मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल, हाईकोर्ट ने POCSO केस में आरोपी 20 साल के इंजीनियरिंग के छात्र को इस शर्त पर जमानत दे दी है कि वह पीड़िता के कानूनी रूप से विवाह योग्य नहीं हो जाने तक उससे शादी का प्रयास नहीं करेगा। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी से एक हलफनामा दाखिल कराया और जमानत दे दी।

इस दौरान कोर्ट ने पीड़िता के पक्ष पर भी ध्यान देते हुए आरोपी को जमानत दी। पीड़िता ने भी आरोपी को जमानत दिए जाने पर कोई खास आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट ने इस दौरान आरोपी के उस शपथपत्र और अंडरटेकिंग पर गौर किया, जिसमें उसने कहा है कि वह नाबालिग लड़की के कानूनी रूप से विवाह योग्य उम्र तक पहुंचने से पहले उससे शादी करने के लिए दबाव नहीं बनाएगा और न ही उसे प्रभावित करेगा।

आरोपी ने हलफनामे में क्या कहा ?

हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में आरोपी की ओर से कहा गया है कि वह लड़की के कानूनी रूप से विवाह योग्य होने तक उससे शादी करने के लिए उसे मजबूर, प्रेरित या प्रभावित नहीं करेगा। उसने यह भी कहा कि भविष्य में यदि लड़की कानूनी उम्र हासिल करने के बाद अपनी इच्छा से उससे शादी करना चाहती है तो उसका दूसरे जाति या समुदाय से होना शादी में बाधा नहीं बनेगा। आरोपी ने अपने अंडरटेकिंग में कहा कि वह लड़की के फैसले का सम्मान करेगा और जाति या समुदाय के आधार पर उसकी कानूनी शादी में कोई रुकावट नहीं डालेगा।

आरोपी इसी साल जून में हुआ था गिरफ्तार

हाईकोर्ट के जस्टिस एम. निर्मल कुमार ने 9 सितंबर को छात्र की उस आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें निचली अदालत द्वारा 9 जुलाई को उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी। आरोपी छात्र को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। उस पर पॉक्सो एक्ट, IPC और SC/ST एक्ट के तहत नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न, चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी देने और जातिगत अपराधों का मामला दर्ज हुआ था।

इस मामले के दो अलग-अलग वर्जन

पहला वर्जन

हाईकोर्ट ने जिस मामले को लेकर पॉक्सो एक्ट में आरोपी को रिहा कर दिया है उसके दो अलग-अलग दावे सामने आए हैं। इस मामले में बचाव पक्ष और लड़की की ओर से कोर्ट को बताया कि आरोपी और लड़की एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोनों के बीच प्रेम संबंध था। दोनों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बने थे और आरोपी ने लड़की से शादी करने का वादा किया था।

आरोपी ने लड़की से कहा था कि वह पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और नौकरी हासिल करेगा और उसके बाद कानूनी उम्र होने पर शादी के लिए उसके परिवार से बात करेगा। जब दोनों ने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए तो उसमें लड़की प्रेग्नेंट हो गई जिसके बारे में लड़की ने लड़के को बताया, लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने शादी के लिए उचित समय आने पर उसके माता-पिता से बात करने की बात कही थी।

दूसरा वर्जन

वहीं लड़की की ओर से पेश वकील ने इन दावों से अलग एक और दावा कोर्ट में किया। लड़की के वकील ने दावा किया है कि आरोपी ने लड़की के साथ जबरदस्ती पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। वकील के मुताबिक, जब लड़की ने आरोपी को अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया तो उसने उससे दूरी बना ली और प्रेग्नेंसी से इनकार करने लगा। इसके बाद लड़की के पास शिकायत दर्ज कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

कोर्ट ने इन दावों पर कुछ नहीं कहा

हालांकि, कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए अपने फैसले में इन दावों में से किसी भी दावे के सही या गलत होने पर कुछ नहीं कहा। आरोपी ने कोर्ट में दिए अपने एफिडेविट में कहा कि वह लड़की के कानूनी रूप से विवाह योग्य उम्र तक पहुंचने से पहले उससे शादी करने के लिए उसे मजबूर, प्रेरित या प्रभावित नहीं करेगा। उसने यह भी कहा कि भविष्य में यदि लड़की कानूनी उम्र हासिल करने के बाद अपनी इच्छा से उससे शादी करना चाहती है तो उसका दूसरे जाति या समुदाय से होना शादी में बाधा नहीं बनेगा।

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