West Bengal News: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास को पिछले साल दिसंबर में फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे के दौरान हुई अफरातफरी से जुड़े मामले में अंतरिम सुरक्षा दी। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि 17 अगस्त तक कोर्ट की इजाजत के बिना बिस्वास के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए।

कोर्ट ने जांच एजेंसी को कानून के मुताबिक जांच जारी रखने की भी इजाजत दी। राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने के तुरंत बाद सतद्रु दत्ता की शिकायत पर इस मामले की फाइल फिर से खोली गई। दत्ता ने पिछले साल 14 दिसंबर को साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के कार्यक्रम का आयोजन किया था।

शिकायत के मुताबिक, बिस्वास ने कथित तौर पर दत्ता को धमकाया और उनसे पास वसूले। राजनेताओं और मंत्रियों की वजह से हुई कथित अफरातफरी और कुप्रबंधन के कारण, मेसी और उनकी टीम सिर्फ 15 से 20 मिनट बिताने के बाद मैदान से चले गए। पुलिस ने बिस्वास को सोमवार सुबह पेश होने के लिए समन भेजा, क्योंकि वह शुक्रवार को समन पर पेश नहीं हुए थे।

हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

हाई कोर्ट ने आदेश दिया, “याचिकाकर्ता को नोटिस का पालन करना होगा और तय तारीख और समय पर एजेंसी के सामने पेश होना होगा। ऐसा न करने पर, राज्य सरकार उचित आदेश के लिए मामले को कोर्ट के ध्यान में ला सकती है। पेश होने का नोटिस जारी करने से पहले कम से कम 48 घंटे का समय दिया जाना चाहिए।”

कोर्ट ने बिस्वास को निर्देश दिया था कि वे कोर्ट की इजाजत के बिना शहर से बाहर न जाएं और जांच एजेंसी का सहयोग करें। बेंच ने कहा, “याचिकाकर्ता को इस तारीख से सात दिनों के भीतर संबंधित कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।” एकल पीठ ने बिधाननगर के पुलिस कमिश्नर को यह आदेश भी दिया कि वे इस बात की स्वतंत्र जांच करें कि ऐसी घटना क्यों हुई और चार हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपें।

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी निर्देश दिया कि वे अगली तारीख पर जांच की प्रगति और याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित किसी भी अन्य आपराधिक कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट सौंपें।

सुनवाई के दौरान अरूप बिस्वास की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील किशोर दत्ता ने कहा, “आपराधिक धमकी, जबरन वसूली और धोखाधड़ी। इनमें से ज्यादातर मामले संज्ञेय (cognizable) और गैर-जमानती अपराध हैं। जबरन वसूली और धोखाधड़ी एक साथ नहीं हो सकते। ऐसी कोई शुरुआती जांच नहीं की गई। मेरी व्यक्तिगत आजादी को खतरा है। हमें कुछ सुरक्षा दें, हम नोटिस का पालन करेंगे। कृपया इस बात पर विचार करें कि क्या घटना के संबंध में याचिकाकर्ता की कोई आपराधिक भूमिका है।”

क्या वह मेसी के बचपन के दोस्त हैं- एकल बेंच

एकल पीठ ने कहा, “आप 35(3) नोटिस का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कब जाएंगे? तस्वीर देखिए (अरूप बिस्वास मेसी को पकड़े हुए हैं)। क्या इससे फुटबॉल के दिग्गज की सुरक्षा का उल्लंघन नहीं होता? वह ऐसा कैसे कर सकता है? वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या वह मेसी के बचपन के दोस्त हैं? मेसी की कमर पर हाथ रखना? उन्होंने ऐसा कैसे किया? इस घटना की वजह से कोलकाता के सभी लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या निकटता का फायदा उठाकर वह कुछ भी कर सकता है? बाकी तीनों शहरों में ऐसा कुछ नहीं हुआ।”

याचिकाकर्ता ने दो बार समन की शर्तों का पालन नहीं किया- एडवोकेट जनरल

एडवोकेट जनरल सुरजीत नाथ मित्रा ने कहा, “याचिकाकर्ता ने दो बार समन की शर्तों का पालन नहीं किया। बारासात कोर्ट में जमानत के विरोध में एक अर्जी दायर की गई थी। उन्हें वहीं गिरफ्तारी से पहले जमानत (pre-arrest bail) के लिए जोर देना चाहिए था। वह व्यक्ति प्रभावशाली है, वह गवाहों को डरा-धमका सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है।”

सतद्रु दत्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट अरिंदम जाना ने कहा, “मुझे और मेरे परिवार को धमकियां दी गईं। मैं डरा हुआ था। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए शिकायत दर्ज कराने में देरी हुई। उन्होंने मुझसे 22000 टिकट, एक्रेडिटेशन कार्ड और प्रॉक्सिमिटी पास लिए थे।” बिधाननगर (दक्षिण) पुलिस ने शुक्रवार को मेसी इवेंट में हुई गड़बड़ी के मामले में राज्य के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास को दूसरी बार समन भेजा।

अरूप बिस्वास ने अपने वकील के जरिये बिधाननगर दक्षिण पुलिस स्टेशन से पेश होने की समय-सीमा को दो हफ्ते बढ़ाने का अनुरोध किया और इसके लिए अपनी बीमारी का हवाला दिया। गौरतलब है कि रविवार को चिपकाए गए नोटिस में से एक में यह बताया गया है कि समय बढ़ाने की मांग करते समय कोई मेडिकल दस्तावेज पेश नहीं किया गया था।

सॉल्ट लेक स्टेडियम में मच गई थी अफरा-तफरी

13 दिसंबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब नेता, मंत्री, वीवीआईपी और उनके परिवार के सदस्य मेसी के करीब जाकर उनके साथ तस्वीरें लेने की कोशिश में जुट गए। जिन दर्शकों ने 3800 रुपये से लेकर 11800 रुपये तक के टिकट खरीदे थे और जो सुबह से ही स्टेडियम के बाहर लाइन में लगे थे, उन्होंने शिकायत की कि उन्हें मेसी की एक झलक भी ठीक से नहीं मिल पाई, जिससे लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। नाराज फैंस ने गैलरी से बोतलें फेंकीं, जबकि कई लोग मैदान में घुस गए और तोड़-फोड़ की।

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