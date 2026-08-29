मद्रास हाई कोर्ट ने विधवा महिलाओं की दूसरी शादी को लेकर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि विधवा महिला की दूसरी शादी के बाद भी बेटी को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसके हिस्से से दूर नहीं किया जा सकता। 25 अगस्त को पास किए गए एक आदेश में जस्टिस पीबी बालाजी ने साफ किया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 के तहत विधवा की दूसरी शादी से होने वाली अयोग्यता सिर्फ विधवा के खिलाफ लागू होती है।

कोर्ट ने कहा कि यह मरे हुए पति के कोपार्सनरी इंटरेस्ट (पैतृक/संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में जन्म से मिलने वाला कानूनी हिस्सा या अधिकार) को खत्म नहीं करती है या उसके दूसरे वारिसों को विरासत में हिस्सा पाने से नहीं रोकती है। जस्टिस बालाजी ने कहा, “जैसा कि पहले ही बात हो चुकी है, विधवा इस मामले में किसी हक का दावा नहीं कर रही है। रोक सिर्फ विधवा पर है, दूसरे कानूनी वारिसों पर नहीं कि वे पहले मरे हुए बेटे की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकें।”

कोर्ट ने एक्ट के सेक्शन 24 का मतलब निकाला, जैसा कि 2005 में इसे रद्द किए जाने से पहले था। यह नियम पहले मरे हुए बेटे या भाई की विधवा को विरासत में हिस्सा पाने से रोकता था, अगर उसने सक्सेशन शुरू होने से पहले दूसरी शादी कर ली हो। इससे मरे हुए बेटे का कोपार्सनरी हिस्सा खत्म नहीं हुआ, जो उसकी मां या बच्चों समेत उसके दूसरे खास कानूनी वारिसों को विरासत में मिला था।

कोपार्सनर कौन होता है?

कानून के तहत कोपार्सनर एक हिंदू जॉइंट फैमिली का सदस्य होता है, जिसका अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है। कोर्ट ने यह आदेश एक मरे हुए कोपार्सनर वेंकटेशन के हिस्से को लेकर हुए विवाद से जुड़ी एक रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया। वेंकटेशन की विधवा पत्नी ने उनकी मौत के बाद दूसरी शादी कर ली और उनकी प्रॉपर्टी में कभी कोई हिस्सा नहीं लिया। उनकी इकलौती बेटी, जो Class I की कानूनी वारिस थी, उसको उनका पूरा हिस्सा मिला और बाद में उसने ऐसी प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से बेच दिए।

क्या है मामला?

हालांकि बेटी को प्रॉपर्टी विरासत में मिलने और उस पर थर्ड पार्टी अधिकार बनने के बाद, वेंकटेशन के एक रिश्तेदार ने प्रॉपर्टी पर उसके अधिकारों पर विवाद करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रिश्तेदार ने दलील दी कि चूंकि वेंकटेशन की विधवा ने 2005 के अमेंडमेंट से पहले दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 के उस समय के सेक्शन 24 के तहत उनके अधिकार खत्म हो गए।

रिश्तेदार के अनुसार, वेंकटेशन का हिस्सा दूसरे कोपार्सनर को वापस मिल गया और उनके मौजूदा शेयर बढ़ गए। हालांकि, जस्टिस बालाजी ने इस दलील को खारिज कर दिया। जज ने कहा, “इस रिवीजन में सोचने के लिए जो छोटी, लेकिन दिलचस्प बात सामने आती है, वह यह है कि क्या मृतक कोपार्सनर/बेटे का हिस्सा दूसरे कोपार्सनर को वापस मिलेगा, जब उनकी पत्नी ने उनके निधन के बाद दूसरी शादी करने का फैसला किया था या मृतक कोपार्सनर बेटे की बेटी को उस मृतक कोपार्सनर का पूरा हिस्सा मिलेगा।”

हाई कोर्ट ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वेंकटेशन की विधवा ने दूसरी शादी की और उनकी प्रॉपर्टी में कभी कोई हिस्सा नहीं लिया। उनका पूरा हिस्सा उनकी इकलौती बेटी को मिला, जो प्रॉपर्टी का काम भी देखती थी और थर्ड-पार्टी इंटरेस्ट भी बनाती थी। इसलिए, कोर्ट ने विधवा की अयोग्यता का इस्तेमाल बेटी के उत्तराधिकार के स्वतंत्र अधिकार को हराने के लिए करने की कोशिश को खारिज कर दिया।

कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने कहा, “ऊपर दिए गए प्रोविज़न पर नज़र डालने से ही पता चलता है कि पहले मरे हुए बेटे की विधवा या भाई की विधवा, बिना वसीयत वाले की प्रॉपर्टी की वारिस होने की हकदार नहीं हैं, अगर ऐसी विधवा ने उत्तराधिकार शुरू होने की तारीख पर दूसरी शादी कर ली हो। पहले मरे हुए बेटे का कोपार्सनरी इंटरेस्ट सेक्शन 25 के उलट खत्म नहीं होता है और दूसरे खास क्लास 1 कानूनी वारिसों, जैसे पहले मरे हुए बेटे की मां या बच्चों को मिलने के लिए उपलब्ध रहता है।” वेंकटेशन की बेटी उनकी अकेली क्लास 1 कानूनी वारिस थी, इसलिए कोर्ट ने माना कि उसे उनका पूरा कोपार्सनरी इंटरेस्ट विरासत में मिला।