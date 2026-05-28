मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी अन्य दिन राज्य में किसी भी गाय या बछड़े का वध (कुर्बानी) न किया जाए।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और वी लक्ष्मीनारायणन की पीठ ने सरकार के मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून और व्यवस्था को भी निर्देश दिया कि वे सभी संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदेश का कोई उल्लंघन न हो।

न्यायालय ने आदेश दिया कि हम इस रिट याचिका को स्वीकार करते हुए तमिलनाडु राज्य को यह निर्देश देते हैं कि बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े का वध न किया जाए। इसके अलावा, पीठ ने निर्देश दिया कि अधिकारी निर्दिष्ट बूचड़खानों के अलावा किसी अन्य स्थान पर किसी भी जानवर के वध की अनुमति नहीं दे सकते।

न्यायालय ने कोयंबटूर निवासी के. सूर्या द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर गायों के वध को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

न्यायालय ने कोयंबटूर के डी2 सेल्वापुरम पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक द्वारा दायर प्रति-हलफनामे में लिए गए रुख की विशेष रूप से आलोचना की। हलफनामे में कहा गया था कि गौहत्या के लिए कुछ अस्थायी स्थान निर्धारित किए गए थे। इस पर सवाल उठाते हुए, न्यायालय ने पूछा कि अस्थायी शेडों को वैध वध स्थल कैसे माना जा सकता है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस यह तय नहीं कर सकती कि किस स्थान को वध क्षेत्र माना जाए। न्यायालय ने संकेत दिया कि ऐसा निर्धारण लागू कानून के तहत सक्षम स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने इससे पहले बकरीद के दौरान गायों की हत्या को रोकने के लिए अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा था। कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।

न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता का निवेदन और याचिका उपयुक्त शब्दों में नहीं लिखी गई थी। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि इससे मूल मुद्दे की जांच करने में कोई बाधा नहीं आएगी। न्यायालय ने उच्च न्यायालय के 30 जुलाई, 2020 के पूर्व के एक खंडपीठ के आदेश के साथ-साथ तमिलनाडु राज्य द्वारा गौहत्या पर जारी 1976 के एक सरकारी आदेश का भी हवाला दिया।

इसमें स्पष्ट किया गया कि कानून हर परिस्थिति में गायों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता है। हालांकि, इसमें यह माना गया कि लागू कानून के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना गायों का वध करना अस्वीकार्य है। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला दिया, जो राज्य को गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और भार ढोने वाले पशुओं के वध को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है।

इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए यह भी कहा गया कि बकरीद पर गाय की बलि देना मुसलमानों के लिए एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। न्यायालय ने तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय नियम, 2023 का हवाला देते हुए कहा कि पशुओं का वध केवल निर्दिष्ट स्थान पर ही किया जा सकता है।

न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश का भी उल्लेख किया जिसमें राज्य के सभी बूचड़खानों में गायों और बछियों के वध पर प्रतिबंध लगाया गया था। न्यायालय ने माना कि ऐसा सरकारी आदेश लागू करने योग्य है।

अदालत ने कहा कि गाय के वध पर प्रतिबंध लगाने वाला सरकार द्वारा जारी किया गया सरकारी आदेश पूरी तरह से टिकाऊ है और इसे लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कानून की शक्ति निहित है। न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि बकरीद पर गायों का वध करना न तो आवश्यक है और न ही धार्मिक समारोह के हिस्से के रूप में अनिवार्य है।

इसके बाद पीठ ने तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 की जांच की। उसने पाया कि अधिनियम की धारा 4 के तहत, किसी भी पशु का वध सक्षम प्राधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकता है कि पशु वध के लिए उपयुक्त है।

पीठ ने कहा कि किसी भी गाय का वध तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी उम्र दस वर्ष से अधिक न हो और वह काम करने और प्रजनन करने दोनों के लिए अनुपयुक्त न हो, या चोट, विकृति या लाइलाज बीमारी के कारण काम करने या प्रजनन करने में स्थायी रूप से अक्षम न हो गई हो। न्यायालय ने कहा कि चूंकि यह प्रावधान गायों के वध की अनुमति देता है और अनुच्छेद 48 के विपरीत है, इसलिए इसकी सख्त व्याख्या की जानी चाहिए।

याचिका कोयंबटूर से संबंधित थी। न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु भर में वैधानिक प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। इसलिए, न्यायालय ने मुख्य सचिव और डीजीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि तमिलनाडु में किसी भी प्रकार की गौहत्या की अनुमति न दी जाए।

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