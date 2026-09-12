मध्य प्रदेश के दमोह के एक स्कूल में कथित तौर पर हिजाब और धार्मिक रीति-रिवाजों को थोपे जाने को लेकर हुए विवाद के तीन साल से अधिक समय बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चार आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप और जांच में मिले सबूतों को न तो पूरी तरह बेतुका कहा जा सकता है और न ही ऐसा माना जा सकता है कि उनसे कथित अपराध बनते हैं।

खास तरह के पहनावे से अपराध नहीं बनता- कोर्ट

मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस हिमांशु जोशी ने हिजाब के मुद्दे पर अहम बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ हिजाब पहनने से मध्य प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता। हाई कोर्ट ने कहा, “सिर्फ कोई खास तरह का पहनावा पहनने से जिसमें धर्म परिवर्तन या प्रतिबंधित तरीकों से धर्म परिवर्तन की कोशिश जैसी कानूनी शर्तें शामिल न हों, अपने-आप कोई अपराध नहीं बनता।”

कोर्ट ने आगे कहा कि प्रोसिक्यूशन का मामला सिर्फ छात्रों के हिजाब पहनने को लेकर नहीं था। इसमें यह आरोप भी शामिल था कि एक खास ड्रेस कोड अनिवार्य किया गया, छात्रों को कथित तौर पर तिलक और कलावा पहनने से रोका गया था, साथ ही उनसे कुछ धार्मिक रीति-रिवाजों और प्रार्थनाओं का पालन करने को कहा गया था और उन्हें डराया-धमकाया गया था या उन पर दबाव डाला गया था।

कोर्ट ने कहा, “क्या ये सभी जरूरी थीं, क्या छात्र अपनी मर्जी से इनमें शामिल हुए थे और क्या प्रतिबंधित तरीकों से धर्म परिवर्तन का इरादा था, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सबूतों की जांच-पड़ताल के बाद ही मिल सकता है।”

आरोपों को पूरी तरह बेतुका नहीं कहा जा सकता- कोर्ट

कोर्ट ने आरोपी की उस कोशिश को खारिज कर दिया जिसमें उसने मुकदमे को शुरुआती दौर में ही खत्म करने की मांग की थी, कोर्ट ने कहा कि आरोपों को पूरी तरह बेतुका या पूरी तरह असंभव नहीं कहा जा सकता है। बचाव पक्ष ने छात्रों और अन्य गवाहों के बयानों, आरोपियों की अलग-अलग भूमिकाओं और मामले में साबित हुए तथ्यों पर कानूनी प्रावधानों के लागू होने से जुड़े विवादित सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि ये मामले ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

आरोपियों ने क्या दी दलील?

आरोपी शैलेंद्र कुमार जैन और अब्दुल वसीम बारी ने दलील दी थी कि उस समय वे स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य या पदाधिकारी नहीं थी। हाईकोर्ट ने कहा कि उनके पेश किए गए डॉक्यूमेंट बाद में बनी कमेटी के बारे में उनके बचाव नहीं करते हैं,लेकिन प्रोसिक्यूशन पक्ष ने उन पर आरोप लगाए और जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों को हवाला दिया, इसलिए स्कूल के कामकाज में उनकी कोई भूमिका थी या वे इसके कामकाज पर प्रभाव डालते थे, यह बात ट्रायल के दौरान तय की जाएगी।

ट्रायल कोर्ट बयानों और अन्य सबूतों के साथ विचार कर सकता- कोर्ट

कोर्ट ने कुछ माता-पिता या छात्रों की ओर से बाद में दिए गए हलफनामों को केस रद्द करने का आधार मानने से भी इनकार कर दिया। इन हलफनामों में कहा गया था कि छात्रों को दी गई किताबें सरकार द्वारा तय की गई थीं और सिलेबस से हटकर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सामग्री पर ट्रायल कोर्ट जांच के दौरान दर्ज बयानों और अन्य सबूतों के साथ विचार कर सकता है।

खास बात यह है कि हाई कोर्ट ने गौर किया कि प्रोसिक्यूशन के 33 में से 32 गवाहों से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। यह स्पष्ट करते हुए कि वह सबूतों की गुणवत्ता पर कोई राय नहीं दे रहा है, कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन को खत्म करने के लिए अपनी असाधारण निहित शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए या नहीं, इस पर फैसला करते समय ट्रायल का आगे बढ़ चुका चरण एक अहम बात है।

दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में मई 2023 में विवाद तब शुरू हुआ, जब 10वीं बोर्ड के नतीजों का जश्न मनाने वाले एक पोस्टर में कई छात्राओं को सिर्फ हिजाब पहने हुए दिखाया गया। दक्षिणपंथी समूहों ने आरोप लगाया कि स्कूल हिंदू और जैन छात्राओं की हिजाब पहनने और इस्लामी रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा था। यह विवाद शुरू में स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर था, जो बाद में धर्म परिवर्तन और जबरन आरोपों में बदल गया।

जून 2023 में जिले के गंगा जमुना स्कूल मामले में शुरू में स्कूल की प्रिंसिपल अफ़शा शेख, मैथ के टीचर अनस अथर अली और स्कूल के चपरासी/सिक्योरिटी गार्ड रुस्तम अली को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी तब हुई जब पुलिस ने इस आरोप पर एफआईआर दर्ज की कि छात्रों को एक खास ड्रेस कोड और धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। एफआईआर में स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े कई अन्य लोगों के नाम भी शामिल थे। बाद में कानूनी कार्रवाई के दौरान शैलेंद्र और अब्दुल वसीम के नाम भी आरोपियों की लिस्ट में डाले गए। बाद में दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया और मामले की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।

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स्टिस अतुल श्रीधरन का गुरुवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में विदाई समारोह था। इस दौरान बोलते हुए वो थोड़ा शायराना हो गए। मशहूर शायर राहत इंदौरी का शेर सुनाते हुए उन्होंने कहा, “ब्रह्मांड में एकमात्र स्थायी चीज अस्थायित्व है। जो आज साहिब-ए-मसनद है कल नहीं होंगे (जो आज सिंहासन पर बैठे हैं, कल नहीं होंगे), किराए पर हैं जाती मकान थोड़ी है (वे किराएदार हैं, यह उनका घर नहीं है)।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें