाने की रस्मों और बेटी की शादी को हिंदू रीति-रिवाजों से होते हुए दिखाया गया था।

पिता को ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया गया

हालांकि अधिकारियों ने इस दावे पर सवाल उठाए। सरकारी वकील ने दलील दी कि परिवार नौकरी और आरक्षण का लाभ पाने के लिए रविकुमार हिंदू पहचान का दावा करते हुए भी ईसाई धर्म का पालन करते रहे। उन्होंने उनके पिता को ईसाई कब्रिस्तान में दफनाने का हवाला भी दिया और मामले की जांच में शारीरिक बनावट पर विचार करने का भी बचाव किया।

उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि रविकुमार चेन्नई और बेंगलुरु में रहे थे, उनकी माँ आदि द्रविड़ कॉलोनी के बाहर रहती थीं और समुदाय ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था।

कस्टम्स कमिश्नर के वकील ने उन रिकॉर्ड्स की ओर इशारा किया जिनमें धर्म परिवर्तन के दावे के बाद भी उनके पिता के पुराने नाम का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 1986 का सर्टिफिकेट भी शामिल था। चर्च के एक पत्र में भी उनके असली नामों का इस्तेमाल किया गया था।

रविकुमार के वकील ने कहा कि उनके छोटे भाई ईसाई धर्म को मानते हैं, उन्होंने अपने पिता की देखभाल की और मृत्यु के बाद दफनाने की व्यवस्था की, जबकि रविकुमार चेन्नई में काम करते थे। उन्होंने दलील दी कि पिता को दफनाने के तरीके से रविकुमार के धर्म का पता नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने माना कि दफनाने का तरीका अहम हो सकता है, लेकिन बाकी तर्क जांच में टिक नहीं पाए।

एक फैसले में कहा गया, “1994 के राशन कार्ड में उनकी बेटी का नाम ईसाई धर्म के तहत दर्ज था।” रविकुमार ने कहा कि उनकी पहली बेटी का जन्म 10 नवंबर 1998 को हुआ था। जज ने पाया कि कमेटी का निष्कर्ष सबूतों पर आधारित नहीं था और कोर्ट में टिकने लायक नहीं था।

इसी तरह, समुदाय द्वारा स्वीकार किए जाने के बारे में निष्कर्ष में भी ठोस कारणों या तथ्यों की कमी थी। कोर्ट ने कहा कि रूप-रंग और भाषा के बारे में टिप्पणियाँ किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के मूल्यांकन के संदर्भ में पेश नहीं की गई थीं।

कुछ कारण स्वीकार करने लायक नहीं- HC

कोर्ट ने कहा, “ऐसे में पहले प्रतिवादी की कार्यवाही में बताए गए कुछ कारण प्रासंगिक हैं, लेकिन उनके समर्थन में विस्तृत कारण नहीं दिए गए हैं, और कुछ कारण स्वीकार करने लायक नहीं हैं।” सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए जज ने कहा कि दोबारा धर्म परिवर्तन और जाति के सदस्यों द्वारा स्वीकार किए जाने से सर्टिफिकेट पाने का हक साबित हो सकता है।

कोर्ट ने रविकुमार को आदेश की वेब कॉपी मिलने के चार हफ्ते के अंदर कमेटी के सामने पेश होने और अपनी धार्मिक प्रथाओं से जुड़े फोटो और अन्य सबूत जमा करने का निर्देश दिया। वह समुदाय द्वारा स्वीकार किए जाने के सबूत भी पेश कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कमेटी को उनकी बात व्यक्तिगत रूप से सुननी चाहिए और उनके पेश होने के आठ हफ्ते के अंदर नया फैसला सुनाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पैनल को कोई शक है तो वह अतिरिक्त सबूत भी मांग सकता है।

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ औपचारिक धर्म परिवर्तन काफी नहीं होगा, असल बात यह है कि धर्म का स्पष्ट और पक्का पालन और उसमें विश्वास हो।

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मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल, हाईकोर्ट ने POCSO केस में आरोपी 20 साल के इंजीनियरिंग के छात्र को इस शर्त पर जमानत दे दी है कि वह पीड़िता के कानूनी रूप से विवाह योग्य नहीं हो जाने तक उससे शादी का प्रयास नहीं करेगा। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी से एक हलफनामा दाखिल कराया और जमानत दे दी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें