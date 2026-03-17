मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक अजीब घटनाक्रम उस वक्त सामने आया, जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी के गर्भपात के लिए कार कंपनी Maruti Suzuki India Limited से 200 करोड़ रुपये मुआवजा मांग रहा था। सुनवाई के दौरान शख्स अपने मृत भ्रूण को अदालत में लेकर गया और जज के सामने रख दिया। इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस हिमांशु जोशी ने कहा कि कहा कि अदालत कोई भावनात्मक या नाटक करने की जगह नहीं है। यहां फैसले सिर्फ कानून और सबूतों के आधार पर होते हैं।

जस्टिस हिमांशु जोशी ने याचिकाकर्ता के इस कृत्य पर आपत्ति जताते हुए याचिका खारिज कर दी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता ने कार्यवाही के दौरान अदालत के सामने भ्रूण रख दिया। ऐसा कृत्य अत्यंत निंदनीय और अनुचित है। न्याय कानून के अनुसार ही दिया जाता है, न कि भावनात्मक विचारों या अदालत में नाटकीय व्यवहार के आधार पर।”

उस व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में 200 करोड़ रुपये से अधिक के गबन और चोरी खुलासा किया था। इसी वजह से उसके परिवार पर हमला किया गया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी का गर्भपात हो गया।

इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने याचिका को अस्पष्ट और साक्ष्यों से रहित बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने 11 मार्च के अपने आदेश में कहा कि न्याय का प्रशासन सख्ती से कानून के अनुसार किया जाता है। यह सहानुभूति पाने की कोशिश करने से प्रभावित नहीं हो सकता है।

‘अदालत भावनात्मक प्रदर्शन का मंच नहीं है’

याचिकाकर्ता द्वारा भ्रूण को अदालत के सामने रखने का कृत्य अत्यंत आपत्तिजनक, अनुचित है और अदालत की गरिमा और मर्यादा को कम करने के बराबर है।

अदालती कार्यवाही को भावनात्मक प्रदर्शन या अनुचित सहानुभूति हासिल करने के प्रयास के मंच में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

यद्यपि यह न्यायालय याचिकाकर्ता और उसके परिवार को हुई किसी भी व्यक्तिगत क्षति या दुःख के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि न्यायालय कानून और साक्ष्य के आधार पर कार्य करता है।

अदालत हर वादी के लिए एक समान है और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए एक पक्ष के दुख या पीड़ा को दूसरे पक्ष के दुख या पीड़ा के मुकाबले तौला नहीं जा सकता है।

न्याय का प्रशासन कानून के अनुसार और रिकॉर्ड में दर्ज कानूनी रूप से स्वीकार्य सामग्री के आधार पर सख्ती से किया जाता है, न कि भावनात्मक विचारों या अदालत कक्ष में नाटकीय आचरण के आधार पर।

किसी निजी व्यक्ति द्वारा गर्भपात हुए भ्रूण को अदालत में लाना पूरी तरह से अनुचित और कानून के खिलाफ है।

भ्रूण, मानव शरीर रचना संबंधी सामग्री होने के नाते, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार ही संभाला और निपटाया जाना आवश्यक है।

किसी न्यायालय कक्ष जैसे सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार के अवशेषों को अनाधिकृत रूप से ले जाना और प्रदर्शित करना न केवल निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि प्रथम दृष्टया मानव शव का अपमान करने के समान है।

इस प्रकार का आचरण न्यायालय की मर्यादा और गरिमा को भी भंग कर सकता है ।

याचिकाकर्ता को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में किसी भी न्यायिक मंच या सार्वजनिक प्राधिकरण के समक्ष इस तरह का आचरण नहीं दोहराया जाना चाहिए।

इस तरह के कृत्यों का सहारा लेकर न्यायिक कार्यवाही की गरिमा, मर्यादा और सुचारू संचालन को बाधित करने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है और अदालत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

अतः याचिकाकर्ता को चेतावनी दी जाती है कि वह किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखे और जिम्मेदारीपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक व्यवहार करे।

भविष्य में इस प्रकार के आचरण की पुनरावृत्ति होने की स्थिति में संबंधित न्यायालय या प्राधिकरण कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

‘अस्पष्ट, फर्जी याचिका’

यह याचिका पूरी तरह से अस्पष्ट है, और याचिकाकर्ता ने बिना किसी सहायक दस्तावेज को प्रस्तुत किए अपराधों, बड़े पैमाने पर गबन और अपने परिवार के सदस्यों पर हमलों से संबंधित गंभीर आरोप लगाए हैं।

याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष कथित तौर पर की गई शिकायतों को दर्ज नहीं कराया है।

याचिकाकर्ता ने पहले इच्छामृत्यु के रूप में राहत की मांग की थी। हालांकि, याचिकाकर्ता ने अब अपना रुख बदल लिया है और वर्तमान में अपने लिए मुआवजे और हर्जाने की मांग कर रहा है।

इस तरह के बदलते रुख और बिना किसी सहायक सबूत के बार-बार किए गए दावे स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि याचिकाकर्ता एक भ्रामक और अनुमान आधारित मुकदमेबाजी में लिप्त है।

याचिकाकर्ता का आचरण यह दर्शाता है कि वह एक झगड़ालू व्यक्ति है जो पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार उपचारात्मक उपायों का पालन किए बिना बार-बार इस न्यायालय के समक्ष उसी मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा है।

यह याचिका भ्रामक है, किसी भी सहायक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, और एक फर्जी याचिका है।

‘कार दुर्घटना, गर्भपात, भावनात्मक’

इस मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में 200 करोड़ रुपये से अधिक के गबन और चोरी का पर्दाफाश किया है, जो कि कारों के निर्माण और बिक्री के विश्वव्यापी व्यवसाय में शामिल कंपनी है।

इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि इस तरह के खुलासे के कारण याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को कई मौकों पर धमकियों और शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ा है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने भारत के राष्ट्रपति और अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों सहित विभिन्न अधिकारियों को शिकायतें दीं, लेकिन कथित हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने आगे दावा किया कि हाल ही में उन पर, उनकी पत्नी और उनकी बेटी पर एक कार से हमला किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कथित तौर पर उनकी पत्नी का गर्भपात हो गया।

उन्होंने आगे बताया कि उनकी कार पर आग लगाने की पूर्व नियोजित घटना में उनकी बड़ी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

उक्त हमले और उसमें लगी चोटों के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि दुर्भाग्यवश वह दिव्यांग हो गया है।

उन्होंने दावा किया कि इस घटना के कारण परिवार को भारी शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है और इसके प्रभाव अभी भी बने हुए हैं।

याचिकाकर्ता के अनुसार, शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है और इसके बजाय नोटिस जारी करके उसे परेशान कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता अपनी बेटी के चिकित्सा उपचार और कथित मानहानि के लिए 82 लाख रुपये के मुआवजे की मांग कर रहा है।

वह मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली भी कर रहे हैं।

‘याचिकाकर्ता मुकदमेबाज शख्स’

राज्य की ओर से पेश हुए डिप्टी एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि याचिका अस्पष्ट, भ्रामक और काल्पनिक आरोपों पर आधारित है।

यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष कथित रूप से प्रस्तुत की गई किसी भी लिखित शिकायत को रिकॉर्ड पर नहीं रखा है।

इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता एक मुकदमेबाज व्यक्ति है। उसने एक ही घटना से संबंधित कई याचिकाएं दायर करके और मूल रूप से एक ही राहत की मांग करते हुए बार-बार इस अदालत का रुख किया है।

वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना मानवता का पतन- हिमाचल हाई कोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मनाली में लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने और मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार दो महिलाओं की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बचाई गई लड़कियों ने बताया था कि याचिकाकर्ताओं ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उन्हें घरेलू काम-काज की नौकरानी के तौर पर नौकरी मिलेगी, लेकिन इसके बजाय उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, ‘पैसे कमाने के लिए किसी को वेश्या बनने के लिए उकसाना मानवता का सबसे बुरा पतन है।’ पढ़ें पूरी खबर।