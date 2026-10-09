मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 के उस कानून को गैर-कानूनी ठहराते हुए खारिज कर दिया है, जिसके तहत OBC का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में कुल आरक्षण 73% तक पहुंच गया था।

अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने यह साफ कर दिया कि राज्य में OBC श्रेणी को केवल 14% आरक्षण ही मिलेगा।

एडवोकेट एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने बताया कि अदालत ने सभी तथ्यों, आंकड़ों और सारणियों की जांच के बाद यह निर्णय दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुद्दा OBC आरक्षण देने का नहीं, बल्कि उसकी सीमा को 14% से बढ़ाकर 27% करने से जुड़ा था।

50% सीमा क्रॉस करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला

एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह के अनुसार, हाईकोर्ट को ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां नजर नहीं आईं जिनके तहत आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से अधिक किया जा सके। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों (इंद्रा साहनी और जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल केस) का हवाला दिया और इसी आधार पर 2019 के इस संशोधन विधेयक को रद्द कर दिया।